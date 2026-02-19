Home > Vedete > Româneşti > Mihai Albu, sfaturi vestimentare pentru Nicușor Dan. „Mare atenție! Este foarte important cum te prezinți în lume!” Cum ar trebui să se îmbrace și încalțe președintele României
Vizita lui Nicușor Dan în Belgia a atras atenția nu doar prin agenda politică, ci și prin gafele vestimentare ale președintelui României. Designerul de încălțăminte Mihai Albu a analizat atent ținuta acestuia și i-a transmis câteva recomandări esențiale pentru o imagine impecabilă la întâlnirile oficiale de nivel înalt.
Recomandările designerului vin într-un moment în care aparițiile publice ale lui Nicușor Dan sunt intens analizate, iar imaginea sa devine tot mai importantă în contextul întâlnirilor internaționale. Potrivit lui Mihai Albu, un președinte trebuie să transmită profesionalism și respect prin fiecare element al ținutei sale, iar încălțămintea și croiala pantalonilor sunt detalii care nu pot fi neglijate.
Mihai Albu subliniază că încălțămintea este un element-cheie în comunicarea nonverbală a unui politician. În opinia lui, alegerea pantofilor trebuie făcută cu maximă atenție, mai ales atunci când președintele reprezintă România în fața liderilor internaționali.
„Potriviți, la astfel de întâlniri importante, unde Nicușor Dan reprezintă România, sunt pantofii clasici, din piele naturală, neapărat negri sau un maro închis, cu șiret. Nicidecum să aleagă pantofi lăcuiți, aceștia sunt indicați numai pentru gală” – a declarat Mihai Albu, pentruClick!.
Lungimea pantalonilor, un detaliu care poate schimba totul
Pe lângă încălțăminte, Mihai Albu consideră că și pantalonii trebuie aleși cu grijă, astfel încât să respecte regulile de protocol și estetică.
„Pantalonii trebuie să acopere șireturile. Este foarte important cum te prezinți în lume, ca politician, ca președinte de țară. Pantofii arată preocupare și grijă la imagine, când sunt un model bine ales și curați impun respect” – a mai precizat Albu.
„Aparițiile lui Nicușor Dan nu sunt cele mai fericite, pe lângă faptul că o haină poate fi ușor reglată, dintr-o atitudine bună și o postură corespunzătoare, la el lipsesc și haina bine croită și atitudinea” – a spus acesta pentru aceeași sursă amintită anterior.
Burescu a remarcat că hainele par ieftine și prost alese ca mărime, iar încălțămintea este într-o stare inacceptabilă pentru un președinte:
„Toate hainele lui par luate din magazine mai ieftine. N-ar fi o problemă, dar sunt alese ca mărime total greșite. Uite unde sunt umerii, lungimea mânecilor… Nu mai vorbim că încălțămintea e tocată, roasă, ponosită și lucrul acesta pentru un om care reprezintă o țară e inacceptabil.”
Stilistul a concluzionat că Nicușor Dan ar trebui să apeleze la profesioniști pentru a-și îmbunătăți imaginea publică: „Îi recomand să apeleze la un stilist vestimentar, are atâția specialiști, beneficiază de niște servicii, ar fi bine să le folosească, să asculte de acei oameni, ca să-și îmbunătățească garderoba.”
