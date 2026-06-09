Ajutor de șomaj pentru absolvenții de liceu. Care sunt actele necesare și care este termenul limită pentru depunerea dosarului

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Absolvenții de liceu din 2026 au acces la indemnizația de șomaj, prima de inserție și sprijin pentru integrare profesională. Înscrierea la AJOFM se face în primele 60 de zile de la absolvire, indiferent de promovarea Bacalaureatului.

Absolvenții de liceu pot accesa ajutor de șomaj

Ai absolvit liceul? Acum e momentul să-ți pregătești startul în carieră! Tinerii care finalizează studiile au la dispoziție mai multe oportunități financiare și profesionale, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat.

Înregistrarea la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă (AMOFM/AJOFM) din zona de domiciliu deschide drumul către o serie de avantaje importante:

Indemnizația de șomaj: Aceasta se acordă timp de 6 luni, iar valoarea reprezintă 50% din indicatorul social de referință (ISR) valabil în prezent. Plata începe după expirarea celor 60 de zile de la data absolvirii.

Prima de inserție: Dacă te angajezi cu normă întreagă pe o perioadă mai mare de 12 luni și te înregistrezi în cele 60 de zile de la absolvire, poți beneficia de o sumă echivalentă cu de trei ori ISR.

Prima de stabilitate: Aceasta recompensează tinerii care obțin un prim loc de muncă pe perioadă nedeterminată. Beneficiarii primesc 1.000 de lei lunar în primul an de activitate și 1.250 de lei lunar în al doilea an.

Servicii gratuite de integrare: Pe lângă sprijinul financiar, absolvenții au acces la consiliere profesională, cursuri gratuite de formare și servicii de mediere pentru găsirea unui loc de muncă.

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Care este termenul limită pentru înregistrare la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă

Perioada de înregistrare începe a doua zi după data oficială de absolvire, conform reglementărilor. Elevii cu situația școlară neîncheiată, care promovează corigențele ulterior, se pot înscrie începând cu data specificată pe adeverința emisă de școală.

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Pentru a fi înregistrați ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, absolvenții trebuie să prezinte:

Actul de identitate (original);

Actele de studii sau adeverința oficială care indică data absolvirii;

O declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate.

Indemnizația reprezintă 50% din Indicatorul Social de Referință (ISR). În prezent, ISR este de 660 de lei.

Potrivit Digi24, absolvenții cu vârsta de cel puțin 16 ani care se angajează cu normă întreagă pentru mai mult de 12 luni pot primi o primă de inserție egală cu de trei ori ISR-ul în vigoare, adică aproximativ 1.980 de lei.

Sursă foto: Shutterstock

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