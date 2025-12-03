Gabi Tamaș și Serghei Mizil au cedat la rugămințile fanilor de a bea împreună, după Asia Express. Cei doi organizează șpriț de iarnă: „Să facem o brigadă de consumatori”

Gabi Tamaș și Serghei Mizil au legat o prietenă frumoasă la Asia Express, care continuă și în afara competiției. Cei doi au decis să facă un eveniment, ca urmare a rugăminților pe care fanii, mai ales de sex masculin, i le-au adresat. Mulți s-au arătat interesați de un șpriț cu cei doi, așa că evenimentul se întâmplă.

Serghei Mizil și Gabi Tamaș, întâlnire cu fanii care vor să stea la șpriț cu ei

Evenimentul numit „Hai să ne întâlnim sâmbătă seara” a luat naștere după mesajele primite de-a lungul timpului, dar în mod special după experiența Asia Express pe care Mizil și Tamaș au trăit-o cu zâmbetul pe buze și mult chef de distracție. Cei doi au schimbat echipele și când s-au întâlnit au format una dintre cele mai simpatice echipe din întreg show-ul, lucru care a fost pe placul telespectatorilor.

Mulți bărbați și-au dorit să stea la șpriț cu cei doi, așa că Tamaș a hotărât să facă un eveniment pentru a respecta dorința fanilor.

Fostul fotbalist s-a ocupat de tot, iar atmosfera va fi întreținută de formația Azur.

„Multă vreme oamenii, pe de o parte mă judecau pentru obiceiurile mele, pe de altă parte își doreau să petreacă timp cu mine. După ce m-au cunoscut mai bine în Asia Express, văd că sunt tot mai mulți cei care vor să ne distrăm împreună.

Așa că m-am gândit să creez un context pentru toată povestea asta. Așa am ajuns la acest șpriț de iarnă și la întrebarea: vreți să ne vedem sâmbătă seara? Ne propunem să fie o seară ca la carte, una de care fiecare dintre cei prezenți să își aducă aminte mult timp”, a spus Gabi Tamaș.

Serghei Mizil, încântat de idee

Serghei Mizil a vorbit și el despre valul de simpatie după Asia Express. El a început să facă live-uri, așa că oamenii îi scriu tot mai des întrebându-l când vrea să bea împreună cu ei.

„De când am live-uri pe toate platformele astea, YouTube, TikTok, îmi scriu oamenii întruna că vor să bea cu mine.

Pe unde mă duc, prin mall-uri, restaurante, mă oprește multă lume și mă întreabă același lucru. Dacă beau cu fiecare în parte, înseamnă că numai asta trebuie să fac și nici să-i refuz nu-mi place.

Așa am ajuns la ideea că mai bine beau cu toți odată. M-am tot gândit, dar n-am pus-o în practică până când n-a venit Gabi să zică: «Hai»!

Gabi Tamaș e combatant ca mine la subiectul ăsta și n-aș fi văzut pe cineva mai bun să facem treaba asta împreună.

M-am apropiat mult de el la Asia Express 2025 și mă bucur să fiu cu el și cu alții ca noi, să ne bucurăm de viață. Șprițul e mai mult decât ceva ce bei. E poftă de viață, e bucuria de-a fi cu ai tăi, iar șprițarii ca noi înțeleg treaba asta.

Cei care vin să se aștepte la haleală bună, vin și mai bun marca Serghei și Tamaș, multă caterincă și chef ca pe vremuri, cu Azur și Taraful Uncheșilor.

Ce-mi doresc eu nu e să fie doar o băută, ci să facem o brigadă de consumatori cu care să ne vedem o dată la ceva vreme.

Până la urmă, în timpurile astea, e important să ai un motiv pentru care să te întâlnești cu oamenii, iar eu zic că, dacă e ceva ce știm sigur, e cum să petrecem”, a spus Serghei Mizil.

