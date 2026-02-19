Vizita lui Nicușor Dan în Belgia a atras atenția nu doar prin agenda politică, ci și prin gafele vestimentare ale președintelui României. Designerul de încălțăminte Mihai Albu a analizat atent ținuta acestuia și i-a transmis câteva recomandări esențiale pentru o imagine impecabilă la întâlnirile oficiale de nivel înalt.

Pantofii potriviți pentru un președinte

Recomandările designerului vin într-un moment în care aparițiile publice ale lui Nicușor Dan sunt intens analizate, iar imaginea sa devine tot mai importantă în contextul întâlnirilor internaționale. Potrivit lui Mihai Albu, un președinte trebuie să transmită profesionalism și respect prin fiecare element al ținutei sale, iar încălțămintea și croiala pantalonilor sunt detalii care nu pot fi neglijate.

Mihai Albu subliniază că încălțămintea este un element-cheie în comunicarea nonverbală a unui politician. În opinia lui, alegerea pantofilor trebuie făcută cu maximă atenție, mai ales atunci când președintele reprezintă România în fața liderilor internaționali.

„Potriviți, la astfel de întâlniri importante, unde Nicușor Dan reprezintă România, sunt pantofii clasici, din piele naturală, neapărat negri sau un maro închis, cu șiret. Nicidecum să aleagă pantofi lăcuiți, aceștia sunt indicați numai pentru gală” – a declarat Mihai Albu, pentru Click!.

Designerul atrage atenția și asupra unui detaliu adesea ignorat, dar esențial pentru eleganță:

„Mare atenție la lungimea șosetelor, trebuie să fie foarte lungi, până sub genunchi, ca atunci când stă pe scaun să nu se vadă deloc pielea.”

Lungimea pantalonilor, un detaliu care poate schimba totul

Pe lângă încălțăminte, Mihai Albu consideră că și pantalonii trebuie aleși cu grijă, astfel încât să respecte regulile de protocol și estetică.

„Pantalonii trebuie să acopere șireturile. Este foarte important cum te prezinți în lume, ca politician, ca președinte de țară. Pantofii arată preocupare și grijă la imagine, când sunt un model bine ales și curați impun respect” – a mai precizat Albu.

Ce a spus Florin Burescu despre ținuta lui Nicușor Dan

Stilistul Florin Burescu a criticat dur aparițiile vestimentare ale lui Nicușor Dan, considerând că imaginea președintelui este departe de standardele pe care ar trebui să le aibă un lider de țară. El a subliniat că problemele nu țin doar de haine, ci și de atitudine și de lipsa unei preocupări reale pentru imagine.

„Aparițiile lui Nicușor Dan nu sunt cele mai fericite, pe lângă faptul că o haină poate fi ușor reglată, dintr-o atitudine bună și o postură corespunzătoare, la el lipsesc și haina bine croită și atitudinea” – a spus acesta pentru aceeași sursă amintită anterior.

Burescu a remarcat că hainele par ieftine și prost alese ca mărime, iar încălțămintea este într-o stare inacceptabilă pentru un președinte:

„Toate hainele lui par luate din magazine mai ieftine. N-ar fi o problemă, dar sunt alese ca mărime total greșite. Uite unde sunt umerii, lungimea mânecilor… Nu mai vorbim că încălțămintea e tocată, roasă, ponosită și lucrul acesta pentru un om care reprezintă o țară e inacceptabil.”

Stilistul a concluzionat că Nicușor Dan ar trebui să apeleze la profesioniști pentru a-și îmbunătăți imaginea publică: „Îi recomand să apeleze la un stilist vestimentar, are atâția specialiști, beneficiază de niște servicii, ar fi bine să le folosească, să asculte de acei oameni, ca să-și îmbunătățească garderoba.”

