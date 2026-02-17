Nicușor Dan, pus la zid pentru felul în care s-a prezentat la summitul din Belgia. „Cu părul ciufulit! Nu mai umblați cu pete, plin de scame! Încălțămintea e roasă!” Imaginea care a stârnit reacții aprinse

Apariția președintelui Nicușor Dan la summitul din Belgia a stârnit un val de reacții în mediul online și în rândul specialiștilor în modă. Designerul Florin Burescu a analizat ținuta acestuia și a considerat că nivelul de neglijență vestimentară nu este compatibil cu funcția pe care o ocupă.

În același timp, pe rețelele sociale au existat și persoane care au apreciat participarea președintelui la conferință și au pus accent pe importanța prezenței sale, nu pe detalii vestimentare.

Observațiile designerului Florin Burescu

Cu o experiență îndelungată în domeniul modei, Florin Burescu a remarcat mai multe probleme în apariția președintelui. Acesta a subliniat că haina purtată era nepotrivită ca mărime, cu umeri și mâneci disproporționate, iar încălțămintea prezenta semne evidente de uzură. Designerul a atras atenția că, pentru un lider de stat, astfel de detalii sunt esențiale, deoarece imaginea personală reflectă imaginea întregii țări.

El a remarcat și lipsa unei posturi adecvate, considerând că atât croiala hainelor, cât și atitudinea generală contribuie la o apariție nefericită. În opinia sa, hainele președintelui par alese din magazine ieftine și în mărimi greșite, ceea ce accentuează impresia de neglijență.

„Aparițiile lui Nicușor Dan nu sunt cele mai fericite, pe lângă faptul că o haină poate fi ușor reglată, dintr-o atitudine bună și o postură corespunzătoare, la el lipsesc și haina bine croită și atitudinea. Toate hainele lui par luate din magazine mai ieftine.

N-ar fi o problemă, dar sunt alese ca mărime total greșite. Uite unde sunt umerii, lungimea mânecilor…Nu mai vorbim că încălțămintea e tocată, roasă, ponosită și lucrul acesta pentru un om care reprezintă o țară e inacceptabil” – a explicat Burescu, pentru click.ro.

Recomandarea stilistului vestimentar

În urma acestei apariții, Florin Burescu i-a recomandat președintelui să apeleze la un stilist vestimentar. Designerul consideră că o astfel de colaborare ar putea îmbunătăți semnificativ imaginea publică a lui Nicușor Dan, mai ales în contextul evenimentelor internaționale unde reprezentarea vizuală este importantă.

„Din moment ce tu acasă ești o persoană neglijentă, automat ești la fel și în societate. De la un om care apare cu părul ciufulit, nu poți avea pretenția ca hainele lui să fie călcate, aranjate. Îi recomand să apeleze la un stilist vestimentar, are atâția specialiști, beneficiază de niște servicii, ar fi bine să le folosească, să asculte de acei oameni, ca să-și îmbunătățească garderoba” – a adăugat stilistul.

El a subliniat că, odată ce o persoană își asumă o funcție de conducere, trebuie să accepte și responsabilitatea de a se prezenta corespunzător, cu haine curate, călcate și bine alese ca mărime. Neglijența vestimentară, în opinia sa, pune România într-o lumină nefavorabilă.

„Nicușor Dan nu-și dorește să fie într-un fel anume, dar trebuie să țină cont că are o funcție, că reprezintă un stat. Când îți dorești o funcție, trebuie să iei ca atare tot ce ține de acea funcție. Atenție la nodul de cravată, la lungimea mânecilor, a pardesiului, atenție ca hainele să fie curate și călcate.

Nu mai umblați cu pete, plin de scame, că s-au jucat copiii cu acuralele, iar voi i-ați ținut în brațe, n-aveți nicio scuză! Arată neglijent și ne pune pe noi, ca popor, într-o lumină foarte proastă” – a mai zis Burescu, pentru aceeași sursă.

Critici privind ținuta purtată la eveniment

Internauții au observat și ei detalii considerate nepotrivite pentru o apariție oficială: palton prea lung la mâneci, pete vizibile, pantaloni șifonați și încălțăminte uzată. Unii au mers până la a o responsabiliza pe partenera de viață a președintelui, sugerând că aceasta ar fi trebuit să-l ajute să se prezinte într-o formă mai îngrijită.

Comentariile au curs și pe pagina oficială de Facebook a lui Nicușor Dan, unde utilizatorii au semnalat discrepanța dintre prestanța funcției și imaginea transmisă printr-o ținută neîngrijită.

Pe lângă criticile legate de paltonul murdar și pantalonii șifonați, unii internauți au atras atenția că Departamentul de Protocol nu se ocupă de hainele președintelui, ci doar de conduita în cadrul ceremoniilor, lăsând astfel responsabilitatea ținutei exclusiv în sarcina acestuia.

„Doamna Grădinaru trebuie să-și facă timp pentru a vă corecta ținuta. Președintele este imaginea României și nu reprezintă imaginea privată în întâlnirile, vizitele, ceremoniile internaționale. Nu ne onorați cu asemenea prestanță și ținută. Este important ca o ținută prezidențială să transmită autoritate și respect pentru tara pe care o reprezentați„.



„Există o discrepanță gravă între prestanța funcției și imaginea vizuală a unui palton murdar și a unor pantaloni sifonați… Departamentul de Protocol se ocupă de conduita în cadrul ceremoniilor, nu de hainele purtate de președinte”.

„Cu paltonul pătat!” – sunt câteva dintre comentariile internauților.

Totuși, printre comentarii s-au regăsit și persoane care au apreciat prezența lui Nicușor Dan la summit, considerând că participarea și mesajele transmise sunt mai importante decât detaliile vestimentare. Aceștia au subliniat că, dincolo de aparențe, contează implicarea în discuțiile internaționale și reprezentarea intereselor României.

Foto – Facebook

