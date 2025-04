Mariana Moculescu spune că vrea să locuiască din nou cu Horia Moculescu, fostul soț: „E familia mea”

Mariana Moculescu spune că i-ar plăcea să locuiască din nou cu fostul soț, Horia Moculescu. Fosta prezentatoare de televiziune ar urma să fie evacuată deoarece nu-și mai poate plăti chiria de mai multe luni.

Mariana Moculescu vrea să locuiască din nou cu Horia Moculescu

Mariana Moculescu (57 de ani) a dezvăluit în luna martie că are datorii de 1500 de euro la chirie. De ziua de naștere a lui Horia Moculescu (88 de ani), 18 martie, Mariana i-a cerut fostului partener de viață să o ajute să-și plătească restanțele la chirie. Acum, fosta prezentatoare de la Antena 1 spune că ar locui din nou cu fostul soț, pe care îl consideră „familia ei”.

„Eu aș locui alături de Nidia și de Horia, bineînțeles. Ei sunt sufletele mele, nu mai am pe nimeni, părinții mi-au murit, frați nu am. M-aș întoarce, în acel apartament de lângă Cișmigiu, în care am locuit când eram căsătorită cu Horia. Nu sunt ei familia mea? Ce dacă am divorțat de Horia? E familia mea”, a spus Mariana Moculescu, pentru Click!.

Nidia Moculescu (34 de ani) este singurul copil pe care Mariana și Horia Moculescu îl au împreună. Cei doi au fost căsătoriți între anii 1989 și 2000. Între cei doi este o diferență considerabilă de vârstă, de peste trei decenii. În martie, compozitorul a împlinit 88 de ani, în timp ce fosta prezentatoare TV va împlini 58 de ani în luna august.

„El a fost și va rămâne singurul soț din viața mea.”

În acest moment, Nidia Moculescu nu-și dorește să locuiască alături de mama ei. Amândouă se confruntă cu depresia, susține Mariana, care înțelege reticența fiicei sale față de a locui din nou împreună cu ea.

„Sângele apă nu se face, Nidia e carne din carnea mea, spirit comun. Iar Horia e singurul meu soț, în fața lui Dumnezeu. Nu contează că a fost o diferență uriașă de vârstă între noi, el a fost și va rămâne singurul soț din viața mea, este și tatăl fiicei mele. Acum nu știu dacă se dorește să mă întorc acolo.

La fiecare, depinde de cantitatea de milă din suflet. În inima în care nu locuiește Dumnezeu nu e nici milă. Acolo e pustiu sau e numai o credință formală. Sunt tare necăjită, sunt foarte tristă”, a mai spus Mariana Moculescu, pentru sursa citată.

De ce au divorțat Mariana și Horia Moculescu

Mariana și Horia Moculescu au format un cuplu timp de 11 ani. Cei doi au divorțat cu scandal în anul 2000.

„Aș fi rămas cu el, dacă nu era vulcanic. L-am apreciat foarte mult. Cred că de aceea nu am mai avut ochi cu adevărat pentru niciun alt bărbat. Horia Moculescu a fost etalon. Horia m-a format și sexual, eram tânără pe atunci”, a declarat Mariana în februarie 2023, pentru Playtech.ro.

De câte ori a fost căsătorit Horia Moculescu și câți copii are

Horia Moculescu a avut patru căsnicii. Cu primele două soții, Aurelia și Ulla Britt, care locuiesc în Germania, și, respectiv, Suedia, nu a avut copii. Din următoarele două mariaje, cu Ana Maria, de profesie actriță, și cu Mariana, de profesie știristă, a avut câte un copil.

Din nefericire, fiul lui Horia Moculescu din al treilea mariaj, Ionuț Moculescu, s-a stins din viață în anul 2008, la vârsta de doar 31 de ani. În urma sa a rămas un fiu, Leon, care are o relație foarte apropiată cu mătușa lui, Nidia.

