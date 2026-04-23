Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O tragedie cutremurătoare lovește o familie din Catanzaro, Italia, și ridică un semnal de alarmă grav despre sănătatea mintală a mamelor. Anna Democrito, o mamă de 46 de ani, marcată de depresia post-partum, și-a curmat viața aruncându-se de la etajul trei al apartamentului său, împreună cu cei trei copii.

Anna Democrito, mamă a trei copii cu vârste de 4 luni, 4 ani și 6 ani, s-a aruncat de la etajul blocului în care locuia. Femeia a decis să îi ia cu ea și pe cei trei micuți.

Băiețelul de 4 ani și bebelușul de doar 4 luni au murit pe loc, alături de mama lor. Singura supraviețuitoare a fost fetița de 6 ani, care luptă pentru viață la Terapie Intensivă după o intervenție chirurgicală complexă.

Impactul tragediei nu a lăsat doar răni fizice, ci și o imagine sfâșietoare: o suzetă roșie, rămasă pe asfaltul rece, simbolizând fragilitatea vieții pierdute.

Potrivit vecinilor și martorilor, gestul disperat al Annei a fost rezultatul unui lung șir de suferințe tăcute. Femeia, care lucra la un centru pentru vârstnici, era descrisă ca fiind liniștită și dedicată familiei și credinței. Cu toate acestea, după nașterea celui de-al treilea copil, în decembrie, starea ei psihică s-a deteriorat.

Citește și: Crimă șocantă în București. Un bărbat de 86 de ani și-a ucis partenera, de doar 30 de ani. Femeia a fost găsită fără suflare în casă

Citește și: Deces la bordul unei aeronave care a aterizat de urgență la București. Victima era un artist important

Anna a refuzat sprijinul psihologic

Apropriații au povestit că Anna refuzase să solicite sprijin psihologic, temându-se că autoritățile i-ar putea lua copiii. Totuși, familia nu era în atenția serviciilor sociale, iar nimeni nu a depus vreo sesizare oficială.

Preotul paroh al bisericii pe care Anna o frecventa, don Vincenzo, a povestit: „Avea mereu această teamă pentru copii. Eu o sfătuiam să ceară ajutor, să se lase ajutată, dar rămânea blocată în frica ei”.

În momentul tragediei, soțul femeii dormea în altă cameră. El a fost trezit de zgomotele din curte și a alergat afară, doar pentru a găsi scena devastatoare. Potrivit martorilor, bărbatul a încercat să-și resusciteze soția și copiii până la sosirea echipajelor de urgență.

Din păcate, pentru Anna, fiul ei de patru ani și bebeluș nu s-a mai putut face nimic. Anchetatorii au descoperit că femeia aruncase mai întâi copiii, pentru ca apoi să sară și ea. În mâna ei, un rozariu, simbolul credinței care o însoțise până în ultima clipă.

Citește și: Ilie Bolojan, mesaj pentru miniștrii PSD care ar urma să demisioneze din Guvern. Premierul a trimis „mulțumiri speciale” unui social-democrat

Citește și: Diana Șoșoacă, la un pas de a rămâne fără imunitate în Parlamentul European. Vot în unanimitate al Comisiei Juridice. Când va fi luată decizia final

Comunitatea, în stare de șoc

Această tragedie a lăsat o comunitate întreagă în stare de șoc.

„Este o tragedie imensă care ne lasă uimiți și profund zdruncinați”, a declarat Roberto Occhiuto, președintele regiunii Calabria. Între timp, primarul orașului, Nicola Fiorita, a anunțat o zi de doliu în memoria familiei afectate.

În același ton, Arhiepiscopul Mitropolit de Catanzaro-Squillace, Monseniorul Claudio Maniago, a subliniat importanța construirii unor comunități capabile să ofere sprijin și iubire celor care suferă în tăcere.

Cazul Annei Democrito aduce în prim-plan necesitatea de a aborda sănătatea mintală a mamelor cu seriozitate și empatie.

Conform specialiștilor de la Ordinul Psihologilor din Calabria, „tragediile de o astfel de amploare nu se întâmplă niciodată brusc, ci își au adesea rădăcinile într-o suferință care nu este întotdeauna vizibilă”. Lipsa unui sistem de suport adecvat, frica de stigmatizare și presiunea de a fi o mamă perfectă pot duce la consecințe devastatoare.

Foto: imagine creată cu AI

Urmărește-ne pe Google News