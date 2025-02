Bella Santiago, dezvăluiri dureroase despre pierderea fratelui. „S-a dus la urgențe, iar după două săptămâni a murit!”

Bella Santiago a făcut o serie de mărturisiri dureroase despre pierderea fratelui ei. Tragedia s-a întâmplat acum două luni, când bărbatul a aflat că suferă de de o boală cruntă și s-a stins în două săptămâni.

Bella Santiago și-a pierdut fratele în urmă cu două luni

Bella Santiago a trecut printr-un episod dureros la începutul anului, când și-a pierdut fratele vitreg. Cei doi au tați diferiți, iar relația lor nu a fost una bună, până în clipa în care mama lor s-a îmolnăvit, iar artista a plecat o săptămână în Filipine să aibă grijă de ea. Acela a fost momentul în care cei doi au început să reia legătura, iar Bella îi găsise un loc de muncă fratelui și fiicei sale. Dar bărbatul a aflat apoi că are leucemie într-un stadiu avansat, iar două săptămâni mai târziu s-a stins din viață.

„Am o nepoată pe care am adus-o aici. Am avut un frate care abia a murit acum două luni. A avut leucemie. Când vorbeam cu el, urma să vină el cu fiica lui aici, în România, pentru că am găsit de lucru pentru ei doi. La un moment dat, s-a dus la urgențe, i-a zis că are leucemie, iar după două săptămâni a murit. Nu mă așteptam, eu făceam deja documentele. El a luat pașaportul nou și deja vorbisem cu toată lumea aici să facem documentele.

Dar s-a întâmplat. M-am bucurat foarte mult că ajuns fata lui aici și deja are trei luni în România și vorbește românește. Rămâne aici. Nu am avut o relație foarte bună cu fratele meu. Familia mea din Filipine este foarte rece. Cu fratele meu nu am vorbit deloc.

Am vorbit cu el înainte să moară. Din cauza accidentului mamei, a trebui să mă duc în Filipine pentru o săptămână, a vorbit mătușile mele să meargă să vorbească cu sora lui, pentru că asta e dorința mamei voastre, să fiți uniți. Dacă aveți tatăl diferit, nu contează, aveți aceeași mamă” – i-a povestit Bella Santiago lui Teo Trandafir.

Cum l-a întâlnit Bella Santiago pe actualul soț, Nicu Grigore

Bella Santiago s-a născut în Filipine în urmă cu 35 de ani și a început să studieze muzica în adolescență. Artista și-a pierdut tatăl pe când avea un an, iar ea a rămas în grija bunicii, mama ei fiind nevoită să plece la muncă departe de casă pentru a face rost de bani. La 20 de ani, Bella s-a îndrăgostit de un bărbat înrolat în armată și după o relație de un an a rămas însărcinată. După venirea pe lume a fetiței ei, Kescielle, bărbatul a dispărut din viața lor. Ea s-a mutat în România în urmă cu aproape 20 de ani pentru a-și încerca norocul în muzică.

„M-am îndrăgostit de un bărbat care era în armată, aveam 20 de ani. El venea 2 zile acasă pe lună, așa cum am avut o relație de un an, timp în care am rămas însărcinată.

După ce am născut-o, a cunoscut-o, a plecat din nou la război, în Afganistan, și mi-a promis că după o săptămână va reveni. Am așteptat o săptămână, un an, și nu am mai auzit nimic de el. Am zis că merg mai departe, că sunt puternică și că îmi voi crește singură fata. A fost foarte greu, în fiecare zi plângeam, nu știam dacă mai vine acasă. A fost foarte, foarte greu”, a povestit în urmă cu ceva timp Bella Santiago.

Bella s-a căsătorit religios cu Nicu Grigore în 2023, cu care este împreună din 2016. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul unui prieten comun, iar după ce au devenit un cuplu, Nicu a renunța la ocupația lui, kineoterapia, pentru a se dedica unei cariere în managementul artistic.

„Cântările merg bine, mergem în fiecare weekend. Înainte nu prea ne întâlneam, a avut el multe programări. A zis: «Hai să închid asta ca să stăm împreună, să muncim împreună!» și așa s-a întâmplat. De vreo patru ani el este managerul, impresarul, șoferul și bodyguardul meu”, declara Bella Santiago în 2022, într-un interviu pentru Unica.ro.

Cei doi formează o echipă în reality show-ul „Power couple”.

