Mesajul sfâșietor al soacrei Roxanei Moise: „Fata noastră iubită"

Mesajul sfâșietor al soacrei Roxanei Moise: „Fata noastră iubită”

Oana Savin
.  Actualizat 03.12.2025, 12:14

Roxana Moise, fostă handbalistă și mamă a trei copii, s-a stins la doar 39 de ani, lăsând o durere imensă în familia sa. Soacra ei a transmis un mesaj emoționant în mediul online, alături de o fotografie cu fosta concurentă de la „Exatlon”.

Mesajul transmis de soacra Roxanei Moise

Durerea pierderii Roxanei Moise, fosta handbalistă și concurentă Exatlon România, a lăsat o amprentă adâncă asupra familiei și prietenilor săi. La doar 39 de ani, Roxana, mamă a trei copii, a plecat dintre noi, lăsând în urmă un gol imens.

Unul dintre cele mai emoționante mesaje distribuite în mediul online după moartea Roxanei vine de la soacra acesteia, o femeie care a văzut în ea mai mult decât o noră – o fiică, un sprijin și o lumină în viața sa.

Într-o postare tulburătoare, aceasta a împărtășit durerea pierderii, alături de o fotografie alb-negru a Roxanei Moise, înconjurată de lumânări și flori.

„Drum lin printre îngeri, Roxi, fata noastră iubită!”, a scris ea.

Soacra Roxanei, care i-a fost alături în momentele importante ale vieții, o descrie ca pe o fiică pierdută.

„Vei rămâne veșnic în inimile noastre, împietrite de durere, Roxi!”, a scris femeia într-o altă postare.

Fotografia care însoțește mesajul o arată pe Roxana în uniformă de sportivă, înrămată, cu lumânări aprinse și o floare roșie. Acest gest subliniază cât de mult a însemnat Roxana pentru familia sa.

Cine a fost Roxana Moise

Roxana Moise a fost mai mult decât o sportivă talentată. Instructor de fitness, mamă devotată și prietenă loială, ea a adus energie și speranță în viețile celor din jurul său. Chiar și în cele mai dificile momente, Roxana a luptat cu curaj, păstrându-și optimismul și determinarea.

Fosta handbalistă era măritată cu Laurențiu și avea trei copii. Cea mai mare dorință a ei a fost să aibă și o fetiță, iar Dumnezeu i-a îndeplinit-o în urmă cu șase ani, când a venit pe lume fiica sa, Anastasia.

Cariera Roxanei a fost la fel de impresionantă ca viața sa personală. După ce s-a întors în România, ea a deschis o sală de fitness, transformându-și pasiunea într-o afacere de succes. Sala nu era doar un loc pentru sport, ci și un spațiu de motivație și comunitate, unde Roxana reușea să adune oameni din toate colțurile orașului, creând legături profunde și durabile.

Sursă foto: Instagram, Facebook

