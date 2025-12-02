  MENIU  
Home > Vedete > Cătălin Cazacu spulberă misterul privind inelul de logodnă oferit Ramonei Olaru. De ce îl vrea înapoi: „E o promisiune”

Cătălin Cazacu spulberă misterul privind inelul de logodnă oferit Ramonei Olaru. De ce îl vrea înapoi: „E o promisiune”

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Amelia Matei
.

Saga inelului de logodnă pe care Cătălin Cazacu i l-a oferit Ramonei Olaru și apoi i l-a cerut înapoi continuă. Acum, bărbatul spune că nu este vorba despre a cere înapoi cadourile, ci despre faptul că inelul a însemnat mai mult decât un cadou.

Cătălin Cazacu lămurește problema inelului de logodnă 

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au trăit o frumoasă poveste de dragoste, care a ajuns, într-un final, la sfârșit. Deși părea că se pregătesc pentru pasul cel mare, cei doi au decis să o ia în direcții separate.

Citește și: Motivul pentru care Cătălin Cazacu i-a cerut inelul de logodnă Ramonei Olaru, după despărțire: „Îmi asum ceea ce spun”. Cum arată bijuteria

Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât bărbatul îi pusese deja un inel de logodnă pe deget asistentei de la Neatza. 

Mihaela Rădulescu și Gina Pistol au izbucnit în plâns! Smiley nu știa cum să-și mai șteargă lacrimile, iar Horia Brenciu a amuțit. Ce i-a emoționat pe toți
Mihaela Rădulescu și Gina Pistol au izbucnit în plâns! Smiley nu știa cum să-și mai șteargă lacrimile, iar Horia Brenciu a amuțit. Ce i-a emoționat pe toți
Recomandarea zilei

Despre relația lor au vorbit ambii de multe ori. Chiar dacă totul s-a sfârșit acum aproape doi ani, detalii legate de ruptură încă sunt discutate. În special problema inelului de logodnă. Ramona Olaru a dezvăluit că fostul ei iubit i-a cerut înapoi inelul de logodnă.

Catalin Cazacu si Ramona Olaru 12IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

Vedeta a catalogat gestul drept unul de prost gust, însă Cătălin Cazacu a apărut recent și a ținut să lămurească o dată pentru totdeauna subiectul controversat și de ce a cerut inelul înapoi.

Avertismentul lui Cristian Tudor Popescu: „Nu este exclusă o victorie”. Rezultatul care ar putea răsturna orice scenariu de până acum, la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune celebrul gazetar
Avertismentul lui Cristian Tudor Popescu: „Nu este exclusă o victorie”. Rezultatul care ar putea răsturna orice scenariu de până acum, la alegerile pentru Primăria Capitalei. Ce spune celebrul gazetar
Recomandarea zilei

El a spus că nu este vorba despre a cere cadourile înapoi, ci despre simbolul reprezentat de inel și anume promisiunea unei vieți împreună.

„O spun din nou, pentru a nu știu câta mia oară și sper să nu o mai trebuiască să explic, în speranța că cineva, la un moment dat, o va înțelege, este în felul următor: nu suntem „olteni” să zic așa, să ne cerem adidașii înapoi, cadourile, vacanțele, blugii, bluzele, ce vrei tu.

Citește și: Cătălin Cazacu a spus ce s-a întâmplat, de fapt, în relația cu Ramona Olaru. „Dacă tu ești împreună cu un bărbat într-un loc, doar voi doi…” De ce au rupt brusc logodna

Nu ne cerem nimic înapoi. Inelul este o chestie simbolică. Și când zic simbolică nu vorbesc aici dacă este scump sau nu. Este neprețuit pentru că el valorează întruchiparea unui moment unic din viața unui cuplu.

Dacă acel moment nu s-a întâmplat, nu contează din vina cui, în mod normal cel care este vinovat ar trebui să-l dea primul înapoi, dar asta este altă discuție. Dacă nu te simți, sănătate și noroc la gară”, a declarat Cătălin Cazacu în cadrul emisiunii „Dincolo de copertă”.

