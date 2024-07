Andreea Bălan le dă replica celor care critică diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea: „Avem empatie pentru nefericirea lor” / Exclusiv

Andreea Bălan nu este în niciun fel afectată de părerile oamenilor despre diferența de vârstă dintre ea și iubitul ei, jucătorul de tenis Victor Cornea. Solista și sportivul s-au născut la aproximativ 10 ani unul după celălalt. Cântăreața a împlinit 40 de ani pe 23 iunie anul acesta, iar tenismenul va împlini 31 pe 24 septembrie. Tocmai diferența de vârstă dintre ei face cuplul lor să funcționeze atât de bine, ne-a mărturisit Andreea la Fresh by Unica.

Andreea Bălan le dă replica celor care critică diferența de vârstă dintre ea și Victor Cornea

Andreea Bălan și Victor Cornea formează un cuplu de aproximativ un an și jumătate după ce s-au cunoscut prin intermediul rețelelor sociale. Sportivul a văzut un fragment dintr-un interviu de-al Andreei în care vorbea despre spiritualitate și i-a trimis un mesaj admirativ: „Felicitări, Andreea, ești genială!”. Artista i-a răspuns, iar relația lor s-a construit pornind de la aplecarea lor comună către dezvoltarea personală.

În ediția Fresh by Unica din 24 iulie, Andreea Bălan ne-a spus cum gestionează comentariile răutăcioase la adresa diferenței de vârstă dintre ea și Victor Cornea. Artista ne-a mărturisit că întocmai această diferență contribuie la fericirea lor. Ea se consideră o fire foarte energică și plină de viață, lucru care crede că l-a atras pe Victor în viața ei. La rândul lui, Victor este un bărbat matur, datorită disciplinei pe care viața de sportiv de performanță i-o impune.

„Noi atragem în funcție de vibrația noastră și de energia pe care o emitem”

„Eu întotdeauna am vizualizat că o să fiu cu un bărbat mai tânăr. Eu nu mă simt de vârsta pe care o am în buletin. Mi se pare că nici nu arăt și n-am nicio legătură cu vârsta mea. Eu sunt foarte copilăroasă. Sunt împărțită. Am partea asta matură, dar emoțional sunt pe la 20 de ani. Noi atragem în funcție de vibrația noastră și de energia pe care o emitem. Dacă energia mea este foarte tânără și fresh, normal că am atras un partener mai tânăr”, a spus Andreea Bălan, la Fresh by Unica.

Andreea Bălan crede că unii bărbați de 40 de ani, nu toți însă, sunt mai „leneși” și atunci o relație cu un partener de vârsta ei nu crede ar funcționa. Cântăreața spune despre ea că este o femeie foarte energică.

„Cei care comentează, evident habar nu au și judecă din exterior. Avem empatie pentru nefericirea lor și îi lăsăm să judece mai departe. Eu îmi văd de fericirea mea între timp. E super mișto să fii cu un bărbat mai tânăr, din multe puncte de vedere”, a mai spus Andreea Bălan, pentru Unica.ro.

Victor Cornea este și motivul pentru care, după trei decenii de carieră, Andreea Bălan își va împlinit visul de a susține un concert spectaculos pe scena de la Sala Palatului. Artista ne-a dezvăluit că liniștea și susținerea pe care sportivul i le-a oferit i-au dat încrederea și curajul să organizeze evenimentul. Concertul „Andreea Bălan: Povestea sufletului meu” va avea loc pe 16 octombrie. Biletele pot fi achiziționate pe IaBilet.ro.

Andreea Bălan, invitată la Fresh by Unica

Tot la Fresh am mai vorbit cu Andreea Bălan despre ce a sacrificat pentru a reuși într-o industrie guvernată de bărbați, despre cum navighează co-parenting-ul cu fostul soț, actorul George Burcea, dar și despre eșecul care a învățat-o cum să economisească. Urmărește interviul mai jos!

#ThisorThat cu Andreea Bălan

Foto: Ada Cheroiu; Instagram/@andreeabalanofficial

Imagine: Ada Cheroiu

Montaj: Răzvan Stamatiu

