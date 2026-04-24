Ajutor de 500 de lei pentru pensionari, în luna mai. 2.8 milioane de seniori vor primii mai mulți bani

Un sprijin financiar binevenit pentru pensionari în luna mai 2026! Aproximativ 2,8 milioane de pensionari din România vor primi sume suplimentare, cuprinse între 300 și 500 de lei, în funcție de nivelul pensiei. Aceste ajutoare sociale sunt menite să susțină persoanele cu venituri reduse, iar distribuirea lor se va face odată cu pensia lunară, fără întârzieri suplimentare.

Ajutor de 500 lei pentru pensionari, în luna mai

Conform anunțului făcut de Guvern, pensionarii cu pensii de până la 1.500 de lei vor primi un ajutor suplimentar de 500 de lei. Cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei vor beneficia de 400 de lei, iar cei cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei vor încasa 300 de lei în plus. Aceste sume vor fi incluse automat în plata pensiilor din luna mai, fie că banii sunt primiți prin intermediul Poștei Române, fie că sunt virați pe card.

„Nu este necesară depunerea vreunei cereri sau efectuarea unor formalități la Casa de Pensii pentru a beneficia de acest ajutor”, au transmis oficialii.

Astfel, toți cei care se încadrează în categoriile menționate se pot baza pe acest sprijin financiar fără alte demersuri suplimentare, notează Digi24.

Întârzieri în plata pensiilor, din cauza zilelor libere

De obicei, pensiile sunt distribuite începând cu prima zi lucrătoare a lunii. Însă, în mai 2026, data de 1 mai, Ziua Muncii, cade într-o zi de vineri și este urmată de weekend. Acest lucru va duce la o întârziere în începerea plăților.

Astfel, cei aproximativ 2,1 milioane de pensionari care primesc pensia prin Poșta Română își vor primi banii începând cu data de 4 mai, existând posibilitatea ca distribuirea să se prelungească până pe 5 mai.

Pentru pensionarii care și-au declarat conturi bancare, transferurile vor fi efectuate pe 12 mai, simultan cu acordarea sprijinului financiar suplimentar.

Ministerul Muncii a subliniat că toate sumele necesare pentru plata pensiilor și a ajutoarelor suplimentare au fost deja bugetate integral. Este important de reținut că aceste întârzieri sunt cauzate exclusiv de zilele libere legale și nu au legătură cu lipsa fondurilor. Sprijinul financiar acordat are scopul de a ajuta pensionarii cu venituri mici să facă față cheltuielilor tot mai mari.

