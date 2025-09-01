Cum arată camera fiului lui Carmen Grebenișan. Influencerița, pregătită să își întâmpine primul copil

Carmen Grebenișan (33 ani) urmează să devină mamă pentru prima dată și este nerăbdătoare să își țină fiul în brațe. Influencerița a început deja pregătirile pentru venirea pe lume a micuțului și le-a prezentat urmăritorilor ei de pe Instagram, cum arată camera în care bebelușul va dormi.

Cum arată camera fiului lui Carmen Grebenișan

Carmen Grebenișan mai are câteva săptămâni până își va întâmpina primul copil, un băiețel, care ar urma să se nască în luna octombrie. Influencerița a început deja pregătirile și a aranjat camera în care micuțul va dormi. Aceasta a precizat că a ales ca fiul ei să doarmă în aceeași camera cu ea și iubitul ei, Cristi, cel puțin în primele luni de viață ale acestuia.

Influencerița a făcut un tur al camerei și a dezvăluit că lucrările sunt gata în proporție de 80%. Carmen a ales un decor simplu, cu tonuri de bej și alb, pentru o atmosferă liniștitoare.

Aceasta a instalat până acum o masă de înfășat cu spații de depozitare, unde deja a pus câteva din lucrușoarele bebelușului.

De asemenea, blonda s-a gândit și la nopțile în care va alăpta, astfel că a instalat o lampă cu lumină caldă.

„Mai avem de luat cădița, pătuțul și câteva detalii, dar sunt deja super încântată”, a spus Carmen Grebenișan pe Instagram.

Influencerița vrea bonă pentru copil

Carmen Grebenișan a dezvăluit că intenționează să angajeze o bonă pentru fiul ei pentru momentele în care ea și Cristi vor fi ocupați cu proiectele lor profesionale.

Influencerița a pregătit un spațiu special pentru bonă. Aceasta a amplasat în dressing o canapea extensibilă, unde bona să se poată odihni.

„Am luat în considerare un ajutor, o bonă. Bonă internă pentru că Alina (Ceușan) a spus că i-a fost de mare ajutor la treburile casnice și toate astea. Dar pe lângă asta bona are nevoie de o cameră. În casa asta nu mai există o cameră în plus, așa că am luat această canapea extensibilă, comodă”, a precizat Carmen Grebenișan.

