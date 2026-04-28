Sabrina și Dima de la Mireasa, sezonul 7, așteaptă primul copil împreună. Au dezvăluit sexul bebelușului pe stadion: „Te așteptăm cu brațele deschise și cu atât de multă dragoste”

Sabrina și Dima, foști concurenți ai sezonului 7 Mireasa, se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. La aproape un an de la nunta lor religioasă, cei doi au anunțat cu mult entuziasm că vor avea o fetiță. Vestea a fost primită cu bucurie de familie, prieteni și admiratorii lor, care i-au copleșit cu felicitări pe rețelele sociale.
Momentul dezvăluirii sexului copilului a fost unul special, organizat pe stadion – locul unde Sabrina și Dima și-au început povestea de dragoste. Cei doi s-au logodit pe stadion, în urmă cu trei ani, iar mai târziu au ales același loc pentru a anunța că se vor căsători religios. Acum, au păstrat tradiția și au împărtășit emoțiile acestui nou capitol din viața lor în același spațiu. „Fetița noastră ne-a dat atât de multe emoții chiar înainte să vină pe lume. Te așteptăm cu brațele deschise și cu atât de multă dragoste”, a scris Sabrina pe Instagram, citată de Spynews.
Cel mai emoționant moment de la nunta lor din 2025
Nunta lor, care a avut loc în septembrie 2025, a fost un moment de neuitat pentru cei doi. Sabrina a pregătit o surpriză emoționantă pentru soțul ei, citindu-i o scrisoare în fața invitaților, care au izbucnit în lacrimi. „A fost un moment foarte emoționant. Toată lumea m-a întrebat cum am reușit să nu plâng. Am plâns de foarte multe ori acasă când am scris poezia și când am repetat-o. În momentul ăla am încercat să țin totul în interior și să duc până la capăt”, a povestit Sabrina, pentru Știrile Antena Stars.
De la căsătoria civilă din 2023 până la nunta religioasă din 2025, Sabrina și Dima au construit o poveste de dragoste care inspiră. Acum, cu vestea că vor deveni părinți, au adăugat o nouă pagină plină de bucurie. Printre cei care i-au felicitat pe rețelele sociale se numără și Miruna, câștigătoarea sezonului 6 Mireasa, și Ioana, câștigătoarea sezonului 8.