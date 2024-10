Mariana Moculescu, fosta soție a lui Horia Moculescu, a spus ce face pentru un ten fără riduri la 57 de ani: „Am început terapia Vampir”. Cum a slăbit cinci kilograme

Fosta știristă Mariana Moculescu se menține în formă în primul rând printr-un stil de viață echilibrat, dar și cu ajutorul intervențiilor estetice. Absolventa de Actorie, care și-a moștenit frumusețea de la mamă, a eliminat mai multe produse din alimentația ei pentru a slăbi. Sunt și alimente pe care le-a introdus în regimul ei și care au ajutat-o să slăbească. Într-un interviu oferit recent, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu a spus și care este tratamentul facial care îi menține tenul ferm și lipsit de riduri la 57 de ani.

Cum se menține Mariana Moculescu în formă la 57 de ani

Mariana Moculescu a slăbit cinci kilograme renunțând la carnea de porc și la produsele de panificație. În schimb, fosta știristă de la Antena 1 a introdus în alimentația sa ardeiul iute, ceapa și usturoiul. În prezent, meniul Marianei este bazat preponderent pe legume și carne de pește.

„Mănânc și usturoi, ceapă, cardamom, varză albă, varză roșie, apoi beau ceai cald de mentă. Am eliminat carnea de porc. Câteodată mănânc carne din piept de curcan sau pui și mult pește de mare sau ocean. De asemenea, mănânc și ardei iute, tăiat în bucăți mici, în salate. Este digestiv și conține o cantitate mare de vitamina C. Mă laud că am exclus pâinea și produsele de patiserie, cofetărie, pastele făinoase, în general. Astfel, am slăbit în jur de cinci kilograme”, a spus Mariana Moculescu, pentru Click!.

„Beau zilnic ceai negru și ceai de mentă.”

În afara alimentației bogate în legume, Mariana se menține în formă ducând un stil de viață activ. Fosta prezentatoare de televiziune face mișcare în aer liber, dar și acasă. Zilnic, fosta prezentatoare TV face câte 10.000 de pași în parc.

„Totodată, beau zilnic ceai negru și ceai de mentă, plus Omega 3-6-9 și vitamine. Încă un secret este că folosesc mult oțet de bună calitate, ori de câte ori am ocazia, în diverse rețete de mâncare. E foarte sănătos. Mi-am achiziționat și un mic aparat de masaj, pe care îl folosesc în masajul feței, al scalpului și al corpului”, a mai spus Mariana Moculescu, pentru sursa citată.

Ce presupune terapia „Vampir”: „Îmi extrage din încheieturi sânge”

Ca multe alte vedete din showbiz-ul românesc, Mariana Moculescu a apelat de mai multe ori la terapia „Dracula” sau terapia „Vampir”, fiind foarte mulțumită de rezultate.

„Am început terapia Vampir. O dată pe lună, medicul meu, un bun profesionist, îmi extrage din încheieturi sânge, pe care îl pune în centrifugă. Limfa o injectează în derma feței și în mâini, pentru a întineri pielea. Miniliftingul, pe care l-am făcut în decembrie, s-a închis foarte bine, dar desigur că au rămas două mici cicatrici, lângă urechi, pe care însă domnul doctor mi le va ascunde într-o operație viitoare specială. Mai îmi doresc și conturarea mandibulei, dar și puțin acid hialuronic în ridul dintre sprâncene”, a mai spus fosta știristă, în interviul citat.

Secretele de frumusețe moștenite de Mariana Moculescu de la mamă

În același interviu, Mariana Moculescu a dezvăluit și câteva trucuri naturiste de frumusețe, învățate de la mama ei.

„Mama m-a învățat să folosesc o mască de păr din gălbenușuri de ou, după care clătesc cu apă și cu oțet. De aceea am un păr sănătos și frumos. Tot mama mi-a spus să folosesc masca hidratantă pe față și pe corp, o dată pe lună, din miere de albine. După spălare, se aplică ulei de măsline. Iar după o boală grea m-a sfătuit să mănânc, pentru recuperare, ouă moi, mult iaurt, ficat, mușchi de vacă în sânge și grapefruit”, a mai dezvăluit Mariana.

În cadrul aceluiași interviu, Mariana Moculescu a vorbit și despre boala de care a suferit mama ei.

„Ea a suferit de o boală rară, colagenoză, din care scapă un pacient dintr-un milion de cazuri. Așadar, m-a învățat cum să supraviețuiesc încercărilor grele. Ceea ce mi-a rămas în memoria inimii au fost cuvintele sale: «Moralul sus, prin credință în Dumnezeu, te salvează de la moarte». E foarte important să ai moralul sus, când treci printr-o boală fizică!”, a mai declarat Mariana, pentru Click!.

Cine este Mariana Moculescu

Mariana Moculescu s-a născut pe 8 august 1967 și a fost prezentatoare de știri la Antena 1. Timp de 11 ani a format un cuplu cu compozitorul Horia Moculescu, de care a divorțat în 2000, cu scandal.

Ulterior a locuit în Italia și Germania, în cele din urmă luând hotărârea de a reveni în țară. Mariana ar lucra în domeniul imobiliar în prezent. Ea și Horia Moculescu au o fiică împreună, Nidia.

