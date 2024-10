Monica Davidescu, dezvăluiri din culisele divorțului dintre Andreea Bălan și George Burcea: „Am încercat să îi fac să găsească o cale de mijloc”

Monica Davidescu a făcut dezvăluiri din culisele divorțului dintre Andreea Bălan și George Burcea, la aproape cinci ani de la despățirea acestora. Actrița și soțul ei, Aurelian Temișan, le-au fost nași Andreei și lui George și sunt în continuare nașii fetiței lor mici, Clara. Cântăreața și actorul din „Wednesday” mai au o fiică împreună, pe Ella.

Andreea Bălan (40 de ani) și George Burcea (36 de ani) s-au despărțit în primăvara anului 2020, după aproximativ patru ani și jumătate de relație și o căsnicie de doar câteva luni. Fostul cuplu s-a căsătorit în a doua jumătate a anului 2019. În același an în preajma Crăciunului, nașii cuplului, Monica Davidescu (52 de ani) și Aurelian Temișan (52 de ani), au aflat despre problemele din mariajul lor.

„Cred că undeva imediat după Crăciun au venit la noi și am stat într-o după-amiază. Nu știu dacă Crăciunul sau una din zilele dinainte de Crăciun sau după Crăciun a fost când ne-am întâlnit. Părea totul ok, după care în ianuarie deja m-a mai sunat Andreea că nu e ok. «Hai, să încercăm!» Întotdeauna trebuie să încerci să repari, zic eu”, a povestit Monica Davidescu, pentru Cancan.ro.

Întrebată dacă ea și soțul ei și-au luat în serios rolul de părinți spirituali, Monica Davidescu a continuat: „Pe de o parte. Pe de altă parte, i-am spus că e important să-și urmeze sufletul. Nu poți să stai împotriva sufletului tău cu cineva doar pentru că-ți zic nașii sau pentru că zic părinții sau prietenii sau apropiații. Așa a fost să fie. Poate, știi cum e, un rău mai mic evită unul mai mare”.

„Am încercat să îi fac să găsească o cale de mijloc.”

Într-un alt interviu, Aurelian Temișan spunea că nu și-ar dori să le fie naș Andreei și actualului ei iubit, Victor Cornea. Monica, în schimb, nu a putut da un răspuns concret.

„S-au despărțit (Andreea și George – n.red.). Nu a ținut de noi, din păcate, că eu am încercat să îi fac să vorbească unul cu celălalt și să găsească o cale de mijloc. Dar nu știu să spun. Mai întâi trebuie să mergem la preot, să vedem dacă se mai poate, dacă se păstrează, habar n-am. Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta”, a mai spus actrița, pentru sursa citată.

De ce nu mai țin legătura Monica Davidescu și Aurelian Temișan cu George Burcea

Monica Davidescu a dezvăluit că ea și Aurelian Temișan nu mai țin legătura cu George Burcea. Actorul a intrat în viața lor cu puțin timp înaintea nunții cu Andreea, iar mariajul lor s-a încheiat abrupt, după doar câteva luni.

„Nu, pentru că George a intrat în viața noastră, ca să zic așa, în momentul în care le-am devenit nași și momentul a fost foarte scurt din septembrie până în februarie. Așa rapid a fost, crede-mă că nici noi n-am știut ce ne-a lovit”, a explicat Monica Davidescu.

Ce spune Monica Davidescu despre relația dintre Andreea Bălan și Victor Cornea

Monica și Aurelian l-au cunoscut pe iubitul Andreei la aniversările fetițelor ei. Actrița se bucură că fosta jurată de la „Te cunosc de undeva!” și-a regăsit fericirea în brațele jucătorului de tenis.

„Da, l-am cunoscut, bineînțeles că l-am cunoscut la ea acasă la petrecerile fetițelor și m-am bucurat foarte mult să văd doi oameni tineri care sunt fericiți, cărora le sclipesc ochii atunci când se uită unul în ochii celuilalt. M-am bucurat să-l văd că se joacă cu fetițele și cu băiatul lui. M-am bucurat să-l văd pe băiatul lui cum socializează cu prietenii fetițelor. Deci cumva e bine. Dacă ei fac o familie e minunat”, a mai spus actrița, pentru sursa citată.

