Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Ali Bekir. Cântăreața a avut o rochie de mireasă inspirată din garderoba sultanelor

Oana Savin
Otilia Bilionera (33 ani) s-a căsătorit în acest weekend cu iubitul ei turc, Ali Bekir. Nunta a avut loc în Turcia și a ținut două zile, iar artista a respectat mai multe tradiții. Sute de persoane le-au fost alături în ziua cea mare în faimoasa zonă Termal din Yalova.

Otilia Bilionera și Ali Bekir, nuntă cu sute de persoane

Nunta de vis a Otiliei Bilionera a durat două zile. În seara de sâmbătă a avut loc o ceremonie autentică, inspirată din cultura turcească. Atunci, artista a purtat un caftan alb ce amintea de sultanele de pe vremuri. Dacă alesese inițial o nuanță roșie, în cele din urmă cântăreața a optat pentru alb.

Otilia a luat parte la multe tradiții turcești precum ritualul henna, muzică live cu lăutari, dansuri pe ritmuri turcești și costume tradiționale.

De asemenea, așa cum cere tradiția în această țară, verii miresei au blocat simbolic ușa până ce mirele a „plătit” pentru a o lua.

În cea de-a doua seară, cadrul a fost unul mai luxos și sofisticat. Petrecerea a avut loc la hotelul de cinci stele Limak, tot în Termal.

Artista a îmbrăcat atunci o rochie elegantă creată de un designer din Istanbul, însă fără elementele tradiționale din prima seară. Aceasta a avut, însă, un colier cu perle.

250 de persoane au fost invitate la nunta Otiliei Bilionera și a lui Ali Bekir din a doua zi, spre deosebire de prima zi când au participat 600 de persoane.

Cum a arătat rochia de mireasă a artistei

Înainte de eveniment, Otilia Bilionera a dezvăluit pentru Libertatea cum arată rochia sa de mireasă, inspirată din garderoba sultanelor.

„Pe 30 august 2025, la nunta tradițională, va fi momentul în care Bekir Ali vine să mă ia de acasă, iar verii mei se pun în ușă și nu mă lasă să plec, până nu dă bani. Seara, femeile se vor picta cu henna și o să fiu și eu pictată. Vor veni lăutari care cântă și dansează pe ritmuri turcești. Prima nuntă, cea tradițională, va fi la restaurantul familiei lui Bekir, în Therma Yalova”, a povestit artista.

Otilia a dezvăluit că și mama ei are o tradiție la care nu vrea să renunțe.

„La nunta de pe 31 august, mama va ține neapărat să facă «dezgătitul». Ea îmi ia voalul și îmi pune o eșarfă, iar lui Bekir o pălărie, după tradiția românească. Vom face petrecerea mare la un hotel de cinci stele, Limak, din Termal, o zonă superbă cu specific otoman. Am ales locul să fie aproape de familia lui Bekir și, sincer, mie îmi place mult aici. Inițial voiam la Istanbul, dar ne-a fost mai ușor să organizăm în Yalova”, a mărturisit cântăreața.

Sursă foto: Instagram