Nu au făcut niciun „partaj”

Cătălin Cazacu a ținut să precizeze că nu i-a cerut Ramonei niciun cadou înapoi și nu s-a întâmplat un „partaj” al lucrurilor, deși se pregăteau să locuiască împreună și au cumpărat lucruri în acest sens.

El a spus că și-a dorit ca inelul de logodnă să îi fie înapoiat pentru că ruptura a venit din partea ei.

Citește și: Motivul pentru care Cătălin Cazacu i-a cerut inelul de logodnă Ramonei Olaru, după despărțire: „Îmi asum ceea ce spun”. Cum arată bijuteria

„Acum, păstrarea acestui inel, poate avea două direcții. Prima, în care tu, fostă mireasă, actuală liberă la mare, ieși de mână cu actualul, poate chiar într-o foarte scurtă perioadă de timp, ieși de mână cu viitorul fost soț, este urât să stai de mână cu altul cu inelul meu pe mână.

Este urât și pentru tine, și pentru mine, și pentru „fermecatul”. Eu nu ți-am dat acest inel ca tu să-l vinzi, să trăiești ca un parazit pe banii mei. Din nou. Nu ne cerem înapoi: gențile, pantofii, vacanțele. Un inel nu este un cadou, ci este o promisiune, un jurământ. Când acel legământ nu mai există, nu mai există nici inelul”, a motivat Cazacu.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția decembrie 2025 ELLE - ediția decembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) Viata si aventurile lui Mos Craciun - Ediția 30 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) Spargatorul de nuci - Ediția 29 (Biblioteca pentru copii) 42.28 RON Cumpără acum
Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Josef Mengele - ediția 16 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Maresalul lui Stalin - ediția 15 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) Creierul animalelor- ediția 46 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) Neuroeconomia - ediția 45 (Descoperă Neuroștiința) 42.28 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Roxana Moise a murit. Fosta concurentă „Exatlon România” avea doar 39 de ani. „A lăsat în urmă 3 copii”
Roxana Moise a murit. Fosta concurentă „Exatlon România” avea doar 39 de ani. „A lăsat în urmă 3 copii”
Fanatik
Cine este, de fapt, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Reușite, controverse și planul pentru București
Cine este, de fapt, Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. Reușite, controverse și planul pentru București
GSP.ro
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați » Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
A lucrat pentru serviciile secrete și a pozat într-o revistă pentru bărbați » Cum arată acum legenda supranumită „cea mai frumoasă față a socialismului”
Click.ro
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
Prețurile au sărit în aer la Târgurile de Crăciun din Capitală! Cât au ajuns să coste vinul fiert, sărmăluțele și fasolea cu ciolan?! Vizitatorii au rămas uluiți!
TV Mania
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Redactia.ro
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Citește și...
Decontări electorale 2025: calendarele bisericești, pixurile și șepcile dispar din campanii. AEP blochează finanțările anonime după cazul Nicușor Dan
Când se poate suspenda plata pensiei. Situațiile rare care pot lăsa un pensionar fără venituri temporar
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
De ce a plecat Leonard Doroftei din țară. Cine i-a pus gând rău
Doinița Oancea, pregătită să devină mamă în orice moment. De ce nu a avut până acum copii: „Viața trebuie să fie așa”
Silvia Chifiriuc, elegantă și fermecătoare pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman la 53 de ani
Povestea de iubire dintre Roxana Moise și soțul ei, Laurențiu Moise: „Avem o relație aproape de perfecțiune”
Pârtii de schi de vis
Prima Doamnă îşi intră în rol! Ce ţinută a avut Mirabela Grădinaru la recepţia de Ziua Naţională. A întors toate privirile!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Doinița Oancea, pregătită să devină mamă în orice moment. De ce nu a avut până acum copii: „Viața trebuie să fie așa”
Doinița Oancea, pregătită să devină mamă în orice moment. De ce nu a avut până acum copii: „Viața trebuie să fie așa”
