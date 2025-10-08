Cum arată și cu ce se ocupă fetele lui Serghei Mizil. Ana și Smaranda au ales să ducă o viață departe de luminile reflectoarelor

Serghei Mizil este mândrul tată a două fete, Ana și Smaranda, din cele două căsnicii ale sale. Deși sunt fiicele unuia dintre cei mai cunoscuți bărbați din România, acestea au ales să trăiască departe de luminile reflectoarelor și să ducă vieți discrete și liniștite.

Cu ce se ocupă fiicele lui Serghei Mizil

Serghei Mizil este un cunoscut actor, pictor și om de afaceri din România, iar acum a revenit în atenția publică odată cu participarea sa în emisiunea „Asia Express”. Deși are o viață activă în fața camerelor de luat vederi, acesta nu obișnuiește să vorbească des despre familia sa.

Serghei a fost însurat de două ori și are două fete. Fiica sa cea mare, Smaranda, a ales să își trăiască viața departe de ochii curioșilor, cu toate că aceasta a mai apărut la emisiuni televizate alături de tatăl ei. Actorul a dezvăluit, la un moment dat, că tânăra i-a moștenit caracterul puternic și că este o fire independentă.

Tot Smaranda a fost cea care l-a făcut bunic pe Serghei Mizil, aceasta devenind, în urmă cu câțiva ani, mama unui băiețel.

Fiica cea mare a concurentului „Asia Express” a trecut și printr-un divorț și, la fel ca tatăl ei, a rămas o persoană puternică. Smaranda a ales o profesie diferită de a tatălui său, fiind economist la Metrorex.

Citește și: Ioana Popescu l-a sunat pe Serghei Mizil cu câteva zile înainte să moară. „Era întreagă, nu avea nimic!” Ce i-a cerut jurnalista

Citește și: Cu ce se ocupă soția lui Serghei Mizil. Cora Mizil și-a găsit vocația în timpul unei vizite în supermarket: „A fost un mesaj clar”

Ana Mizil, rebela familiei

Ana Mizil, mezina familiei, provine din căsnicia lui Serghei Mizil cu actuala lui soție, Cora Mizil. Spre deosebire de sora ei mai mare, tânăra a ales un stil de viață mai rebel și independent. Deși este considerată a fi „rebela” familiei Mizil, Ana și-a construit o carieră strălucitoare.

Ana Mizil are un masterat în sociologie de la Facultatea de Sociologie și Științe Sociale și în prezent este doctorandă în Științele Comunicării la Universitatea București, potrivit Spynews. De asemenea, până în prezent, Ana a făcut parte și a fost activă în multe ONG-uri din țară.

Citește și: Mara Bănică, reacție acidă după ce a fost criticată dur de Anda Adam și Serghei Mizil pentru comportamentul de la Asia Express 2025

Citește și: Carmen Grebenișan a făcut publice primele imagini cu băiețelul ei. Ce nume special a ales influencerița pentru micuț

Mezina lui Serghei Mizil a fost asistent manager la Fundația Universitară Carol I din București și a devenit și expert sociolog în proiectul „Fii parte la diversitate”, funcții care au ajutat-o să se implice apoi în mai multe proiecte privind diversitatea.

Ana Mizil a trecut și printr-o perioadă dificilă în urmă cu câțiva ani, când a fost implicată într-un accident de mașină, în urma căruia și-a pierdut un deget.

Atât Smaranda cât și Ana au o relație strânsă cu Serghei Mizil, care se mândrește cu realizările fiicelor sale.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată Smaranda și Ana, cele două fete ale lui Serghei Mizil

Sursă foto: Facebook

Urmărește-ne pe Google News