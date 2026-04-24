Un român este acuzat în Italia că și-a abuzat fiicele minore, după ce s-a dus la poliție să reclame un viol

Un român de 42 de ani a ajuns din reclamant în principalul suspect într-un caz șocant din Italia, fiind acuzat de abuz asupra fiicelor sale minore. Ancheta a pornit după ce bărbatul și-a acuzat un cumnat de viol.

O poveste șocantă zguduie Italia: un tată român, în vârstă de 42 de ani, a trecut de la statutul de protector la cel de agresor, fiind acuzat de abuz sexual asupra propriilor fiice minore. Totul a ieșit la iveală după ce bărbatul s-a prezentat la poliție pentru a reclama un presupus viol comis asupra uneia dintre fetele sale de către un văr al soției, relatează Libertatea.

Ceea ce a început ca o plângere împotriva unui alt membru al familiei s-a transformat rapid într-o anchetă care l-a vizat chiar pe tată. În urma mărturiilor oferite de cele două fete și de mama acestora, autoritățile italiene au descoperit că bărbatul ar fi comis în repetate rânduri acte de abuz asupra propriilor copii în decursul anului 2024, perioadă în care ambele minore aveau sub 14 ani.

Judecătorul a emis un mandat de arestare preventivă pe numele său în decembrie 2025. La audierea din 23 decembrie, bărbatul a negat acuzațiile, dar mărturiile ulterioare ale fetelor, consiliate de un psiholog, au confirmat comportamentul său abuziv. Familia s-a destrămat, iar părinții s-au separat definitiv, mai scrie Libertatea.

Două procese, o familie destrămată

Într-un alt proces, vărul soției, un român de 38 de ani, este acuzat de agresiune sexuală asupra fiicei mari. Cele două cazuri au ajuns să se intersecteze, după ce avocatul vărului a cerut instanței să examineze și dosarul tatălui, pentru a clarifica contextul evenimentelor.

În cadrul procesului, fata cea mare a fost audiată ca martoră și parte vătămată. Totuși, declarațiile ei au ridicat semne de întrebare din cauza unor contradicții. Atât procurorul, cât și apărarea au solicitat o evaluare psihologică pentru a determina dacă minora poate depune mărturie coerentă.

Deocamdată, procesul împotriva vărului a fost suspendat și reprogramat pentru 12 mai 2026. Între timp, atenția autorităților rămâne îndreptată către tatăl aflat deja în detenție, în încercarea de a consolida probele împotriva sa. Cazul scoate la lumină nu doar drama unei familii destrămate, ci și nevoia de sprijin psihologic și de justiție pentru victimele abuzurilor sexuale. Această poveste tragică ne reamintește cât de important este să recunoaștem semnele abuzului și să intervenim la timp pentru a proteja copiii.

