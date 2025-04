Mariana Moculescu, transportată de urgență la spital. În ce stare se află fosta prezentatoare TV: „Mi-a fost rău de la inimă”

Mariana Moculescu a fost transportată de urgență la spital, după ce a apelat numărul unic de urgență 112. Fosta soție a lui Horia Moculescu se confruntă cu probleme de tensiune, potrivit asistentei de pe salvarea care a dus-o la spital.

Cum se simte Mariana Moculescu după ce a fost transportată de urgență la spital

Mariana Moculescu (57 de ani) spune că a chemat ambulanța după ce a simțit o durere puternică între coaste. Fosta prezentatoare TV susține că a avut un început de atac de panică până să cheme salvarea. Mariana a amânat până în ultimul moment să ceară ajutor deoarece susține că nu are card de sănătate, ca să beneficieze de servicii medicale decontate de stat.

„Simt o durere între coaste. Eu iau medicamente pentru depresie. Mi-a fost rău de la inimă, am simțit că cedează. Nu mai pot să mai lupt cu răceala. Am avut stări groaznice, dureri de cap, frisoane. De vreo săptămână sunt așa. Nu am apelat la ambulanță, am cumpărat medicamente de la farmacie. (…) Eu nu am card de sănătate, ca să stau în spital”, a spus Mariana Moculescu, în emisiunea „Un show păcătos”, de la Antena Stars.

„Până să vină doamna doctor, am făcut un început de atac de panică”

Fiindcă starea de rău nu s-a remediat, fosta soție a lui Horia Moculescu a sunat la 112. Asistenta de pe ambulanță a consultat-o pe Mariana Moculescu și a descoperit că aceasta este hipertensivă și suferă de o viroză respiratorie. În rest, fosta prezentatoare de la televiziunea română este bine.

„Este hipertensivă, are o viroză respiratorie. Totul este în regulă, mai puțin tensiunea. O să fie monitorizată pe tot drumul către spital. Pe emoții poate să fie”, a declarat asistenta de pe ambulanță care a preluat-o pe Mariana Moculescu, potrivit Spynews.ro.

„Da, sunt pregătită, cu toate că, mai devreme, până să vină doamna doctor, am făcut un început de atac de panică. De-asta i-am și chemat. Dacă i-am chemat e foarte grav. Eu nu chem pentru un lucru simplu, niciodată”, a mai spus Mariana Moculescu.

Mariana Moculescu trebuie să evacueze imobilul în care locuiește

Fosta prezentatoare TV nu a petrecut nicio noapte în spital, deoarece susține că nu avea calmantele la ea și că nici nu lăsase mâncare pentru pisica ei. A fost externată pe semnătură, deși spune că ar fi trebui să petreacă trei nopți în spital.

Pe lângă problemele de sănătate cu care se confruntă, Mariana Moculescu trebuie să evacueze imobilul în care locuiește deoarece are o datorie de 1000 de euro la chirie.

„Situația este confuză, trebuie sa evacuez. Eu am ieșit din spital în noaptea aceea, am ieșit pe semnătură. Am ieșit pentru că nu îmi luasem calmantele cu mine, nu lăsasem mâncare la pisică… Trebuia să stau trei nopți acolo. Situația cu casa e complicată. Am dat niște bani, am mai plătit, dar a mai rămas 1000 de euro. Trebuie să găsesc un loc în care să stau. E greu cu banii, încă mai am datorii”, a mai spus Mariana Moculescu, potrivit sursei citate.

De ce nu se mută cu fiica ei, Nidia Moculescu

Mariana i-a cerut ajutor fostului soț pentru a-și plăti datoriile, însă fără succes. Fosta știristă nu are o relație foarte apropiată nici cu fiica lor, Nidia. După o perioadă lungă în care nu și-au vorbit, cele două s-au împăcat, dar nu locuiesc împreună deoarece, susține Mariana, fiica ei i-a medicamente „pentru niște probleme psihologice și traume, ca și mine”.

„Ea de 12-13 ani are contract de muncă la clubul de budism unde cântă cafe concert, piano cafe, împreună cu Vasile Covergă. O admir foarte tare pentru că ține o carte de muncă de atâta timp! Ea a avut, ca și mine, niște probleme psihologice și traume, ia medicamente. Este de admirat Nidia pentru că a depășit toate fazele grele din viața ei!”, spunea Mariana Moculescu în martie 2025, pentru Cancan.ro.