Silvia Chifiriuc, elegantă și fermecătoare pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman la 53 de ani
Silvia Chifiriuc, elegantă și fermecătoare pe rețelele sociale. Cum arată soția lui Petre Roman la 53 de ani
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
PPC Energie vine cu „Bright Friday”, campania cu superprețuri la energie
Avantaje
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Cu cine s-a căsătorit Norris Măgeanu, bărbatul cu care Corina Dănilă are un copil. Rianna a împlinit 21 de ani și e superbă. Imagini rare cu tânăra domnișoară
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Cine este soțul ei, cu 12 ani mai tânăr, și cu ce se ocupă. Și el cunoscut!
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Cine este soțul ei, cu 12 ani mai tânăr, și cu ce se ocupă. Și el cunoscut!
Elle
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, gazde la Cotroceni de 1 Decembrie. Ce vedete și influenceri au participat la eveniment și ce ținută specială a purtat partenera Președintelui României. Foto
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru, gazde la Cotroceni de 1 Decembrie. Ce vedete și influenceri au participat la eveniment și ce ținută specială a purtat partenera Președintelui României. Foto
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: „Soțul meu este un om bun și blând...„
Veste neașteptată în showbiz-ul din România! Vedeta noastră a dezvăluit că s-a căsătorit în secret în urmă cu 6 ani: „Soțul meu este un om bun și blând...„
Este în culmea fericirii! La un an de când a născut primul copil, celebra actriță a anunțat că a devenit pentru a doua oară mamă: „Ce experiență nebună...
Este în culmea fericirii! La un an de când a născut primul copil, celebra actriță a anunțat că a devenit pentru a doua oară mamă: „Ce experiență nebună...
DailyBusiness.ro
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
După întâlnirea SUA-Ucraina din Florida, atenția se îndreaptă asupra lui Putin
Zeci de mii de locuitori din Prahova, fără apă potabilă de Ziua Națională. Situație critică la Barajul Paltinu
Zeci de mii de locuitori din Prahova, fără apă potabilă de Ziua Națională. Situație critică la Barajul Paltinu
A1.ro
Campionul României, lider Survivor. Adi Vasile este noul prezentator al celui mai dur test al supraviețuirii
Campionul României, lider Survivor. Adi Vasile este noul prezentator al celui mai dur test al supraviețuirii
Zodii care primesc vești înfiorătoare chiar înainte de sărbători. E cea mai neagră lună din an pentru ele!
Zodii care primesc vești înfiorătoare chiar înainte de sărbători. E cea mai neagră lună din an pentru ele!
Povestea de iubire dintre Roxana Moise și soțul ei, Laurențiu Moise: „Avem o relație aproape de perfecțiune”
Povestea de iubire dintre Roxana Moise și soțul ei, Laurențiu Moise: „Avem o relație aproape de perfecțiune”
S-a aflat! Unde merge toată mâncarea de la Master Chef, după ce chefii gustă din ea. Producătorul show-ului de la PRO TV a deslușit misterul
S-a aflat! Unde merge toată mâncarea de la Master Chef, după ce chefii gustă din ea. Producătorul show-ului de la PRO TV a deslușit misterul
Cum arată viața lui Marius Țeicu, la câțiva ani de când fiica lui a murit. Cu ce se ocupă la 80 de ani
Cum arată viața lui Marius Țeicu, la câțiva ani de când fiica lui a murit. Cu ce se ocupă la 80 de ani
Observator News
Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă
Oraşul italian pe care românii au început să îl părăsească. Peste 5.000 de cetăţeni s-au întors deja acasă
Libertatea pentru Femei
Tudor Chirilă, mesaj viral după parada de 1 Decembrie. Artistul a stârnit un val de reacții fără precedent. N-a mai răbdat, a spus tot, cu nume și fapte
Tudor Chirilă, mesaj viral după parada de 1 Decembrie. Artistul a stârnit un val de reacții fără precedent. N-a mai răbdat, a spus tot, cu nume și fapte
Dana Budeanu a postat și a distrus tot în cale! Ce a putut spune după apariția Mihaelei Rădulescu în emisiunea specială de ziua PRO TV: “Un priveghi”. Mesaj devastator
Dana Budeanu a postat și a distrus tot în cale! Ce a putut spune după apariția Mihaelei Rădulescu în emisiunea specială de ziua PRO TV: “Un priveghi”. Mesaj devastator
