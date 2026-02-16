Întârzieri la plata pensiilor pentru o parte din seniori. Anunțul Casei de Pensii

Probleme grave la Casa de Pensii: sistemul informatic nefuncțional lasă mii de pensionari cu plăți întârziate și recalculări amânate. Deși fondurile sunt asigurate, seniorii așteaptă luni întregi banii.

Pensionarii, afectați de problemele Casei de Pensii

Problemele financiare ale pensionarilor au devenit o realitate tot mai apăsătoare, iar întârzierile în recalcularea pensiilor accentuează incertitudinea pentru mulți seniori. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) se confruntă cu deficiențe majore în gestionarea proceselor informatice, ceea ce a dus la întârzieri semnificative și la situații în care beneficiarii primesc mai puțini bani.

Într-un comunicat emis de CNPP, se recunoaște că problemele informatice persistă de la începutul anului 2025. Până acum, eforturile de modernizare a sistemului informatic au costat instituția aproximativ 2,5 milioane de euro, însă rezultatele sunt departe de a fi satisfăcătoare.

„Plata pensiilor se face conform calendarului de plăți, după cum urmează: în intervalul 01-15 ale lunii pentru beneficiarii care au optat pentru plata prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română SA, în data de 12 ale lunii în cont curent/card pentru cei care au optat pentru plata prin intermediul băncilor cu care CNPP are încheiate convenții; în data de 20 ale lunii pentru beneficiarii nerezidenți ale căror drepturi de pensie sunt transferate în conturile bancare din străinătate, conform convenției bancare încheiate între CNPP și Citibank România SA.”, precizează CNPP pe site-ul oficial.

Întârzieri de luni de zile cu plata pensiilor

Totuși, realitatea din teren este diferită. Beneficiarii se confruntă cu întârzieri de 3-4 luni, iar recalculările pensiilor, inclusiv pentru pensia anticipată sau de invaliditate, sunt realizate într-un ritm extrem de lent. Până în februarie 2026, doar 15% dintre dosare au fost procesate, în ciuda promisiunilor din septembrie 2025, când CNPP asigura că „sunt bani de pensii”, notează newsweek.ro.

Întârzierile în recalcularea pensiilor nu doar că amplifică frustrarea, dar afectează și traiul zilnic al pensionarilor. Mulți dintre aceștia depind de veniturile lunare pentru a-și acoperi cheltuielile esențiale, iar aceste întârzieri generează incertitudine.

În ciuda acestor dificultăți, CNPP a reiterat în comunicatul din septembrie 2025 că „fondurile necesare achitării drepturilor bănești sunt asigurate permanent și nu au existat și nu vor exista sincope în achitarea lunară a acestora”.

Instituția a mai catalogat informațiile apărute în presă drept „afirmații alarmante”. Cu toate acestea, realitatea rămâne: majoritatea dosarelor (85%) nu au fost încă reevaluate, iar beneficiarii așteaptă soluții concrete.

Sursă foto: Shutterstock

