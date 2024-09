Daniel Pavel, dezvăluiri despre fostele iubite și momentul în care a cunoscut-o pe Ana Maria Pop, actuala soție: „Ceva creștea, ceva murea” / Exclusiv

Daniel Pavel a fost surprins de soție cu o vacanță romantică la Paris, cu ocazia aniversării sale de 47 de ani. Prezentatorul de la Pro TV și Ana Maria Pop formează un cuplu din septembrie 2021. Perechea s-a cunoscut chiar de ziua de naștere a jurnalistului. Despre acel moment, dar și despre relațiile sale anterioare, Daniel ne-a vorbit pe larg la Fresh by Unica.

Daniel Pavel, surprins de soție cu o vacanță la Paris, cu ocazia aniversării de 47 de ani

Daniel Pavel și soția lui, Ana Maria Pop, s-au cunoscut după primul sezon de Survivor România găzduit de prezentator la Pro TV. Daniel și Ana s-au căsătorit anul acesta pe 8 iunie, iar pe 8 septembrie au aniversat atât trei ani de când s-au cunoscut, cât și ziua de naștere a prezentatorului de televiziune.

Cu această ocazie, Ana Maria Pop l-a surprins pe Daniel Pavel cu o vacanță la Paris, unul dintre cele mai romantice orașe din întreaga lume. După prima zi petrecută în Franța, Ana a mărturisit că a fost impresionată de cât de plin de viață este Parisul.

„Astăzi a fost despre sărbătorirea vieții, dar mai ales a sănătății… Fericită să fiu din nou la Paris, de data aceasta căsătorită cu TINE, om-minunat!”, a scris Ana Maria Pop pe Instagram, pe 12 septembrie.

„Știți ceva? După trei ani este chiar mai bine”, a mai scris fosta avocată pe Instagram, ziua următoare.

Ulterior, pe 16 septembrie, alături de un carusel de imagini din Orașul Luminilor cu ea și cu Daniel Pavel, Ana Maria Pop a mai scris: „Paris-ing around #întotdeauna #cu #tine”.

Daniel Pavel, dezvăluiri despre momentul în care și-a cunoscut soția: „S-au întâmplat cel puțin două lucruri formidabile”

În mai anul acesta, la Fresh by Unica, Daniel Pavel a rememorat momentul în care el și Ana Maria Pop s-au cunoscut.

„Am cunoscut-o pe Ana după primul sezon de Survivor, când s-au întâmplat cel puțin două lucruri formidabile. Dintr-odată am devenit foarte cunoscut, grație acestui proiect. Acest succes peste noapte a durat vreo 20 de ani de media, de la ofițerul de marină care a început să lucreze în mass-media. A trebui să fac față acestei celebrități, să mă prezint cum trebuie, la înălțimea ocaziei.

În paralel, relația de 7 ani pe care o aveam, locuiam la Viena atunci, se destrăma. Ceva creștea, ceva murea. Am cunoscut-o la câteva luni după despărțire și eram în proces de construcție, să fac pace cu mine. Ana a completat absolut ce era, ce fusese, la nivelul evoluției pe care zic eu că am avut-o atunci și am tot crescut”, a povestit Daniel Pavel, la Fresh by Unica.

Cum l-a cucerit Ana Maria Pop pe Daniel Pavel

Prezentatorul Survivor România a fost cucerit de calmul și de feminitatea soției sale încă de la prima lor întâlnire, despre care spunea în trecut că a fost „un nesperat cadou”. De când și-a cunoscut soția, Daniel Pavel ne-a mărturisit că simte că a evoluat ca om.



„Ea nu se abține să fie calmă. Ea e calmă. Per se generează grația feminină pe care toate o aveți, asta e limpede. Însă câteodată, unii ca mine scot ce e mai rău, și ea are resurse, asta e clar. E un ocean. Și eu, evident, zic eu că evoluez, și îmi iau seama și cresc toate celelalte”, a mai povesit prezentatorul TV, pentru Unica.ro.

Tot la Fresh by Unica, am vorbit cu fostul om de radio despre ce a lipsit din fostele sale relații. Ana Maria Pop a fost singura cu care a ajuns în fața altarului, la aproape 47 de ani. Prezentatorul a mai fost logodit în trecut și are și un băiat dintr-o altă fostă relație de lungă durată.

„Am un băiat de 20 de ani, face în ianuarie. Cu mama lui Antoniu, cu Anca, avem o relație extraordinară de atâția ani. Nu e vorba că ele nu au avut, cele care au fost într-adevăr vitale pentru evoluția mea, și eu sper pentru evoluția lor, însă Ana vine și completează fiecare palier și eu cred că mai avem de văzut, de descoperit”, a mai spus Daniel, la Fresh by Unica.

