Diana Șoșoacă, la un pas de a rămâne fără imunitate în Parlamentul European. Vot în unanimitate al Comisiei Juridice. Când va fi luată decizia finală

Europarlamentara Diana Șoșoacă este acuzată de 11 infracțiuni, printre care lipsire de libertate, antisemitism, promovarea cultului legionar și a persoanelor condamnate pentru genocid și ultraj. Comisia pentru afaceri juridice a Parlamentului European a decis, cu unanimitate de voturi, să recomande ridicarea imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă. Iată ce urmează să se întâmple.
Comisia Juridică a Parlamentului European a votat recomandarea ca europarlamentarei Diana Șoșoacă să i se ridice imunitatea, după ce Parchetul General din România o acuză de mai multe infracțiuni grave.
Raportul va fi supus votului final în plenul Parlamentului European, la Strasbourg, săptămâna viitoare.
Votul JURI este o etapă procedurală esențială, însă decizia finală aparține plenului Parlamentului European. Dacă plenul votează și ține cont de recomandare, autoritățile din România vor putea să continue urmărirea penală în dosarul deschis pe numele Dianei Șoșoacă.
Parchetul General al României este cel care a cerut către Parlamentul European ridicarea imunității în cazul Șoșoacă. Ridicarea imunității în plenul Parlamentului European nu stabilește vinovăția, ci permite autorităților țării să își desfășoare ancheta în condiții legale, fără protecția pe care mandatul european o oferă.
Diana Șoșoacă este implicată într-un dosar complex, în care este acuzată de 11 infracțiuni. Printre ele se numără patru fapte de lipsire de libertate în mod ilegal, promovarea în spațiul public a unor idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, interzise de legea din România.
De la declarații controversate până la apariții șocante, europarlamentara le-a bifat pe toate. Mai mult, ea le-a spus jurnaliștilor, la un moment dat, că la Bruxelles e „casa Satanei”. Ea a apărut cu o botniță la gură și a început să facă circ în Parlamentul European.
Șoșoacă este una dintre cele mai controversate personaje din spațiul politic românesc și s-a făcut cunoscută prin mai multe intervenții șocante, fie prin elogierea lui Nicolae Ceaușescu, fie prin comemorarea liderului Mișcării Legionare Corneliu Zelea Codreanu.