Rareș Ciciovan, condamnat la închisoare. Ce infracțiune a comis soțul Georgianei Lobonț

Rareș Ciciovan, soțul Georgianei Lobonț, a fost condamnat la 9 luni de închisoare. Sentința a fost dată de Judecătoria Alba Iulia, după ce bărbatul și-a recunoscut vinovăția.

Rareș Ciciovan, condamnat la închisoare

Soțul Georgianei Lobonț are probleme cu legea, acesta fiind condamnat la 9 luni de închisoare, după ce a urcat la volanul unui vehicul fără a deține permis de conducere. Bărbatul și-a recunoscut vinovăția și a ajuns la un acord cu autoritățile.

Pedeapsa lui Rareș Ciciovan a fost suspendată pentru o perioadă de doi ani, timp în care bărbatul se va afla sub supraveghere. Astfel, soțul cântăreței va fi nevoit să se prezinte regulat la Serviciul de Probațiune din Cluj, să anunțe orice schimbare de adresă sau loc de muncă și să permită vizitele consilierului de probațiune, notează Cancan.

Rareș Ciciovan este nevoit să plătească și suma de 600 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. Dacă acesta nu va respecta condițiile impuse de autorități ar putea să își execute pedeapsa în regim de detenție.

Nu este prima dată când Rareș Ciciovan are probleme cu legea. Acesta a primit, de-a lungul timpului, șase sanțiuni la volan. De fiecare dată, soțul Georgianei Lobonț a cerut anularea procesului verbal de contravenție.

Georgiana Lobonț vrea să devină femeie de afaceri

Georgiana Lobonț are succes pe plan muzical, însă vrea să își investească banii câștigați în afaceri imobiliare. Artista și soțul ei vor să construiască mai multe case și apartamente.

„Avem în plan să ne deschidem o afacere. De altfel, facem deja demersurile necesare și investim în ceva. Va fi o afacere în domeniul imobiliar, în construcții. Vor fi construite și case, și apartamente. Eu sunt ca o furnicuță, muncesc mult, nu stau degeaba, dar am grijă și să fac ceva cu banii, să îi investesc. De fapt, asta este esența, să facem bani, dar să și facem ceva cu resursele”, a declarat pentru publicația menționată anterior Georgiana Lobonț.

Artista consideră că nu merită să investească în accesorii de lux sau în haine, preferând să devină femeie de afaceri. Aceasta spune că Rareș Ciciovan este cel care vine cu ideile, ea venind cu partea financiară.

„Așa, dacă aș merge să îmi cumpăr genți și haine și chestii trecătoare, care nu îmi aduc niciun profit, nu e ok. Așa, dacă îi investesc și într-un apartament, care să îmi aducă chirii și în alte afaceri, să producă ceva, atunci am o siguranță pe viitor. De afaceri se ocupă soțul, eu sunt cu banii, el e cu mintea. Acum, trebuie să-i dau Cezarului ce-i al Cezarului, are multe idei pe care le implementează. Cumva, eu sunt cea care vine cu banii, iar el e cu planul de afaceri”, a mai spus Georgiana Lobonț.

