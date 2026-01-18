Cine este Gabriel Tamaș de la Survivor România 2026. Episodul care i-a pătat cariera fostului fotbalist

Cine este Gabriel Tamaș (42 de ani) de la Survivor România 2026. Gabriel Tamaș este unul dintre cei mai vizibili și discutați concurenți de la Survivor. După o carieră impresionantă în fotbal și o apariție memorabilă în Asia Express, fostul fundaș revine în atenția publicului într-o ipostază complet diferită. Energia, rezistența și personalitatea lui puternică îl transformă într-unul dintre cei mai interesanți participanți ai sezonului.

Născut pe 9 noiembrie 1983, în Brașov, Gabriel Tamaș este considerat unul dintre cei mai talentați fundași români ai generației sale. A jucat în campionate importante din Europa, iar stilul său de joc dur, dar eficient, l-a transformat într-un nume cunoscut atât în România, cât și în străinătate. După retragerea din fotbal, a rămas în atenția publicului datorită aparițiilor TV și a personalității sale directe și carismatice.

Viața personală a lui Gabriel Tamaș

În plan personal, Tamaș este căsătorit din 2012 cu Ioana, femeia alături de care formează un cuplu de peste două decenii. Cei doi s-au cunoscut când ea avea doar 16 ani, iar el 20, prin intermediul unei prietene comune. Au împreună o fiică, Selena, care este centrul vieții lor.

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Ioana povestea despre începuturile relației lor și despre încrederea care i-a unit:

„Ne-am cunoscut când eu aveam 16 ani și el 20… Eu eram copilă, mică, a avut grijă de mine. Am crescut alături de el. Întotdeauna Gabi a avut încredere în mine, mi-a lăsat mână liberă.”

Ioana este originară din Brașov, a practicat gimnastică în copilărie și a absolvit Facultatea de Sport.

Cariera sportivă a lui Gabi Tamaș

Cariera lui Tamaș este una dintre cele mai bogate din fotbalul românesc, datorită celor 16 echipe la care a jucat (inclusiv în campionate de top precum Premier League), a celor 67 de prezențe la națională, participării la Euro 2008 și a unui parcurs de 16 ani la nivel profesionist. A debutat la ICIM Brașov, iar în 2002 a fost transferat la Dinamo București. A urmat o serie impresionantă de transferuri internaționale, evoluând la Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre și West Bromwich Albion. În Anglia, a fost inițial împrumutat, apoi cumpărat definitiv de West Bromwich Albion datorită evoluțiilor sale solide.

După revenirea în România, a jucat la CFR Cluj, Petrolul Ploiești și Concordia Chiajna. Pe 27 octombrie 2023, la vârsta de 39 de ani, și-a anunțat retragerea din fotbal, declarând într-o conferință de presă că, deși fizic putea continua, „nu mai avea dorința necesară să joace la nivel înalt”.

Ulterior, a devenit director sportiv la Concordia Chiajna, însă în 2025 a surprins pe toată lumea semnând cu Roberto Ziduri, echipă din Liga a 4-a, conform GSP.ro.

Controversele lui Gabi Tamaș: episodul care a făcut înconjurul țării

Cariera lui Gabi Tamaș a fost mereu însoțită de performanțe sportive remarcabile, dar și de scandaluri care au ținut prima pagină a ziarelor. Unul dintre cele mai cunoscute incidente a avut loc în 2013, când fotbalistul a devenit protagonistul unui episod care a șocat opinia publică. În noaptea de 31 mai 2013, aflat sub influența alcoolului, Tamaș a distrus ușa de termopan a unui bloc din centrul Bucureștiului pentru a intra în clădire, după care a adormit pe un preș în fața unui apartament. Locatarii au alertat poliția, iar scandalul a continuat și la secție, unde agenții au declarat că fotbalistul i-ar fi amenințat.

Imaginile cu Tamaș spărgând ușa au devenit virale, iar cazul a ajuns rapid în atenția procurorilor. În decembrie 2013, fotbalistul a fost chemat în fața judecătorilor, riscând o pedeapsă cu închisoarea pentru distrugere și tulburarea ordinii publice. Procesul a durat aproape un an, iar pe 24 septembrie 2014, Tribunalul București l-a condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare pentru faptele comise, nota digisport.ro, la vremea respectivă. Decizia a venit după ce instanța a analizat imaginile, declarațiile martorilor și comportamentul fotbalistului în timpul incidentului.

Ani mai târziu, Tamaș a vorbit public despre acel episod, recunoscând că situația a scăpat de sub control și explicând că totul a pornit de la o neînțelegere cu o femeie care l-a văzut la ușă și s-a speriat. El a susținut că a bătut normal la intrare, dar, în momentul în care nu i s-a deschis, a decis să intre cu forța, gest pe care ulterior l-a regretat.

Care este numele din buletin al lui Gabi Tamaș

Puțini știu că numele real al fotbalistului nu este „Tamaș”, ci „Tamas”, fără diacritică. El a explicat că numele are origine maghiară și că doar părinții săi au varianta cu „ș”.

„E nume maghiar. La mine e cu ‘s. Numai tata și mama sunt cu ‘ș, cu sedilă. El a fost biatlonist… locul 10 la Jocurile Olimpice” – a explicat el, potrivit iamsport.ro.

Participarea lui Tamaș la Asia Express

Înainte de Survivor, Tamaș a cucerit publicul în Asia Express, unde a făcut echipă cu Dan Alexa. Cei doi au câștigat sezonul și au plecat acasă cu premiul de 35.000 de euro. Experiența a fost una intensă, iar fostul fotbalist a recunoscut că show-ul l-a pus în situații-limită.

Înainte de plecare, declara pentru Antena 1: „Fiind fost sportiv, îmi place competiția. Îmi plac provocările și voiam să încerc ceva diferit. Emoțiile și stresul de acolo nu se compară cu cele din fotbal.”

După finală, a povestit cât de grele au fost condițiile: „A fost o competiție foarte grea. Cu un euro nu prea te descurcai. În Filipine am dormit pe o ladă, Dan pe jos. Noi eram dispuși să dormim și în parc, numai să nu mai căutăm cazare.”