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Toată lumea o atacă acum pe mama Claudiei Pătrășcanu, dar puțini știu ce tragedie duce în spate. Ce s-a întâmplat la Târgul de Crăciun de la Constanța. Momentul viral care a revoltat tot orașul
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Fiica Andreei Berecleanu, mesaj incredibil pentru tatăl ei, Andrei Zaharescu. Poze pe care nu le-a mai arătat niciodată. Ce a avut de spus Eva Zaharescu
Viva.ro
„Am demarat deja acțiuni". Mișcarea secretă a Elenei Udrea aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea decizie: "Singura în cazul căreia...". A reușit să stârnească furtuna
„Am demarat deja acțiuni". Mișcarea secretă a Elenei Udrea aruncă absolut totul în aer. Nimeni nu se aștepta la asemenea decizie: "Singura în cazul căreia...". A reușit să stârnească furtuna
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Poza asta e istorie! Raluca Turcan s-a transformat complet. Cum arată astăzi și care e cea mai mare schimbare pe care a făcut-o
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Cum arată frumoasa soție a lui Kelemen Hunor și cu ce se ocupă, de fapt. Eva este cu 19 ani mai tânără decât soțul ei
Redactia.ro
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Doliu în lumea televiziunii. A murit Roxana Moise, fosta concurentă de la Exatlon. A lăsat în urmă trei copii
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Nicusot Dan , gest RAR la PARADA!! Nu s-a mai intamplat asta cu un presedinte in ultimii ani
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Berbecul în 2026: oportunități mari, schimbări neașteptate, noroc pe toate planurile
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Doliu în lumea fotbalului italian. A murit legendarul portar italian Buffon
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Lumea sportului, în doliu. O sportivă cunoscută a murit neașteptat la doar 39 de ani
Lumea sportului, în doliu. O sportivă cunoscută a murit neașteptat la doar 39 de ani
Câte zile libere plătite se acordă la decesul unei rude. Ce spune Codul Muncii pentru rudele de gradul I și II
Câte zile libere plătite se acordă la decesul unei rude. Ce spune Codul Muncii pentru rudele de gradul I și II
Luna îți influențează deciziile mai mult decât crezi. Află cum și de ce
Luna îți influențează deciziile mai mult decât crezi. Află cum și de ce
La 15 ani, doctor în fizică cuantică: Povestea lui Laurent Simons, geniul adolescent care vrea să creeze „supraoameni”: „Nemurirea este scopul meu”
La 15 ani, doctor în fizică cuantică: Povestea lui Laurent Simons, geniul adolescent care vrea să creeze „supraoameni”: „Nemurirea este scopul meu”
TV Mania
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Survivor România are prezentator! Antena 1 a făcut anunțul care a șocat fanii: EL îl înlocuiește pe Daniel Pavel după mutarea show-ului de la Pro TV
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arăta Andra la începutul carierei. Avea un look complet diferit și purta haine îndrăznețe: „Nu trebuie să ne fie rușine cu ce am trăit”
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Cum arată acum Lucas și Mel. Murilo Benicio și Debora Falabella au fost tată și fiică în „Clona”, dar în realitate au trăit o poveste de iubire
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Nu o să crezi cât de frumoasă e! Cosmin Stan a surprins fanii cu o fotografie rară alături de soția sa, Oana
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Boala care a răpus-o pe Roxana Moise! Fosta handbalistă a lăsat în urmă trei copii
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Cum arată astăzi Adriana Iliescu, cea mai bătrână mamă din lume? Fiica ei, Eliza, a împlinit 20 de ani și studiază la două facultăți
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Carmen de la Sălciua, de nerecunoscut după ce și-a schimbat look-ul. Fanii cred că a exagerat puțin: „De ce faci asta?”
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Îți mai amintești de fetița simpatică din reclama la salam săsesc? Cum arată Luiza Lucuța în prezent: are 26 de ani
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton