Cum a aflat Andreea Bălan că iubitul ei, Victor Cornea, are un băiat: „A fost wow”. Artista are doi copii cu actorul George Burcea

Andreea Bălan a suferit un stop cardio-respirator în timpul celei de-a doua nașteri prin cezariană. La cinci ani și jumătate de când inima i s-a oprit pe masa de operație, cântăreața vorbește despre „suferința supremă” prin care a trecut. Au urmat mai multe operații foarte grele, iar mai apoi despărțirea de tatăl fetițelor ei, actorul George Burcea. Despre toate acestea, dar și despre actuala relație cu Victor Cornea, Andreea a povestit într-un podcast recent.

Andreea Bălan, dezvăluiri despre stopul cardio-respirator din 2019 și relația cu Victor Cornea

Andreea Bălan (40 de ani) a suferit un stop cardio-respirator pe 4 martie 2019, în timpul celei de-a doua operații de cezariană. Fosta jurată de la „Te cunosc de undeva” a fost resuscitată de medici și a petrecut câteva ore în comă. Cântăreața a suferit o complicație extrem de gravă și rară, numită embolie amniotică. Embolia amniotică apare când lichidul amniotic ce înconjoară bebelușul intră în sângele mamei. În prezent, artista este refăcută, însă nu va mai putea rămâne însărcinată.

„M-au salvat. M-au reînviat. A fost foarte greu. Au urmat încă trei operații foarte grele. Am stat vreo lună în spital. A fost foarte greu. A fost un caz la 80.000. La clinica respectivă privată nu mai avuseseră niciun caz. Doctorul, care a întâlnit un astfel de caz la stat, unde mama a murit, pentru că, de obicei, mama și copilul mor, a venit repede și m-a salvat. Prețul salvării a fost mare. De atunci nu mai pot să fac copii. Au fost niște implicații de sănătate foarte mari. Consecințele le am și acum”, a povestit Andreea Bălan, în podcastul „Celebru și părinte”.

Când a conștientizat că a fost la un pas de moarte

Cântăreața a vorbit și despre momentul în care a ajuns acasă și i-au ieșit sedativele din organism. Inițial, Andreea nu a conștientizat cât de gravă a fost problema ei de sănătate. Artista și-a reluat viața de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat.

„Atunci ești foarte sedat. Ai foarte multe medicamente în tine, care îți afectează creierul. Eu nu am realizat. M-am trezit a doua zi și mă uitam în agendă să văd ce am de făcut. Am conștientizat acasă. Mi-au ieșit toate medicamentele din sistem. Creierul, fiind curat, a conștientizat și a început suferița supremă. Am suferit foarte tare. Au urmat niște ani grei. Am avut stopul cardiac, a urmat conștientizarea, apoi alte probleme de sănătate, multe unele după altele. Apoi a urmat separarea de tatăl fetițelor”, a mai povestit artista, pentru sursa citată.

Andreea Bălan și George Burcea s-au separat în primăvara anului 2020, după o relație de patru ani și jumătate și un mariaj de doar câteva luni. Ulterior, solista a format un cuplu cu Tiberiu Argint, fratele prezentatoarei TV Sonia Argint. Andreea și Tiberiu s-au despărțit în septembrie 2021, după un an și trei luni de relație. Fosta pereche s-ar fi certat frecvent, luând în cele din urmă decizia de a pune punct relației lor.

Cum a aflat Andreea Bălan că iubitul ei, Victor Cornea, are un băiat

De aproximativ un an și jumătate, artista formează un cuplu cu jucătorul de tenis Victor Cornea. În podcastul „Celebru și părinte”, Andreea a vorbit și despre momentul în care a aflat că și Victor este tată. Sportivul are un fiu, Luca, în vârstă de 11 ani, dintr-o fostă relație.

„Victor la prima întâlnire mi-a spus: «Eu am un băiețel». A contat foarte mult. Eu am vrut să mă întâlnesc cu el după o perioadă în care am vorbit doar la telefon pentru că mi s-a părut un bărbat deștept, în primul rând. Dar până nu mi-a spus că are un băiețel eu nu am văzut mai departe. Mi-a spus de la prima întâlnire, după jumătate de oră. A fost wow, mi s-a luminat fața efectiv. Era mândru că are un băiețel și bănuia că, eu având doi copii, nu o să fie nicio problemă”, a mai povestit cântăreața, pe YouTube.

Ce relație are Andreea Bălan fosta iubită a lui Victor Cornea

Fiul lui Victor locuiește cu mama lui, Irina, așa cum și fiicele Andreei, Ella Maya și Clara Maria, locuiesc cu ea. Victor locuiește cu Andreea de mai multă vreme, însă este adesea plecat de acasă din pricina carierei. Sportivul este plecat 40 de săptămâni pe an la diverse turnee de tenis din lume.

Într-un alt interviu recent, artista a spus cum arată întâlnirile dintre ea și fosta parteneră de viață a iubitului ei.

„(n.red. – Victor) are un băiețel, Luca, care are 11 ani. Nu este băiețelul meu. Este educat foarte frumos de mama lui, Irina, și suntem o familie mare. Când ne întâlnim toți e foarte frumos”, a spus Andreea Bălan, în emisiunea „La Măruță”.

