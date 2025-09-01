Cum arată camera fiului lui Carmen Grebenișan. Influencerița, pregătită să își întâmpine primul copil

Carmen Grebenișan (33 ani) urmează să devină mamă pentru prima dată și este nerăbdătoare să își țină fiul în brațe. Influencerița a început deja pregătirile pentru venirea pe lume a micuțului și le-a prezentat urmăritorilor ei de pe Instagram, cum arată camera în care bebelușul va dormi.
Carmen Grebenișan mai are câteva săptămâni până își va întâmpina primul copil, un băiețel, care ar urma să se nască în luna octombrie. Influencerița a început deja pregătirile și a aranjat camera în care micuțul va dormi. Aceasta a precizat că a ales ca fiul ei să doarmă în aceeași camera cu ea și iubitul ei, Cristi, cel puțin în primele luni de viață ale acestuia.
„Am luat în considerare un ajutor, o bonă. Bonă internă pentru că Alina (Ceușan) a spus că i-a fost de mare ajutor la treburile casnice și toate astea. Dar pe lângă asta bona are nevoie de o cameră. În casa asta nu mai există o cameră în plus, așa că am luat această canapea extensibilă, comodă”, a precizat Carmen Grebenișan.
