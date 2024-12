Diandra Moga de la Survivor România s-a confruntat cu depresia: „Am avut o relație toxică, abuzivă fizic și verbal”. Ce mesaj are pentru femeile care trec prin asta / Exclusiv

Diandra Moga este pregătită pentru provocarea Survivor România! În exclusivitate pentru Unica.ro, fosta ispită de la „Insula Iubirii” a făcut dezvăluiri despre copilăria ei dificilă, despre noul iubit, dar și despre relația abuzivă care a dus-o în pragul depresiei. Antreprenoarea în vârstă de 27 de ani ne-a spus cum a învins afecțiunea, cum se pregătește pentru plecarea în Republica Dominicană, dar și cum va cheltui marele premiu „când” îl va câștiga.

Diandra Moga de la Survivor România, dezvăluiri despre copilăria ei, noul iubit și relația abuzivă în care a fost opt ani

Diandra Moga (27 de ani) nu se teme de nimic în contextul Survivor România. Se simte pregătită pentru probele sportive și este încrezătoare că nici lipsa hranei, nici dormitul în aer liber nu o vor împiedica să-și depășească limitele. În Republica Dominicană, antreprenoarea ne-a mărturisit că cel mai mult îi va lipsi iubitul ei, Alex Beni. Pentru Unica.ro, Diandra a vorbit și despre cel mai greu moment prin care a trecut în anul 2024, dar și despre cum a învins depresia, care i-a fost declanșată de o relație abuzivă ce s-a întins pe o perioadă de opt ani.

Cine o să-ți lipsească cel mai mult de acasă?

Sunt un om destul de adaptabil și mă arunc, de obicei, la chestiile astea care reprezintă o provocare, care cumva pot să creeze frică în primă instanță. Pentru mine, din contră, sunt un imbold să văd ce pot. Eu știu că las acasă totul în regulă. Am încredere că Dumnezeu are grijă de oamenii dragi. Până la urmă, nu e o călătorie chiar atât de lungă. Probabil o să-mi lipsească familia și relația pe care o am în prezent.

Cum a primit iubitul tău, Alex Beni, vestea că o să mergi la Survivor? Te susține?

Proiectul Survivor a început să fie discutat de dinainte să apară el în peisaj. Nu ar fi încăput în discuție, indiferent de ce relație s-ar fi creat pe parcurs, să dau înapoi de la proiectul ăsta. A avut timp să mă cunoască și să-și dea seama de chestia asta fără să îi mai spun eu. Mi-a spus că mă susține, ceea ce mi se pare normal. Dacă ar fi fost invers rolurile, aș fi făcut la fel. Nu i-aș fi impus niciodată să rămână acasă pentru mine sau pentru relație sau să încerc să-l condiționez într-un fel.

Cum a început povestea de dragoste dintre Diandra Moga și Alex Beni

Cum a început relația voastră?

Noi ne știam de la „Insula Iubirii”, dar am interacționat foarte puțin acolo. Ne știam din vedere și atât. Apoi ne-am întâlnit la un eveniment organizat de o echipă din Cluj, la Sighișoara. Ne-am întâlnit și pur și simplu, nu știu, ne-am zâmbit, ne-am privit, am conversat un pic și cred că am fost amândoi pregătiți. Am fost foarte cu inima deschisă în momentul ăla. Și de acolo a decurs foarte natural. Am început să vorbim ca cei mai buni prieteni.

Ce îți place cel mai mult la el?

Cel mai mult îmi place la el faptul că este un bărbat implicat. Mi se pare o chestie super importantă la un bărbat, într-o relație. E implicat și știe cum să te susțină și să se dedice. Asta și faptul că e prezent și empatic.

„Consider că gelozia, în dozele potrivite, e drăguță într-o relație.”

Ești geloasă?

Puțin. Aș minți să spun că nu. Eu consider că și gelozia asta, în dozele potrivite, e drăguță într-o relație. E drăguță în sensul în care noi oricum funcționăm așa, că ne mai aruncăm replici și râdem pe seama asta. Adică e o chestie ca… sarea și piperul. Dar nu dusă la extrem și în punctul în care să pun seara capul pe pernă și să nu pot să dormi liniștită din cauza asta, să-mi fac tot felul de gânduri sau așa. Nu. Comunicăm absolut tot. Tot, tot, tot, tot.

Cum se pregătește pentru plecarea în Republica Dominicană

De ce îți este cel mai frică?

Nu am frici.

Dar fobii?

Nu-mi plac gândacii, păienjenii. Nu pot să-i văd, nu-mi plac. Nu știu ce o să fac acolo, sincer vă zic. Scot așa niște sunete mai ciudate când le văd. O să vedeți probabil dacă am niște reacții mai…

Și n-ai nicio teamă apropo de probe sau de dormit afară?

Absolut deloc. Pentru probe mă pregătesc.

Cum te pregătești?

Încerc să fiu cât mai în formă. Mă antrenez cu un antrenor care cu asta se ocupă, antrenează sportivi de performanță. La proba fizică am văzut că am mobilitate, rapiditate, m-am surprins eu pe mine. Adică am scos un timp destul de scurt și mi-am dat seama că nu-i chiar așa de rău pe cât aș fi crezut. E puțin scurt timpul de pregătire, dar plusăm pe cât posibil. Probabil o să fac și două antrenamente pe zi până la plecare.

