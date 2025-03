Mariana Moculescu, apel disperat la Horia Moculescu. Fosta soție a compozitorului e pe punctul de a rămâne pe drumuri

Mariana Moculescu este nevoită să părăsească locuința în care a stat cu chirie timp de doi ani, din cauza neplatei chiriei. Fosta soție a compozitorului Horia Moculescu, i-a cerut ajutorul acestuia, dar și fiicei lor, Nidia, pentru a ieși din această situație neplăcută. Femeia spune că nu mai are nicio sursă de venit și nu are cum să achite chiria, dar nici nu are unde merge, fiind pe punctul de a fi data afară din casă.

Mariana Moculescu, apel disperat către Horia Moculescu

Dacă de ziua lui de naștere îi cerea lui Horia Moculescu să o împrumute cu banii necesari pentru plata restanței chiriei, de data aceasta Mariana Moculescu îl roagă pe fostul ei soț să o ajute să își găsească un loc de muncă și o casă, acum că este pe punctul de a rămâne pe drumuri.

Proprietarul apartamentului a anunțat-o pe Mariana Moculescu că până pe data de 31 martie trebuie să elibereze casa, iar acum așteaptă cu bagajele la ușă să vadă încotro o va apuca după această dată.

„Începând cu luna decembrie nu am mai câștigat bani. Nu mi-am mai permis să plătesc 370 de euro pe lună cum am plătit doi ani și patru luni. Asta este situația mea economică actuală și cred că toată lumea simte o schimbare pe plan financiar. Am fost lovită și eu în plex direct. Eu sunt freelancer, adică am câștigat independent banii aceștia din care mi-am permis să plătesc locuința. Dacă punem la socoteală garanția, nu am mai plătit din luna ianuarie, dar sunt cu utilitățile la zi, iar aici întreținerea este foarte mare pentru că blocul are centrală proprie. Eu am plătit 370 de euro chirie pe lună, deci în doi ani și patru luni peste 10.000 de euro”, a declarat Mariana Moculescu pentru Cancan.

Fosta soție a lui Horia Moculescu este în căutarea unui job

După ce Horia Moculescu a refuzat să îi dea banii de care are nevoie pentru plata chiriei, Mariana Moculescu a făcut o nouă încercare și l-a rugat pe fostul ei soț să o ajute să își găsească un loc de muncă.

„Eu lui Horia i-am spus azi la telefon: Horia, te rog frumos, eu nu ți-am cerut bani, ce ți-am cerut, ți-am și returnat. Te rog acum să mă ajuți cu ceva mult mai valoros, cu o locuință, dar și cu un job. Tu ai foarte multe relații, ești un nume în țara asta, ești o influență, orice ar fi. Ai atâția oameni care te iubesc și din diaspora, dar și de aici, nu se poate să nu mă ajutați! Apelez la inteligența ta, la bunătatea ta, cele rele să se spele, cele bune să se adune”, a afirmat Mariana Moculescu.

Fostul compozitor i-a promis fostei sale soții că o va ajuta în acest sens, iar acum Mariana așteaptă să vadă încotro o va duce viața.

„A spus că se va ocupa și m-a întrebat ce știu să fac. I-am spus: Horia, atât timp cât am fost redactor, prezentator, am lucrat și la ziare, pe partea culturală, am luat interviuri ca reporter la emisiunea lui. Știu să corectez texte, să scriu articole, să editez foto-video, sunt licențiată să pun voci pe o reclamă, bani care se adună dacă ai niște propuneri de job”, a povestit ea pentru publicația menționată anterior.

Mariana Moculescu i-a cerut ajutorul fiicei sale, Nidia

În timp ce așteaptă să vadă unde o va putea Horia Moculescu să se angajeze, Mariana Moculescu i-a cerut ajutorul și fiicei sale, Nidia. Însă și aceasta a spus că nu o poate ajuta decât moral.

„M-am întâlnit cu Nidia și mi-a spus că mă ajută moral, nu are cum altfel. Eu i-am propus să mă întorc inițial, dar nu vreau să pun presiune pe Nidia pentru că și ea ia medicamente. De ani de zile a avut momente de cădere. Nu dorește să stau cu ea, iar eu nu trec peste un anumit prag”, a precizat femeia.

„Am stat de vorbă cu ea la o cafea cu două seri în urmă și ne-am îmbrățișat, ne-am împăcat. Eu din cauza stresului cu casa asta m-am certat atunci cu ea. Acum i-am spus: Nidia, nu poți să ții supărare pe un om care este foarte trist și care ia medicamente și pe care îl vezi că e singur și nu are pe nimeni. Suntem în perioada postului Paștelui, trebuie să ne cerem iertare unul altuia. Și ne-am cerut, eu ei și ea mie”, a mai spus Mariana Moculescu.

Sursă foto: Facebook

