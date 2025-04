Georgiana Lobonț, adevărul despre divorțul de Rareș Ciciovan: „A fost o greșeală pe care el a făcut-o”

Georgiana Lobonț a lămurit declarațiile soțului ei, Rareș Ciciovan, despre divorț. În 2023, în timp ce se afla într-o vacanță în Maldive alături de soția lui, Rareș a declarat pentru presă că a pregătit actele de divorț de aceasta.

Georgiana Lobonț a lămurit declarațiile soțului ei despre divorț

Invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Georgiana Lobonț (31 de ani) a clarificat declarații pe care Rareș Ciciovan, soțul ei, le-a făcut în 2023 despre divorț. La scurt timp după declarațiile lui Rareș, Georgiana a explicat că tatăl copiilor ei a glumit cu jurnaliștii care l-au sunat. Ulterior, artista și soțul ei au fost acuzați că au regizat probleme în mariajul lor pentru a genera știri.

„În primul rând, nu a fost o regie. Soțul meu era într-o stare distractivă și relaxantă, eram în vacanță. Era normal ca, după 3-4 pahare sau cât o fi băut el la bar cu prietenii, să se distreze și să ia lucrurile altfel. Supărarea mea a fost alta: faptul că lucrurile erau bune și niciodată nu m-am gândit să divorțez. Nu de-asta m-am căsătorit. Pentru mine căsătoria este sfântă. Sunt o familistă convinsă, am coloană vertebrală. În cel mai rău caz, aș încerca să îmi aduc toate lucrurile la mal și să fac ceva bun din ceva rău, nu aș renunța pentru nimic în lume la familie”, a spus Georgiana Lobonț, în emisiunea lui Denise Rifai.

„Era într-o stare de ebrietate”

Artista susține că declarațiile soțului ei despre divorț au fost rezultatul insistențelor presei de a obține informații și imagini din vacanța lor în Maldive. Înainte să plece acolo, cântăreața și partenerul ei de viață au convenit cu un trust să le ofere în exclusivitate imagini din escapada lor romantică.

„Supărarea mea din Maldive a fost faptul că noi înainte de a pleca am avut o înțelegere cu un trust ca atunci când ne vom întoarce din vacanță să mergem cu imagini în exclusivitate. Ne-au sunat multe televiziuni. Unii au înțeles că nu pot să le dau, alții nu s-au lăsat bătuți și au tot sunat. Eu nu am mai răspuns și l-au sunat pe soț, pe care l-au prins fix în momentul în care era într-o stare de ebrietate și a început să îi ia la mișto. Nu cred că s-a gândit sub nicio formă că ar putea face publică declarația care a fost dată în glumă”, a explicat Georgiana Lobonț, la Kanal D.

„Când am ajuns acasă a fost ceva crunt”

Nu în ultimul rând, cântăreața a vorbit despre cât de dificilă a fost perioada care a urmat. Declarația soțului ei a surprins pe toată lumea, generând un val de reacții în mediul online.

„Când am ajuns acasă a fost ceva crunt. Informația era peste tot, eram pe locul 6 în trending în România. Toți erau șocați de această veste. Eu nu am vrut să ies din casă, nu voiam să dau declarații despre așa ceva. Nu voiam să văd scris așa ceva pentru că nu puteam concepe. Am discutat cu Rareș și am hotărât împreună să nu dăm declarații despre divorț pentru că mi se părea josnic față de noi, față de familia noastră. A fost o greșeală pe care el a făcut-o, a fost greu, nu știam cum să gestionăm situația. Nu a fost nimic de reclamă”, a încheiat solista.

Rareș Ciciovan, condamnat la închisoare cu suspendare. Ce infracțiune a comis

La începutul anului 2025, Rareș Ciciovan a fost condamnat la 9 luni de închisoare pentru că a condus fără a deține permis de conducere. Sentința a fost dată de Judecătoria Alba Iulia, după ce bărbatul și-a recunoscut vinovăția. Pedeapsa lui Rareș a fost suspendată pentru o perioadă de doi ani, timp în care se va afla sub supraveghere.

Nu este prima dată când Rareș Ciciovan are probleme cu legea. Acesta a primit, de-a lungul timpului, șase sancțiuni la volan. De fiecare dată, soțul Georgianei Lobonț a cerut anularea procesului verbal de contravenție.

Georgiana Lobonț și Rareș Ciciovan s-au căsătorit în 2016, când ea avea 22 de ani, iar el 25, și împreună au doi copii, o fiică și un fiu, Irina și Edi.