Când o să plecați?

Undeva prin ianuarie, nu știm exact. Probabil după data de 10.

„Mănânc cât mai raw vegan și nu mănânc carne.”

Nici lipsa mâncării nu te înspăimântă?

Nu, eu țin post și acasă, deci nu consider că am vicii și dependențe de genul acesta. Adică pe mine nu mă domină nici faptul că stau nemâncată, nici poftele sau lucrurile de genul ăsta. Nu mă domină chestiile trupești.

Cum arată alimentația ta?

Încerc să mănânc cât mai curat. Mănânc cât mai raw vegan și nu mănânc carne. Singurul meu păcat în lumea asta sunt zahărul și deserturile, sincer. Am avut perioade în care am încercat să le tai. Le-am eliminat, au trecut 3 săptămâni, am început iarăși. Dar e și pe fond, emoțional.

Diandra Moga a fost într-o relație abuzivă

Te-ai confruntat vreodată cu anxietatea sau depresia?

Am avut depresie, da. Am făcut terapie, am depășit momentele în timp, dar a fost cu mulți ani în urmă.

Ce ți-a declanșat depresia?

Am avut o relație toxică care s-a întins pe o perioadă de opt ani. A fost abuzivă fizic și verbal. Acum mi-e ușor să vorbesc despre asta, pentru că m-am vindecat, dar m-a afectat foarte tare emoțional.

Ce mesaj ai avea pentru o femeie care trece prin asta acum?

Să iasă cât mai repede de acolo, să-și facă curaj să plece și să aibă toată încrederea din lume că, dacă își face curaj să plece, cu siguranță o așteaptă lucruri mult, mult mai bune și mai frumoase decât își poate imagina vreodată. Și să se concentreze pe ea, în primul rând. Pentru că o femeie care se iubește nu se lasă în situații de genul ăsta, nu rămâne. Rămâi acolo în momentul în care nu știi cine ești și nu te iubești suficient.

Cel mai greu moment pentru Diandra Moga în anul 2024

Mai e puțin și se termină anul 2024. Care ți s-a părut cel mai dificil moment și cum l-ai gestionat?

Momentul de după difuzarea emisiunii „Insula Iubirii”. A fost primul TV show la care am participat. Noi am fost pregătiți la ce să ne așteptăm, dar tot nu ești niciodată pregătit pentru părerile oamenilor și pentru felul în care te percep ei și pentru felul în care se raportează la tine. Pot să spun că m-am simțit puțin depășită de situație în momentul în care a venit așa o avalanșă de mesaje personale, cu injurii și amenințări legate de familie. M-am simțit puțin… low, în momentul respectiv, dar a fost un prag pe care trebuia să-l depășesc, ca să nu mai conteze nici chestia asta pentru mine absolut deloc de acum înainte. Dar l-am catalogat ca un moment dificil.

Mai păstrezi legătura cu colegii de acolo?

Da, mai țin legătura cu o parte din ispite, cu fetele. Ne vedem fiecare când putem. S-a mutat fiecare pe proiectele lui, care cum și-a dorit. Pentru mine pot să spun că a fost o rampă de lansare și am fructificat pe cât posibil.

Ce va face cu marele premiu Survivor România

Dacă o să câștigi Survivor, ce vrei să faci cu marele premiu?

Când o să câștig Survivor vreau să ajut oamenii. Am planuri să-mi extind business-ul și să ofer locuri de muncă. Asta mă interesează în mod esențial, pentru că mi se pare că sunt foarte mulți tineri cărora nu le place ceea ce fac, nu și-au descoperit încă talentele și nu sunt apreciați la job-urile lor. Antreprenorii sau patronii nu știu să fructifice oamenii pe care-i au în echipă. Fiecare e bun la ceva și dacă reușești să scoți maximul din omul respectiv, clar îți formeze o echipă foarte puternică pe termen lung. Și asta îmi doresc eu, o echipă de oameni în care fiecare să fie bun la altceva. Inclusiv oameni care poate știu să facă mai bine și mai mult decât mine. Și să lucrăm într-un mediu armonios.

Și cu o parte îmi doresc să ajut copiii fără casă, copiii abandonați care nu au părinți sau femeile cu copii care au rămas fără casă, fără nimic.

A avut o copilărie marcată de lipsa părinților

Ce te-a făcut să te apropii de cauza asta?

Copilăria mea și situația mea de viață. Am crescut fără părinți. Cu tatăl meu nu mai țin legătura de mai bine de 10 ani. Nu am avut o prezență masculină în viața mea, deși mi-aș fi dorit foarte mult. Sufeream foarte tare când vedeam că fetele din jurul meu îi aveau mereu pe tații lor implicați. Iar mama a fost nevoită să plece pentru că am rămas în drum și nu am mai avut ce să mâncăm și unde să locuim, dacă ea nu pleca din țară să muncească.

Și acum tu și mama ta ce relație aveți?

Ea a fost plecată pe o perioadă de 17 ani. Acum e în țară, dar eu deja sunt un adult cu viața mea, care și-a pus totul în regulă. Ne înțelegem bine, avem o relație bună. Nu ne mai vedem zilnic, categoric, stăm în orașe diferite, dar când a fost cea mai mare nevoie, în adolescența mea, perioada liceului, cumva m-am trezit singură.

Foto: Instagram/@diandra.doriss

