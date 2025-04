Ispitele Diandra Moga și Alex Beni de la „Insula Iubirii” s-au despărțit. Ce spunea fosta concurentă de la Survivor despre gelozie, înainte de despărțire: „Aș minți să spun că nu”

Diandra Moga și Alex Beni s-au despărțit în urmă cu o lună, potrivit Spynews.ro. Despărțirea s-ar fi produs la scurt timp după ce Diandra s-a întors de la Survivor. Cei doi s-au cunoscut în sezonul 8 „Insula Iubirii”, în care amândoi au fost ispite, însă au devenit un cuplu abia după încheierea reality show-ului de la Antena 1.

Diandra Moga și Alex Beni de la „Insula Iubirii” s-au despărțit după doar câteva luni de relație

Diandra Moga și Alex Beni s-au despărțit după doar câteva luni de relație. Despărțirea ar fi definitivă. Surse apropiate celor doi susțin că aceștia nu mai păstrează niciun fel de legătură. Mai mult, sursele Spynews.ro susțin că Alex Beni exclude o eventuală împăcare.

Înainte să plece la Survivor România, Diandra Moga spunea că cel mai mult îi vor lipsi familia și relația cu Alex Beni. „Eu știu că las acasă totul în regulă. Am încredere că Dumnezeu are grijă de oamenii dragi. Până la urmă, nu e o călătorie chiar atât de lungă. Probabil o să-mi lipsească familia și relația pe care o am în prezent”, spunea tânăra la începutul anului, în exclusivitate pentru Unica.ro.

Cum a început povestea de dragoste dintre Diandra Moga și Alex Beni

Tot atunci, Diandra Moga ne-a spus cum a început relația dintre ea și Alex Beni.

„Noi ne știam de la „Insula Iubirii”, dar am interacționat foarte puțin acolo. Ne știam din vedere și atât. Apoi ne-am întâlnit la un eveniment organizat de o echipă din Cluj, la Sighișoara. Ne-am întâlnit și pur și simplu, nu știu, ne-am zâmbit, ne-am privit, am conversat un pic și cred că am fost amândoi pregătiți. Am fost foarte cu inima deschisă în momentul ăla. Și de acolo a decurs foarte natural. Am început să vorbim ca cei mai buni prieteni”, ne-a spus fosta ispită.

În cadrul aceluiași interviu, Diandra ne-a dezvăluit ce i-a plăcut cel mai mult la Beni. Tânăra a spus că fostul iubit este un bărbat implicat, care știe să susțină o femeie și să i se dedice. Totodată, Diandra ne-a spus că Beni a fost prezent și empatic în timpul relației lor.

„Cel mai mult îmi place la el faptul că este un bărbat implicat. Mi se pare o chestie super importantă la un bărbat, într-o relație. E implicat și știe cum să te susțină și să se dedice. Asta și faptul că e prezent și empatic”, a spus Diandra Moga, pentru Unica.ro.

Ce spunea Diandra Moga despre gelozie, în timpul relației cu Alex Beni

Nu în ultimul rând, am vorbit cu fosta concurentă de la Survivor și despre gelozia din cuplul pe care l-a format cu Beni.

„Puțin. Aș minți să spun că nu (este geloasă – n.red.). Eu consider că și gelozia asta, în dozele potrivite, e drăguță într-o relație. E drăguță în sensul în care noi oricum funcționăm așa, că ne mai aruncăm replici și râdem pe seama asta. Adică e o chestie ca… sarea și piperul. Dar nu dusă la extrem și în punctul în care să pun seara capul pe pernă și să nu pot să dormi liniștită din cauza asta, să-mi fac tot felul de gânduri sau așa. Nu. Comunicăm absolut tot. Tot, tot, tot, tot”, ne mai spunea antreprenoarea.

