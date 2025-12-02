Cătălin Cazacu spulberă misterul privind inelul de logodnă oferit Ramonei Olaru. De ce îl vrea înapoi: „E o promisiune”

Saga inelului de logodnă pe care Cătălin Cazacu i l-a oferit Ramonei Olaru și apoi i l-a cerut înapoi continuă. Acum, bărbatul spune că nu este vorba despre a cere înapoi cadourile, ci despre faptul că inelul a însemnat mai mult decât un cadou.

Cătălin Cazacu lămurește problema inelului de logodnă

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au trăit o frumoasă poveste de dragoste, care a ajuns, într-un final, la sfârșit. Deși părea că se pregătesc pentru pasul cel mare, cei doi au decis să o ia în direcții separate.

Surpriza a fost cu atât mai mare cu cât bărbatul îi pusese deja un inel de logodnă pe deget asistentei de la Neatza.

Despre relația lor au vorbit ambii de multe ori. Chiar dacă totul s-a sfârșit acum aproape doi ani, detalii legate de ruptură încă sunt discutate. În special problema inelului de logodnă. Ramona Olaru a dezvăluit că fostul ei iubit i-a cerut înapoi inelul de logodnă.

Vedeta a catalogat gestul drept unul de prost gust, însă Cătălin Cazacu a apărut recent și a ținut să lămurească o dată pentru totdeauna subiectul controversat și de ce a cerut inelul înapoi.

El a spus că nu este vorba despre a cere cadourile înapoi, ci despre simbolul reprezentat de inel și anume promisiunea unei vieți împreună.

„O spun din nou, pentru a nu știu câta mia oară și sper să nu o mai trebuiască să explic, în speranța că cineva, la un moment dat, o va înțelege, este în felul următor: nu suntem „olteni” să zic așa, să ne cerem adidașii înapoi, cadourile, vacanțele, blugii, bluzele, ce vrei tu.

Nu ne cerem nimic înapoi. Inelul este o chestie simbolică. Și când zic simbolică nu vorbesc aici dacă este scump sau nu. Este neprețuit pentru că el valorează întruchiparea unui moment unic din viața unui cuplu.

Dacă acel moment nu s-a întâmplat, nu contează din vina cui, în mod normal cel care este vinovat ar trebui să-l dea primul înapoi, dar asta este altă discuție. Dacă nu te simți, sănătate și noroc la gară”, a declarat Cătălin Cazacu în cadrul emisiunii „Dincolo de copertă”.

Nu au făcut niciun „partaj”

Cătălin Cazacu a ținut să precizeze că nu i-a cerut Ramonei niciun cadou înapoi și nu s-a întâmplat un „partaj” al lucrurilor, deși se pregăteau să locuiască împreună și au cumpărat lucruri în acest sens.

El a spus că și-a dorit ca inelul de logodnă să îi fie înapoiat pentru că ruptura a venit din partea ei.

„Acum, păstrarea acestui inel, poate avea două direcții. Prima, în care tu, fostă mireasă, actuală liberă la mare, ieși de mână cu actualul, poate chiar într-o foarte scurtă perioadă de timp, ieși de mână cu viitorul fost soț, este urât să stai de mână cu altul cu inelul meu pe mână.

Este urât și pentru tine, și pentru mine, și pentru „fermecatul”. Eu nu ți-am dat acest inel ca tu să-l vinzi, să trăiești ca un parazit pe banii mei. Din nou. Nu ne cerem înapoi: gențile, pantofii, vacanțele. Un inel nu este un cadou, ci este o promisiune, un jurământ. Când acel legământ nu mai există, nu mai există nici inelul”, a motivat Cazacu.

