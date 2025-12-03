Alex Nedelcu despre lupta Roxanei Moise cu cancerul: „Ultimii doi ani și jumătate, sau chiar trei, nu au fost cei mai simpli pentru ea”

Alex Nedelcu, fostul coleg al Roxanei Moise din echipa Războinicilor de la Exatlon, a vorbit deschis despre lupta acesteia cu cancerul. A primit diagnosticul în urmă cu câțiva ani și a luptat până în ultima clipă cu boala care în cele din urmă a răpus-o.

Alex Nedelcu, despre lupta Roxanei Moise cu cancerul

Roxana Moise a devenit cunoscută publicului larg în anul 2018, când a participat la Exatlon, unde a făcut parte din echipa Războinicilor. Acolo l-a cunoscut pe Alex Nedelcu cu care a rămas în relații bune și după terminarea emisiunii. Cei doi au păstrat legătura, iar Alex a aflat printre primii de cruntul diagnostic primit de sportivă.

După ce s-a aflat de decesul fostei handbaliste, câștigătorul Exatlon a vorbit despre lupta ei cu boala, dezvăluind că a încercat din răsputeri să o învingă. Se pare că starea de sănătate a fostei sportive a fost agravată și de probleme de natură emoțională.

„Cu părere de rău, vreau să transmit și eu familiei Roxanei condoleanțe și dacă are nevoie de un suport emoțional, voi fi alături din tot sufletul. Îmi pare atât de rău că a murit. Știam că are probleme de sănătate încă de când acestea au început. Roxana a suferit de leucemie, a făcut și chimioterapie…. Ultimii doi ani și jumătate, sau chiar trei, nu au fost cei mai simpli pentru ea, dar a luptat să trăiască, avea un soț, trei copii… Consider că timpul acesta, în care s-a agravat boala, anii în care ea nu a reușit să își revină, s-a datorat unor probleme emoționale”, a declarat Alex Nedelcu, potrivit Cancan.

Cum l-a impresionat sportiva pe Alex Nedelea

Alex Nedelcu a fost șocat să afle de decesul Roxanei Moise, cu toate că a știut dintotdeauna de afecțiunea sa. Fostul concurent de la Exatlon a povestit și ce l-a impresionat la fosta lui colegă de echipă.

„Ea a fost un om sincer tot timpul. A fost o persoană pozitivă tot timpul. În momentele în care ne-am intersectat, vorbea despre experiențe pozitive, despre planuri, despre reușite, despre cum să devii o persoană mai bună, cum să faci mediul sau oamenii din jurul tău să fie mai buni”, a mai spus Alex Nedelcu.

„Asta m-a impresionat întotdeauna la ea. A fost foarte corectă în toate situațiile în care am cunoscut-o sau în toate controversele pe care le-am întâmpinat împreună, mai ales în Republica Dominicană, era cea mai corectă moral și emoțional. Îmi pare rău că am primit această veste, să conștientizez că, de azi, vorbesc de ea la trecut. E foarte dureros”, a precizat Alex Nedelcu.

Roxana Moise s-a stins din viață pe 1 decembrie la vârsta de 39 de ani.

