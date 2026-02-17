Nicușor Dan spune că SUA au trecut peste decizia anulării alegerilor din 2024: „Au existat dubii, neîncredere”

Președintele Nicușor Dan a declarat că Statele Unite ale Americii au depășit episodul de neîncredere în România după anularea alegerilor din 2024. Șeful Statului se pregătește să participe la Consiliul pentru Pace a lui Donald Trump, unde România are rol de observator.

Nicușor Dan, declarație înainte de plecarea în SUA: „Vizita va ajuta la relație bilaterală”

Președintele Nicușor Dan urmează să plece pe 19 februarie în SUA și spune că vizita va avea rolul de a reafirma stabilitatea și predictibilitatea democrației românești în fața partenerului strategic american, după un episod de „neîncredere”.

El a recunoscut că anularea alegerilor din 2024 a dus la îngrijorări ale administrației americane cu privire la democrația din România.

„Au existat anumite, cum să le spunem dubii, neîncredere, poate, după alegerile anulate din 2024, din partea administrației americane”.

Totuși, spune șeful statului, prezența lui la Washington va ajuta la clarificarea acestui episod.

„Și față de tot acest context, cred că prezența României, prin președintele ei, ajută la a clarifica odată pentru totdeauna, și diplomatic și față de cetățeni, care este relația adevărată bilaterală între România și Statele Unite”.

El a fost întrebat dacă anularea alegerilor va continua să influențeze relația bilaterală, însă a răspuns că tensiunile au fost temporare.

„A apăsat la un anumit moment, pentru că nu este un fapt uzual într-o democrație, și în special în primele luni după acel moment. De o perioadă bună de timp, în opinia mea, lucrurile sunt clare”.

„A fost un moment de neîncredere”

Nicușor Dan a continua, explicând că vizita lui la Washington are și rolul de a întări relația dintre cele două țări și a reiterat ideea că episodul de îngrijorare a fost depășit de partenerul strategic american.

„Da, a fost un moment de, cum am spus, de neîncredere la adresa democrației din România, dar prin numeroase luări de poziție din partea administrației, acest moment a fost depășit”.

Șeful statului a spus că nu momentan nu există programate întâlniri formale pentru discuții bilaterale.

„Pentru moment nu este planificată o astfel de discuție. E posibil să fie, cum să spun, incidental, o discuție cumva de salon, așa, dar pentru moment, o discuție bilaterală cu agendă nu este planificată”.

Nicușor Dan a explicat că urmează o vizită oficială în SUA în viitorul apropiat.

„Invitația există, așa cum am comunicat public încă din luna mai, când a fost acea convorbire telefonică cu președintele Trump”.

