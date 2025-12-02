Doinița Oancea, pregătită să devină mamă în orice moment. De ce nu a avut până acum copii: „Viața trebuie să fie așa”

Doinița Oancea a vorbit despre planurile sale de viitor, dar și despre posibilitatea de a deveni mamă. Actrița este hotărâtă să facă pasul cel mare și singurul lucru care a împiedicat-o până acum să facă asta este că „așa a vrut Dumnezeu”. Iată ce părere are artista despre perspectiva de a fi mamă.

Doinița Oancea vrea să devină mămică

La 42 de ani, Doinița Oancea dezvăluie că este pregătită să devină mamă. De ceva timp, vedeta și-a ținut viața personală departe de ochii curioși ai publicului, mai ales după despărțirea de Ionuț Ghenu și scandalul cu Lora.

Acum, vedeta mărturisește că ar vrea să devină mămică, iar faptul că nu s-a întâmplat până este pentru că „așa a vrut Dumnezeu”.

„Îmi doresc să fiu mamă, nu s-a întâmplat până acum, pentru că așa a vrut Dumnezeu. El știe cel mai bine când să îți dea, cât să îți dea și de ce ai parte de experiențe de tot felul, ca să știi să te bucuri de ce ți se întâmplă, poate, ulterior. Dacă avem numai bine, nu știm să mai identificăm după binele, iar atunci viața trebuie să fie așa”, a povestit Doinița Oancea, în podcastul Nicoletei Luciu.

Actrița a vorbit și despre ideea de căsătorie și a mărturisit că mama ei își dorește enorm să o vadă în rochie albă de mireasă.

„Mama își dorește să mă vadă, dar i-am spus: m-ai văzut în atâtea seriale, m-ai văzut în atâtea rochii de la atelier. Toată ziua bună ziua eram în rochie de mireasă. Câte rochii vrei să mai vezi?”, a mai spus actrița.

Cu cine se iubește Doinița Oancea

La începutul acestui an, actrița Doinița Oancea a dezvăluit că trăiește o frumoasă poveste de dragoste. Deși nu a vrut să arate cine este bărbatul misterios, ea a vorbit în repetate rânduri despre el și relația lor.

Cei doi au împreună o afacere, motiv pentru care mai au și mici discuții contradictorii.

„Înțelegem că sunt nervi care vin din cauza micilor situații care se produc în cadrul bussinessului. Atunci stăm puțin și discutăm despre subiect, înțelegem că nu avem nimic unul cu celălalt și avem o relație. Este chestia asta care ne trigăruiește pe amândoi, hai să rezolvăm. Cam așa!”, a declarat artista în spațiul public.

După despărțirea de Ionuț Ghenu, Doinița Oancea a avut o relație de cinci ani cu un alt bărbat, cu care se și logodise.

Actrița a anunțat că ea și fostul ei iubit au decis să o ia pe drumuri separate, ținând să precizeze că nu a fost vorba despre infidelitate sau alte lucruri grave, ci doar o evoluție diferite a fiecăruia dintre ei.

