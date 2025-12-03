Loredana Chivu a confirmat, în cadrul emisiunii „Un Show Păcătos”, că relația ei cu Sorin Nicolescu, fostul soț al Andei Adam, s-a încheiat. Loredana a spus ce i-a determinat să ajungă la despărțire, dar și cum se simte acum. Potrivit Spynews, relația lor promitea să ajungă la altar, însă lucrurile au luat o altă turnură.

De ce s-au despărțit Loredana Chivu și Sorin Nicolescu

Loredana Chivu a anunțat că este singură și că se simte mai bine ca oricând, în emisiunea „Un Show Păcător”. Vedeta a explicat că separarea de Sorin Nicolescu a fost determinată de „nepotrivire de caracter”. Totuși, nu a oferit detalii suplimentare despre eventuale conflicte sau motive mai profunde ale despărțirii.

„În prezent nu am nicio relație, sunt singură. Este alegerea mea să fiu singură. Când o femeie spune că este singură, nu este neapărat un lucru rău. Din contră, poate să fie cel mai bun lucru din viața ei. Nu sufăr după nimeni și după nicio relație. Consider că lucrurile se întâmplă așa cum trebuie și cum le așează Dumnezeu. (…) Hai să spunem nepotrivire de caracter, cum sunt majoritatea divorțurilor”, a declarat Loredana Chivu, conform Spynews.ro.

Ce spune Loredana Chivu despre o posibilă împăcare

Această perioadă de tranziție pare să fie una dintre cele mai frumoase din viața Loredanei. Ea a subliniat că nu mai are sentimente pentru fostul partener și că nu păstrează legătura cu acesta.

„Nu eram fericiți. Sincer nu, chiar nu (nu mai are sentimente pentru el – n.red.). Nu ținem legătura, dacă am ales să o iau pe drumul acesta, nu văd rostul să mai las o fereastră deschisă. Merg pe drumul meu. Nu există regret, eu nu regret nimic din trecutul meu”, a adăugat ea.

De-a lungul relației lor, Loredana și Sorin au trăit momente frumoase, incluzând vacanțe și apariții publice. Cu toate acestea, au ajuns la concluzia că nu mai sunt fericiți împreună și au decis să meargă pe drumuri separate, oferindu-și șansa de a găsi fericirea în alte locuri. Vedeta a mai mărturisit că, deși nu duce lipsă de admiratori, nu își dorește să înceapă o nouă relație în acest moment. Totuși, nu exclude posibilitatea de a-și găsi sufletul pereche în viitor.

„Dacă va apărea persoana potrivită, voi fi deschisă pentru un nou început”, a concluzionat Loredana Chivu.

Foto: Instagram

