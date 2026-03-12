Nicu Grigore a părăsit Survivor după ce s-a accidentat! Concurentul se pregătește de operație: „Am simțit o durere pe care nu o pot descrie în cuvinte. Dacă nu urlam așa, probabil că leșinam” / Exclusiv

Nicu Grigore a părăsit Survivor Antena 1 după ce s-a accidentat destul de tare la una din probe. Concurentul s-a lovit la genunchi, iar drumul său în competiție a ajuns la final, după cum au decis medicii.

În timpul duelului cu Adrian Kaan, de săptămâna trecută, la Survivor, Nicu Grigore s-a accidentat serios la un genunchi. În urma mai multor investigații medicale, medicii au decis că nu mai poate continua competiția. Întors acasă, Nicu Grigore se pregătește de operație, căci se pare că va ajunge la cuțit în urma accidentării de la Survivor, show-ul de la Antena 1.

Nicu Grigore s-a accidentat la Survivor: „Bella știe cât de «nebun» sunt când vine vorba de sport și de competiție”

În interviul exclusiv pentru Unica.ro, concurentul povestește ce indicații i-au dat medicii și în cât timp va fi suspus intervenției chirurgicale.

Nicu, apariția ta a fost o surpriză. Aveai deja experiența de reality show. Ce te-a atras la Survivor?

La Survivor m-a atras, în primul rând, competiția. Îmi plac jocurile, îmi place să lucrez în echipă, iubesc adrenalina și mi s-a părut genul de show care mi se potrivește perfect.

Cum ți s-au părut triburile? Pe cine ai văzut mai motivat, mai implicat în joc?

Triburile mi s-au părut echilibrate, chiar dacă la televizor nu s-a văzut acest lucru. Cel mai implicat și motivat cred că este Gabi Tamaș.

Ce ai simțit la momentul accidentării? Ai strigat destul de tare…

În momentul accidentării am simțit o durere pe care nu o pot descrie în cuvinte. Dacă nu urlam așa, probabil leșinam de durere! În cariera de aproape 20 de ani de rugby am avut accidentări destul de grave, iar rezistența pe care o am la durere este mare, însă nu pot compara cu nimic starea pe care am simțit-o atunci!

„Primul lucru pe care mi l-a spus Bella când am plecat a fost: «Ai grijă să nu te accidentezi!»„

Ce ți-a zis Bella când a aflat ce ai pățit? Cât de greu ți-a fost să fii așa departe de ea, în acele momente?

Bella știe cât de “nebun” sunt când vine vorba de sport și de competiție. Primul lucru pe care mi l-a spus când am plecat a fost: “Ai grijă să nu te accidentezi!”. Să stau departe de ea a fost cel mai greu! Noi nu am stat niciodată atât de mult timp despărțiți. Cel mai mult am stat departe unul de celălalt vreo 2 zile! De fiecare dată când îmi era dor de familie, mă retrăgeam în junglă sau pe plajă, mă descărcam, plângeam și îmi reveneam.

Ce ne spui despre recuperarea ta? Cum decurge?

Momentan, trebuie să stau în repaus 3 săptămâni pentru că ligamentele sunt inflamate. Abia după trebuie să fac mișcare și să mă pregătesc pentru operație. Adevărata recuperare va fi după operație.

