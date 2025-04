Ce preparat refuză să mănânce Bianca Drăgușanu de Paște. Este interzis în casa ei: „Am sfătuit-o și pe Sofia”

Bianca Drăgușanu (43 ani) a dezvăluit ce meniu are în ziua de Paște și de ce refuză cu desăvârșire să consume unul dintre preparatele tradiționale. Mai mult, vedeta spune că o îndeamnă și pe fiica ei, Natalia, să renunțe la acesta. În ceea ce privește cadourile de Iepuraș, blonda a zis că vrea să o dezvețe pe fata sa de acest obicei pentru a o face să prețuiască mai mult lucrurile.

Ce reprezintă sărbătorile pascale pentru Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu spune că, pentru ea, sărbătorile pascale nu au legătură cu mâncarea, ci cu Dumnezeu și apropierea de Acesta.

„Dacă pentru mulți români sărbătorile înseamnă să te pui la masă și să servești preparate, pentru mine sărbătorile înseamnă ceva mai mult decât atât. Nu mă mai gândesc la mâncare, poate cum o făceam în alți ani, ci mă gândesc că trebuie să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce am, pentru tot ce mă înconjoară, pentru abundența și fericirea pe care o trăiesc, pentru că am familia sănătoasă. Sărbătorile, pentru mine, înseamnă să fii alături de persoanele pe care le iubești”, a declarat vedeta pentru Spynews.

De asemenea, Bianca zice că în fiecare an merge la Biserică să ia Lumină, lucru pe care intenționează să îl facă și de data aceasta.

Ce preparat refuză să mănânce vedeta de Paște

În ceea ce privește meniul de Paște, Bianca Drăgușanu spune că evită cu desăvârșire preparatele pe bază de carne de miel. Mai mult, ea o îndeamnă și pe fiica ei, Sofia, să nu mai mănânce drob. Și asta pentru că iubește animalele și nu sportă ideea ca acestea să sufere.

„Eu, de foarte mulți ani, nu mai mănânc miel, ied. Nici nu știu dacă am mâncat vreodată cu plăcere drob și toate aceste preparate. Iubesc foarte mult animalele și știu că și mielul, și iedul plâng când sunt tăiați, ca niște copii. Mi-e prea milă. Am sfătuit-o și pe Sofia, sunt sigură că nici ea nu va mai mânca drob. Am terorizat-o și pe mama să nu mai gătească, la fel și pe sora mea, le-am zis să nu mai mănânce miel. Sunt animale care se sacrifică, așa cum spune și Biblia, dar eu sper ca nici Sofia să nu mai mănânce. Cred că niște ouă roșii, pască, care să fie și proteică, că suntem în 2025 și se presupune că s-au mai elevat lucrurile, sunt suficiente. Nu văd neapărat sărbătorile ca pe o masă fastuoasă. Acum câțiva ani abia așteptam să vină sărbătorile ca să mănânc”, a dezvăluit ea.

Bianca Drăgușanu nu vrea ca Iepurașul de Paște să mai vină la Sofia

Bianca Drăgușanu a decis să elimine una dintre tradițiile de Paște din copilăria fiicei sale, Sofia. Este vorba despre cadourile aduse de Iepuraș. Aceasta a precizat că oricum fetița ei și a lui Victor Slav primește oricum multe cadouri în fiecare zi, astfel că nu mai este necesar să primească unele și de Paște.

„La ea vine oricum Iepurașul în fiecare săptămână. Până acum câțiva ani era chestia asta cu Iepurașul de Paște, dar acum să i-l aducă tatăl ei, că eu nu i-l mai aduc. La ea vine Iepurașul în fiecare săptămână. Dacă e cuminte, probabil o să facem un concurs și o să găsească ceva prin iarbă, ca să-și poată pune ea în pușculiță. Vreau să o dezobișnuiesc de chestiile astea de a avea oricând orice. Vreau să o învăț să prețuiască”, a explicat vedeta pentru publicația menționată anterior.

