Bianca Drăgușanu, scandal la hipermarket: „I-am făcut reclamație”

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Bianca Drăgușanu a fost implicată într-un conflict tensionat într-un hipermarket din Băneasa, unde a mers să își facă cumpărăturile, la ceas de seară. După o neînțelegere la casa self-service, vedeta a depus o reclamație împotriva unei angajate, acuzând-o de comportament nepotrivit.

Bianca Drăgușanu, scandal cu angajata unui hipermarket

Bianca Drăgușanu a trecut recent printr-un incident neplăcut într-un hipermarket din zona Băneasa, București. Ceea ce părea o simplă sesiune de cumpărături s-a transformat într-un moment tensionat, care a culminat cu o reclamație depusă de vedetă împotriva unei angajate. Povestea a fost împărtășită de vedetă pe rețelele de socializare, generând numeroase reacții din partea fanilor.

Totul a început când Bianca Drăgușanu, aflată la casele de marcat self-service, a întâmpinat dificultăți în scanarea unui produs. Vedeta a solicitat ajutorul unei angajate, însă interacțiunea a luat o turnură neașteptată.

„Am venit să cumpăr rapid trei lucruri. Langustine și încă câteva produse. M-am dus la casele unde îți scanezi singur produsele. Am rugat-o foarte frumos să mă ajute. I-am vorbit civilizat și am întrebat-o dacă mă poate ajuta, pentru că nu se scanau produsele. A început să țipe la mine și mi-a spus: „Dacă nu știi să le scanezi, ce cauți aici? Du-te la coadă în partea cealaltă”. «Eu am vorbit frumos cu tine, nu înțeleg de ce țipi la mine. Te-am rugat doar să mă ajuți». I-am făcut reclamație”, a povestit Bianca Drăgușanu în mediul online.

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Vedeta i-a făcut reclamație angajatei

Discuția a degenerat rapid, iar Bianca Drăgușanu s-a declarat extrem de deranjată de atitudinea angajatei, care, potrivit celor relatate, a aruncat produsul scanat pe banda destinată cumpărăturilor. Nemulțumită de experiența avută și de comportamentul considerat lipsit de profesionalism, vedeta a decis să ia măsuri.

Bianca Drăgușanu a depus o reclamație oficială și a făcut publică întâmplarea pentru a atrage atenția asupra importanței respectului în relațiile dintre clienți și angajați.

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„Este important să fim tratați cu respect, indiferent cine suntem sau unde ne aflăm. Am fost dezamăgită de această experiență și am considerat că trebuie să trag un semnal de alarmă”, a adăugat ea.

Reacțiile din mediul online nu au întârziat să apară, mulți dintre fanii vedetei împărtășind propriile experiențe similare și susținându-i demersul. Alții, în schimb, au atras atenția asupra importanței înțelegerii reciproce și a respectului în astfel de situații tensionate.

Sursă foto: Instagram

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