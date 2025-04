Ce a spus mama lui Sebastian Dobrincu despre despărțirea fiului ei de Otniela Sandu și de reîmpăcarea cu Ioana Ignat: „Se mai prostește el”

Carmen Dobrincu, mama lui Sebastian Dobrincu, a făcut câteva declarații interesante despre viața personală a fiului ei cel mare, care este cunoscut atât pentru succesul său în afaceri, dar care a ţinut şi primele pagini ale tabloidelor din cauza vieţii sale amoroase. Mama lui Sebastian a vorbit despre despărțirea fiului său de Otniela Sandu, dar și despre reîmpăcarea acestuia cu Ioana Ignat. Directă, aceasta a împărtășit câteva gânduri despre cum își vede fiul și despre cum este, de fapt, în viața lor personală.

Mama lui Sebastian Dobrincu, despre relaţia acestuia cu Ioana Ignat

Carmen Dobrincu a vorbit despre relațiile sentimentale ale lui Sebastian Dobrincu, pentru cancan.ro, dar și despre cum nu s-a implicat niciodată prea mult în viața amoroasă acestuia. Deși unii părinți ar putea fi mai curioși sau mai protecțivi față de alegerile romantice ale copiilor lor, acesta a afirmat că nu a avut niciodată o problemă în a-i da fiului său libertate în alegerea partenerelor.

Cu toate acestea, mama lui Sebastian nu a ezitat să își exprime opinia despre relațiile amoroase ale acestuia. Carmen Dobricnu a sugerat că relaţiile pe care le-a avut până în prezent au fost doar etapă de învățătura pentru el. Totodată, ea a precizat că, indiferent de deciziile pe care le ia, ea are încredere că fiul său va învăța din fiecare experiență și va deveni mai matur pe măsură ce timpul trece.

„Doamne ferește! Știți ceva ce nu știu eu? Chiar nu sunt în temă. Nu m-am băgat niciodată în viața lui. Iar atunci când mi-am spus o părere, am făcut-o cu cuvinte alese. Nu am intrat niciodată cu bocancii… I-am dat libertate încă din momentul în care am văzut că e apt și că nu are înclinații spre ceva rău. Nu am avut probleme din astea adolescentine nici cu David. Sebastian și-a câștigat încrederea. Am văzut cum gândește. Acum ce se mai prostește el… Dar pe de altă parte, fiecare trebuie să-și scrie povestea lui. Sunt încercări, trebuie să copilărească, să cunoască lumea”, a spus Carmen Dobrincu pentru cancan.ro.

Ce relație are Carmen Dobrincu cu Ioana Ignat şi cu Otniela Sandu

Relațiile anterioare ale lui Sebastian Dobrincu au fost un subiect de interes public, iar mama acestuia a fost întrebată atât despre Otniela Sandu, cât și despre Ioana Ignat, o fostă iubită şi o fostă devenită actuala iubită a fiului ei.

Aceasta a explicat că le cunoaşte destul de bine pe acestea, însă nu a intrat niciodată în detalii despre relațiile lui Sebastian cu ele.

„Am aflat din podcast că s-a reîmpăcat cu Ioana. Am foarte mare încredere în el. Știu că e băiat inteligent.

Evident că o cunosc. N-avem nicio relație . El trebuie să o aibă, nu eu. Nu am nicio treabă cu geloziile astea de mamă. Dacă copilul e fericit, nu trebuie să-mi placă mie, ci lui. Să aibă valori comune. Având în vedere vârsta lui, abia are 26 de ani, el nu a copilărit prea mult. E relație serioasă la modul că e persoană publică.

Otniela îmi scrie destul de des, vorbim. Dar nu mă interesează viața lui din acest punct de vedere. Indiferent cum ar fi o fată, n-am niciun stres că el ar intra în vreo relație nepotrivită, cu o persoană toxică și că ar deveni la fel”, a mai spus aceasta pentru sursa menţionată anterior.

De asemenea, mama lui Sebastian a vorbit despre modul în care îl susține pe fiul său în alegerile sale, dar a adăugat că important este ca el să fie fericit.

„Mă bucur de viața lui, dar mai bine s-ar relaxa”

În ceea ce privește sănătatea fiului său, Carmen Dobrincu a mărturisit că Sebastian Dobrincu a avut o boală autoimună, care i-a afectat viața de zi cu zi.

„Boala a intrat în remisie. Se simte mult mai bine. Nu există tratament, dar îți trebuie odihnă, o viață mai liniștită”, a spus acesta pentru cancan.ro, arătându-se îngrijorată de faptul că fiul său muncește extrem de mult și nu se bucură destul de viață.

„Mă bucur de viața lui, dar aș vrea să se mai relaxeze, să se bucure mai mult de viață”, a mai adăugat mama lui Sebastian, pentru acceşi sursă, subliniind că, deși fiul său este extrem de muncitor și ambițios, ar trebui să își facă timp și pentru odihnă și pentru relaxare.

