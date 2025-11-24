Doctorița Flavia Groșan a fost înmormântată în Oradea. Diana Șoșoacă a participat la funeralii: „A fost erou național”

Doctorița Flavia Groșan a fost înmormântată în cimitirul din Oradea. Ea a murit la doar 59 de ani din cauza unei boli grave. Aproximativ 150 de persoane au participat la funeralii, inclusiv europarlamentara Diana Șoșoacă.

Flavia Groșan a fost înmormântată

Medicul pneumolog Flavia Groșan a murit la Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor. Ea era internată în stare gravă, în comă, de mai bine de o lună.

Doctorița suferise de cancer pulmonar și fusese transferată de la secția de Anestezie Terapie Intensivă la cea de Pneumologie. Medicul era în comă de gradul 4 și fusese internată în ultimele zile într-o secție de paliație.

Medicul Flavia Groșan a devenit cunoscută în timpul pandemiei de Covid-19 prin mai multe declarații controversate și teorii conspiraționiste. În luna august, Flavia Groșan a postat pe contul său de Facebook un text în care vorbea despre presupusa legătură între vaccinarea anti Covid-19 a unei femei și simptomatologia instalată brusc, după relații sexuale cu partenerul nevaccinat al acesteia.

Nu este prima oară când medicul a făcut declarații scandaloase și controversate. Inclusiv Colegiul Medicilor a reacționat și s-a delimitat de unele afirmații.

Diana Șoșoacă, prezentă la înmormântarea medicului pneumolog

Medicul a decedat pe 19 noiembrie 2025 și a fost înmormântată luni, 24 noiembrie 2025. La ceremonie au participat aproximativ 150 de oameni, printre care și europarlamentara Diana Șoșoacă.

Lidera partidului S.O.S România a vorbit despre faptul că doctorița Flavia Groșan a salvat mulți oameni și a spus că s-ar fi așteptat la „o săptămână de doliu național pentru cel mai mare erou al medicilor”.

Mai mult, Diana Șoșoacă a numit-o pe aceasta unul dintre „cei mai mari eroi naționali”

„Am venit pentru a o conduce pe ultimul drum pe unul dintre cei mai mari eroi naționali ai timpurilor noastre contemporane. Aici ar fi trebuit să vină de la președintele României până la toți liderii de partid și toți medicii din România. Sincer, nu m-am așteptat să fiu singurul lider politic aici. Flavia Groșan a salvat o țară întreagă prin tratamentele pe care le-a dat oamenilor”, a spus Diana Șoșoacă.

Flavia Groșan s-a făcut remarcată pe timpul pandemiei, când a susținut că în spitale, medicii ucid pacienți, iar ea administrează un tratament-minune pentru un virus, un antibiotic banal.

Diana Șoșoacă a afirmat, la ceremonie, că tratamentele Flaviei Groșan s-ar fi aplicat în „toate țările din lume”.

