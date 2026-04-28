Sabrina și Dima de la Mireasa, sezonul 7, așteaptă primul copil împreună. Au dezvăluit sexul bebelușului pe stadion: „Te așteptăm cu brațele deschise și cu atât de multă dragoste”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Sabrina și Dima, foști concurenți Mireasa, vor deveni părinți pentru prima dată în 2026! Gender reveal-ul a avut loc pe stadion, marcând un nou moment special în povestea lor de iubire.

Sabrina și Dima de la Mireasa, sezonul 7, așteaptă primul copil împreună

Sabrina și Dima, foști concurenți ai sezonului 7 Mireasa, se pregătesc să devină părinți pentru prima dată. La aproape un an de la nunta lor religioasă, cei doi au anunțat cu mult entuziasm că vor avea o fetiță. Vestea a fost primită cu bucurie de familie, prieteni și admiratorii lor, care i-au copleșit cu felicitări pe rețelele sociale.

Momentul dezvăluirii sexului copilului a fost unul special, organizat pe stadion – locul unde Sabrina și Dima și-au început povestea de dragoste. Cei doi s-au logodit pe stadion, în urmă cu trei ani, iar mai târziu au ales același loc pentru a anunța că se vor căsători religios. Acum, au păstrat tradiția și au împărtășit emoțiile acestui nou capitol din viața lor în același spațiu. „Fetița noastră ne-a dat atât de multe emoții chiar înainte să vină pe lume. Te așteptăm cu brațele deschise și cu atât de multă dragoste”, a scris Sabrina pe Instagram, citată de Spynews.

Cel mai emoționant moment de la nunta lor din 2025

Nunta lor, care a avut loc în septembrie 2025, a fost un moment de neuitat pentru cei doi. Sabrina a pregătit o surpriză emoționantă pentru soțul ei, citindu-i o scrisoare în fața invitaților, care au izbucnit în lacrimi. „A fost un moment foarte emoționant. Toată lumea m-a întrebat cum am reușit să nu plâng. Am plâns de foarte multe ori acasă când am scris poezia și când am repetat-o. În momentul ăla am încercat să țin totul în interior și să duc până la capăt”, a povestit Sabrina, pentru Știrile Antena Stars.

De la căsătoria civilă din 2023 până la nunta religioasă din 2025, Sabrina și Dima au construit o poveste de dragoste care inspiră. Acum, cu vestea că vor deveni părinți, au adăugat o nouă pagină plină de bucurie. Printre cei care i-au felicitat pe rețelele sociale se numără și Miruna, câștigătoarea sezonului 6 Mireasa, și Ioana, câștigătoarea sezonului 8.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News