Nicușor Dan spune că SUA au trecut peste decizia anulării alegerilor din 2024: „Au existat dubii, neîncredere”

Președintele Nicușor Dan a declarat că Statele Unite ale Americii au depășit episodul de neîncredere în România după anularea alegerilor din 2024. Șeful Statului se pregătește să participe la Consiliul pentru Pace a lui Donald Trump, unde România are rol de observator.
Nicușor Dan, declarație înainte de plecarea în SUA: „Vizita va ajuta la relație bilaterală”
Președintele Nicușor Dan urmează să plece pe 19 februarie în SUA și spune că vizita va avea rolul de a reafirma stabilitatea și predictibilitatea democrației românești în fața partenerului strategic american, după un episod de „neîncredere”.
El a recunoscut că anularea alegerilor din 2024 a dus la îngrijorări ale administrației americane cu privire la democrația din România.
„Și față de tot acest context, cred că prezența României, prin președintele ei, ajută la a clarifica odată pentru totdeauna, și diplomatic și față de cetățeni, care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite”.
El a fost întrebat dacă anularea alegerilor va continua să influențeze relația bilaterală, însă a răspuns că tensiunile au fost temporare.
„A apăsat la un anumit moment, pentru că nu este un fapt uzual într-o democrație, și în special în primele luni după acel moment. De o perioadă bună de timp, în opinia mea, lucrurile sunt clare”.
„A fost un moment de neîncredere”
Nicușor Dan a continua, explicând că vizita lui la Washington are și rolul de a întări relația dintre cele două țări și a reiterat ideea că episodul de îngrijorare a fost depășit de partenerul strategic american.
„Da, a fost un moment de, cum am spus, de neîncredere la adresa democrației din România, dar prin numeroase luări de poziție din partea administrației, acest moment a fost depășit”.
Șeful statului a spus că nu momentan nu există programate întâlniri formale pentru discuții bilaterale.
„Pentru moment nu este planificată o astfel de discuție. E posibil să fie, cum să spun, incidental, o discuție cumva de salon, așa, dar pentru moment, o discuție bilaterală cu agendă nu este planificată”.
Nicușor Dan a explicat că urmează o vizită oficială în SUA în viitorul apropiat.
„Invitația există, așa cum am comunicat public încă din luna mai, când a fost acea convorbire telefonică cu președintele Trump”.
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.