Hatice și Mihai Grosu de la „Mireasa” au divorțat. Anunțul care confirmă sfârșitul relației lor. „M-am axat pe mine!”

Relația dintre Hatice și Mihai Grosu, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din sezonul 7 al reality show-ului Mireasa, a ajuns la final. Cei doi, care au mers împreună până în marea finală și s-au clasat pe locul al doilea, au decis să divorțeze.

Anunțul a fost făcut chiar de Hatice, în direct, la emisiunea Mireasa – Capriciile iubirii, difuzată de Antena Stars.

Hatice a confirmat despărțirea de Mihai

Invitată în platoul emisiunii, Hatice a vorbit deschis despre prezentul ei și a confirmat că mariajul cu Mihai Grosu s-a încheiat. „Ne-am despărțit”, a spus ea, fără să ofere detalii despre motivele separării. Fosta concurentă a preferat să păstreze discreția, dar a subliniat că drumurile lor s-au separat definitiv.

Hatice a mărturisit că în această perioadă se concentrează pe muncă și pe propria persoană. „M-am axat pe mine, am început să merg la sală, deși nu îmi place absolut deloc. Sunt bine. Jobul continuă”, a declarat ea în cadrul emisiunii.

Citeşte şi: Bogdana de la „Mireasa”, la un pas de suicid din cauza lui Liviu: „M-a obligat să fac avort”

Citeşte şi: O fostă concurentă din emisiunea „Mireasa” va deveni mamă pentru a doua oară

Citeşte şi: O fostă concurentă de la „Mireasa”, câștigătoarea a unuia dintre sezoane, este însărcinată pentru prima dată. „O iubire nouă și necondiționată!”

Citeşte şi: Ce s-a întâmplat, de fapt, cu Andrei Perneș la momentul accidentului. Sora fostului concurent Mireasa a spus adevărul

Povestea lor de dragoste, începută în „Mireasa”

Relația dintre Hatice și Mihai a fost urmărită cu interes de telespectatori. Cei doi au trecut prin momente tensionate, dar și prin clipe emoționante, precum „fantasy date”-ul din Delta Dunării sau discuțiile sincere despre trecutul lui Mihai. În iulie 2023 au ajuns în finala sezonului, unde s-au clasat pe locul al doilea, iar după show au continuat să apară împreună în producții TV, inclusiv în Familia Mireasa – Povestea Continuă.

După mai bine de un an de relație, Hatice și Mihai au decis de comun acord să meargă pe drumuri diferite. Până acum, niciunul dintre ei nu a oferit explicații suplimentare despre cauzele divorțului, dar anunțul oficial marchează încheierea unei povești care a emoționat publicul și a rămas una dintre cele mai apreciate din istoria emisiunii.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News