Carmen Grebenișan a făcut publice primele imagini cu băiețelul ei. Ce nume special a ales influencerița pentru micuț

Carmen Grebenișan a devenit mamă pentru prima dată duminică, 5 octombrie, iar acum a făcut publice primele imagini cu fiul ei, căruia i-a ales un nume special. Influencerița a povestit, în mediul online, cum a decurs nașterea, după ce a preferat să îl aducă pe lume pe fiul ei, în apă.

Ce nume a ales Carmen Grebenișan pentru fiul ei

Carmen Grebenișan și iubitul ei, Cristian, au devenit părinții unui băiețel în acest weekend, după ce influencerița a ales nașterea în apă. În primele zile după venirea pe lume a fiului lor, cei doi au preferat să se bucure în liniște de aceste momente cu micuțul lor, astfel că de abia acum creatoarea de conținut a publicat primele imagini cu fiul ei.

În același timp, aceasta a dezvăluit și ce nume a ales pentru micuț, până acum alegând să le spună urmăritorilor ei doar că acesta începe cu litera „K”.

„Bine ai venit acasă, Kadri V. 05.10.2025, 16:43”, a scris Carmen Grebenișan pe pagina sa de Instagram, alături de un carusel de fotografii cu nou-născutul.

Influencerița și fiul ei au fost externați și s-au întors acasă, fiind pregătiți să înceapă o nouă viață.

Influencerița, despre experiența nașterii

Carmen Grebenișan a ales să nască la un spital din Constanța, în apă. Aceasta a povestit pe rețelele sociale că a fost de mai multe ori pe punctul de a renunța la acest timp de naștere și să apeleze la cezariană, dar a refuzat să se lase copleșită și să meargă până la capăt cu nașterea naturală.

„Nu e totul roz cu nașterea, dar e real. Dacă te lași copleșită de frică sunt șanse să te blochezi și să ceri cezariană. Am fost în pragul ăsta de vreo 4 ori, dar n-am vrut să verbalizez gândul. Pe parcurs am vomitat de câteva ori de la dureri, dar n-am vrut să renunț. Mă tot gândeam că suntem făcute să facem asta, plus că oricât de tare durea, nu îmi făcea rău acea durere. E un gând care m-a ajutat să ajung până la capăt. Puteam să îmi pun epidurala, însă eram curioasă cât și cum duc”, a dezvăluit ea.

După ce și-a strâns pentru prima dată fiul în brațe, Carmen Grebenișan a refuzat să se mai despartă de el și a ales să doarmă cu el în pat, încă din spital. Mai mult, influencerița spune că micuțul mănâncă foarte mult, lucru care o bucură.

„Haplea mănâncă mult și bine, iar eu am deja mult lapte, chiar sunt interesată de un consultant în lactație în București”, a afirmat ea.

Acum, toți trei s-au întors acasă și se bucură din plin de prima săptămână în noua formulă.

