Cine este Gabriel Tamaș de la Survivor România 2026. Episodul care i-a pătat cariera fostului fotbalist

Cine este Gabriel Tamaș de la Survivor România 2026. Episodul care i-a pătat cariera fostului fotbalist

Raluca Vițu
.

Cine este Gabriel Tamaș (42 de ani) de la Survivor România 2026. Gabriel Tamaș este unul dintre cei mai vizibili și discutați concurenți de la Survivor. După o carieră impresionantă în fotbal și o apariție memorabilă în Asia Express, fostul fundaș revine în atenția publicului într-o ipostază complet diferită. Energia, rezistența și personalitatea lui puternică îl transformă într-unul dintre cei mai interesanți participanți ai sezonului.

Cine este Gabriel Tamaș de la Survivor România 2026

Născut pe 9 noiembrie 1983, în Brașov, Gabriel Tamaș este considerat unul dintre cei mai talentați fundași români ai generației sale. A jucat în campionate importante din Europa, iar stilul său de joc dur, dar eficient, l-a transformat într-un nume cunoscut atât în România, cât și în străinătate. După retragerea din fotbal, a rămas în atenția publicului datorită aparițiilor TV și a personalității sale directe și carismatice.

Viața personală a lui Gabriel Tamaș

În plan personal, Tamaș este căsătorit din 2012 cu Ioana, femeia alături de care formează un cuplu de peste două decenii. Cei doi s-au cunoscut când ea avea doar 16 ani, iar el 20, prin intermediul unei prietene comune. Au împreună o fiică, Selena, care este centrul vieții lor.

Într-un interviu acordat pentru Antena Stars, Ioana povestea despre începuturile relației lor și despre încrederea care i-a unit:

„Ne-am cunoscut când eu aveam 16 ani și el 20… Eu eram copilă, mică, a avut grijă de mine. Am crescut alături de el. Întotdeauna Gabi a avut încredere în mine, mi-a lăsat mână liberă.”

Ioana este originară din Brașov, a practicat gimnastică în copilărie și a absolvit Facultatea de Sport.

Cariera sportivă a lui Gabi Tamaș

Cariera lui Tamaș este una dintre cele mai bogate din fotbalul românesc, datorită celor 16 echipe la care a jucat (inclusiv în campionate de top precum Premier League), a celor 67 de prezențe la națională, participării la Euro 2008 și a unui parcurs de 16 ani la nivel profesionist. A debutat la ICIM Brașov, iar în 2002 a fost transferat la Dinamo București. A urmat o serie impresionantă de transferuri internaționale, evoluând la Galatasaray, Spartak Moscova, Celta Vigo, Auxerre și West Bromwich Albion. În Anglia, a fost inițial împrumutat, apoi cumpărat definitiv de West Bromwich Albion datorită evoluțiilor sale solide.

După revenirea în România, a jucat la CFR Cluj, Petrolul Ploiești și Concordia Chiajna. Pe 27 octombrie 2023, la vârsta de 39 de ani, și-a anunțat retragerea din fotbal, declarând într-o conferință de presă că, deși fizic putea continua, „nu mai avea dorința necesară să joace la nivel înalt”.

Ulterior, a devenit director sportiv la Concordia Chiajna, însă în 2025 a surprins pe toată lumea semnând cu Roberto Ziduri, echipă din Liga a 4-a, conform GSP.ro.

Controversele lui Gabi Tamaș: episodul care a făcut înconjurul țării

Cariera lui Gabi Tamaș a fost mereu însoțită de performanțe sportive remarcabile, dar și de scandaluri care au ținut prima pagină a ziarelor. Unul dintre cele mai cunoscute incidente a avut loc în 2013, când fotbalistul a devenit protagonistul unui episod care a șocat opinia publică. În noaptea de 31 mai 2013, aflat sub influența alcoolului, Tamaș a distrus ușa de termopan a unui bloc din centrul Bucureștiului pentru a intra în clădire, după care a adormit pe un preș în fața unui apartament. Locatarii au alertat poliția, iar scandalul a continuat și la secție, unde agenții au declarat că fotbalistul i-ar fi amenințat.

Imaginile cu Tamaș spărgând ușa au devenit virale, iar cazul a ajuns rapid în atenția procurorilor. În decembrie 2013, fotbalistul a fost chemat în fața judecătorilor, riscând o pedeapsă cu închisoarea pentru distrugere și tulburarea ordinii publice. Procesul a durat aproape un an, iar pe 24 septembrie 2014, Tribunalul București l-a condamnat la opt luni de închisoare cu suspendare pentru faptele comise, nota digisport.ro, la vremea respectivă. Decizia a venit după ce instanța a analizat imaginile, declarațiile martorilor și comportamentul fotbalistului în timpul incidentului.

Ani mai târziu, Tamaș a vorbit public despre acel episod, recunoscând că situația a scăpat de sub control și explicând că totul a pornit de la o neînțelegere cu o femeie care l-a văzut la ușă și s-a speriat. El a susținut că a bătut normal la intrare, dar, în momentul în care nu i s-a deschis, a decis să intre cu forța, gest pe care ulterior l-a regretat.

Care este numele din buletin al lui Gabi Tamaș

Puțini știu că numele real al fotbalistului nu este „Tamaș”, ci „Tamas”, fără diacritică. El a explicat că numele are origine maghiară și că doar părinții săi au varianta cu „ș”.

„E nume maghiar. La mine e cu ‘s. Numai tata și mama sunt cu ‘ș, cu sedilă. El a fost biatlonist… locul 10 la Jocurile Olimpice” – a explicat el, potrivit iamsport.ro.

Participarea lui Tamaș la Asia Express

Înainte de Survivor, Tamaș a cucerit publicul în Asia Express, unde a făcut echipă cu Dan Alexa. Cei doi au câștigat sezonul și au plecat acasă cu premiul de 35.000 de euro. Experiența a fost una intensă, iar fostul fotbalist a recunoscut că show-ul l-a pus în situații-limită.

Înainte de plecare, declara pentru Antena 1: „Fiind fost sportiv, îmi place competiția. Îmi plac provocările și voiam să încerc ceva diferit. Emoțiile și stresul de acolo nu se compară cu cele din fotbal.”

După finală, a povestit cât de grele au fost condițiile: „A fost o competiție foarte grea. Cu un euro nu prea te descurcai. În Filipine am dormit pe o ladă, Dan pe jos. Noi eram dispuși să dormim și în parc, numai să nu mai căutăm cazare.”

