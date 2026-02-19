Alan și Ema, în ipostaze tandre în pat la Mireasa, sezonul 13: „Am făcut ce am simțit”

Alan și Ema au dat frâu liber emoțiilor la Mireasa, sezonul 13, după ce au făcut task-ul cătușelor și s-au apropiat unul de celălalt. Momentele lor romantice au fost comentate în emisiune.

Alan și Ema, surprinși în ipostaze tandre în pat la Mireasa, sezonul 13

Alan și Ema au arătat că sentimentele pot apărea chiar și în cele mai neașteptate momente. Task-ul cătușelor a fost catalizatorul unei apropieri surprinzătoare între cei doi concurenți, care au descoperit o conexiune naturală și neprevăzută.

Task-ul cătușelor, un exercițiu menit să provoace interacțiuni între participanți, i-a adus pe Alan și Ema mai aproape decât s-ar fi așteptat. Noaptea petrecută împreună în patul comun a fost marcată de gesturi tandre, cum ar fi momentul în care Ema și-a odihnit capul pe umărul lui Alan. Cei doi au discutat sincer despre imaginile difuzate, mărturisind că totul a fost spontan.

„Am făcut fiecare ce am simțit. Nu a fost nimic plănuit, noi nici măcar nu vorbisem. Până în ziua respectivă, noi am avut o singură conversație. De acolo pur și simplu a mers natural. Eu am spus și în gală, după ce a venit Ema, mi s-a părut o alegere sigură”, a declarat Alan, conform Spynews.

Alan a pus recent punct cunoașterii cu Roxi

Ema a intrat în casa Mireasa fără intenția declarată de a forma imediat o conexiune romantică. Dimpotrivă, ea și-a propus să cunoască mai multe persoane înainte de a lua o decizie. „Eu am încercat să cunosc pe toată lumea, am interacționat cu Adi, cu Marian, cu Darius”, a afirmat Ema cu sinceritate.

Înainte de apropierea cu Ema, Alan a încercat să dezvolte o relație cu Roxi, dar această cunoaștere nu a evoluat conform așteptărilor. Nemulțumit de lipsa de interes din partea Roxanei și de barierele în comunicare, Alan a decis să încheie această etapă.

„Am observat faptul că ea, de fiecare dată când aveam un dialog, nu prea avea curiozități. Ea se baza pe ceea ce povesteam eu. De aici a plecat totul. Eu de aici am simțit treaba aceasta. După mi-a spus treaba cu barierele, mi-a spus și faptul că a tratat lucrurile mai serios ca eu să nu interpretez într-un fel sau altul”, a explicat Alan, în cadrul emisiunii Mireasa – Capriciile Iubirii.

