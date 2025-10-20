  MENIU  
Raluca Vițu
Actualizat 20.10.2025, 14:03

Medicul pneumolog Flavia Groșan, cunoscută pentru pozițiile sale antivacciniste și declarațiile controversate din timpul pandemiei de COVID-19, se află în stare critică la Spitalul Județean Bihor. După ce a suferit un stop cardio-respirator, doctorița a fost internată de urgență și este acum ținută în viață cu ajutorul aparatelor.

Diagnostic devastator: cancer pulmonar cu metastaze cerebrale

Potrivit surselor medicale citate de bihoreanul.ro, Flavia Groșan a fost diagnosticată cu cancer pulmonar în stadiu avansat, boală care s-a extins rapid la creier, ficat și glandele suprarenale. În noaptea de joi spre vineri, soțul ei a găsit-o inconștientă în locuința lor și a alertat serviciile de urgență. Echipajele medicale au intervenit prompt, iar medicii de la Terapie Intensivă au reușit să o resusciteze.

Conf. univ. dr. Carmen Pantiș, medic ATI la Spitalul Județean Bihor, a confirmat pentru News.ro că pacienta se află în comă profundă, intubată și ventilată mecanic. „Starea este foarte gravă. Este ținută în viață cu ajutorul aparatelor”, a declarat medicul.

Simptome ignorate și semnale de alarmă pe rețelele sociale

În ultimele săptămâni, Flavia Groșan a relatat pe rețelele sociale că se confrunta cu o tuse persistentă și simptome asemănătoare unei pneumonii. Într-o postare din 10 septembrie, scria: „Am avut o noapte foarte grea. M-am temut pentru viața mea. Mâine merg la analize.” Ulterior, pe 12 octombrie, a menționat că este departe de recuperarea completă și că a realizat riscurile la care s-a expus în timpul tratamentelor pentru COVID-19.

Controverse și anchetă disciplinară

Flavia Groșan a devenit cunoscută în timpul pandemiei prin criticile aduse sistemului medical și prin promovarea unor metode alternative de tratament.

Flavia Groșan a stârnit un val de controverse în spațiul public după ce a susținut, într-o postare pe Facebook, că un bărbat nevaccinat ar fi dezvoltat simptome grave în urma unui contact intim cu o femeie vaccinată anti-COVID. Această afirmație, considerată nefondată și periculoasă, a generat reacții ferme din partea autorităților medicale.

Colegiul Medicilor Bihor a declanșat o acțiune de cercetare disciplinară împotriva Flaviei Groșan. Într-un comunicat oficial transmis pe 25 august 2025, instituția a catalogat afirmațiile drept „abateri grave de la etica și deontologia medicală” și „informații false, lipsite de orice fundament științific”.

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, a reacționat dur la declarațiile medicului din Bihor. „Afirmațiile reprezintă erori grave care pot induce panică și neîncredere în sistemul medical”, a declarat Gheorghiță, subliniind că astfel de mesaje pot avea un impact negativ major asupra sănătății publice.

Foto – Facebook

Gabriela Firea e în culmea fericirii. A devenit bunică! Ce nume superb a primit nepoțica ei! Primele imagini: Felicitări norei mele și primului meu fiu!

