La mai puțin de patru luni de la căsătoria care a avut loc în finala emisiunii „Mireasa”, Emily și Liviu au decis să meargă pe drumuri separate. Fosta concurentă a confirmat oficial divorțul printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, unde a anunțat că actele au fost deja depuse și că decizia a fost luată de comun acord.

Mesajul prin care Emily a confirmat despărțirea

După o perioadă în care fanii au observat semne ale unei posibile crize, Emily a ales să clarifice situația și să vorbească deschis despre separare. În mesajul transmis pe Instagram, tânăra a cerut discreție și înțelegere.

„Pentru a vă lămuri, căci așa este corect față de voi și poate așa nu mai primesc mesaje și mesaje peste mesaje… Da, am depus amândoi actele, motivele sunt întemeiate, nu doresc să ‘dau din casă’. Sper să ne respectați decizia chiar dacă vă este greu și vă înțeleg. Și de acum încolo să nu se mai vorbească despre asta aici / în comentarii etc., căci nu îmi este ușor nici mie… Viața merge înainte cu bune și rele”, a scris Emily în InstaStory.

Fosta concurentă a subliniat că trece printr-o perioadă dificilă și că își dorește ca acest subiect să fie închis în spațiul public.

O poveste intensă, începută și trăită în fața camerelor

Relația dintre Emily și Liviu a fost una dintre cele mai urmărite din sezonul lor „Mireasa”. Cei doi au avut un parcurs complicat, marcat de apropieri, îndepărtări, reveniri și momente tensionate. În casa emisiunii, fiecare a avut interacțiuni cu alți concurenți înainte de a forma un cuplu stabil.

Emily a intrat în competiție în căutarea unei relații sincere, însă drumul ei a fost presărat cu provocări. A fost eliminată, a revenit în show ca Afrodita, iar dinamica dintre ea și Liviu a oscilat constant. Liviu, la rândul său, a avut momente de indecizie și a încercat să se apropie de alte concurente, însă sentimentele pentru Emily au rămas puternice.

Revenirea ei în casă, pe 21 noiembrie 2025, a reaprins relația, iar cei doi s-au logodit pe 2 decembrie, într-un cadru romantic. În finala sezonului, pe 18 decembrie 2025, s-au căsătorit civil și au părăsit competiția ca familie.

După terminarea emisiunii, fanii au observat schimbări în comportamentul celor doi, iar zvonurile despre o posibilă despărțire au început să circule. Emily a ales să pună capăt speculațiilor și să confirme divorțul, fără a oferi detalii despre motivele care au dus la această decizie.

Mesajul ei transmite dorința de a păstra discreția și de a gestiona situația în privat, departe de presiunea publicului.

Foto – Instagram

