Ioana Grama și iubitul ei, Gabriel, s-au despărțit din nou: „Încă existau sentimente”

După trei ani de relație, Ioana Grama și iubitul ei, Gabriel, au decis să se despartă. Pe contul său de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu ultimele noutăți din viața sa, influencerița a vorbit despre separarea de partenerul ei, precizând și motivul real al despărțirii.

Ioana Grama și iubitul ei, Gabi, s-au despărțit

Ioana Grama și partenerul ei, Gabi, au decis să pună capăt relației după aproape trei ani împreună. Influencerița a confirmat vestea pe contul său de socializare, menționând că despărțirea a avut loc în urmă cu două luni, dar abia acum a simțit că este momentul potrivit să vorbească deschis despre acest subiect delicat.

Cei doi au mai trecut printr-o separare în trecut, însă de această dată ruptura pare a fi definitivă. Relația lor a fost una intensă și urmărită atent de fani, mai ales datorită deschiderii cu care Ioana a împărtășit momente din viața personală.

„Din păcate, relația mea cu Gabi s-a încheiat acum două luni. A fost o perioadă în care am fost tristă, dar a trecut. Îmi este foarte greu să vorbesc despre asta, pentru că am mai vorbit o singură dată și apoi ne-am împăcat. (…) A fost relația din care am învățat cele mai multe lecții și care m-a făcut să mă uit la mine din toate punctele de vedere, și care m-a făcut să îmi doresc să lucrez la mine și să schimb lucruri.”, a spus Ioana Grama.

Care a fost motivul despărțirii

Relația, începută după divorțul Ioanei, a avut o însemnătate aparte pentru ea, mai ales prin conexiunea creată între Gabi și fiica sa, Ayana. Tocmai această legătură a făcut ca despărțirea să fie și mai complicată. Cu toate acestea, cei doi au realizat că, în ciuda sentimentelor care încă existau, nu mai puteau merge înainte împreună.

„Oricât de mult s-ar iubi doi oameni, din păcate, dacă nu fac schimbări, nu au nicio șansă să supraviețuiască împreună. Au fost 3 ani absolut superbi. A fost prima mea relație de după divorț, și a fost o relație foarte importantă pentru mine pentru că nu mi-am dorit să renunț la ea din mai multe motive: unul dintre ele era Ayana și atașamentul ei față de Gabi. (…) Este foarte greu și tragi de ceva ce știi că nu o să meargă doar pentru că este un copil la mijloc și așa mai departe. (…) Eu cred că relațiile vin cu foarte multă muncă și implicare. (…) Cred că a fost prima relație pe care a trebuit să o încheiem de comun acord, deși încă existau sentimente. Aș fi preferat să fiu înșelată, dar așa e foarte greu să iei o astfel de decizie, când nu ai un motiv 100% real, ci doar că nu merge.”, a mai spus Ioana Grama.

Foto – Instagram/Captură Video

