Motivul pentru care Cătălin Cazacu i-a cerut inelul de logodnă Ramonei Olaru, după despărțire: „Îmi asum ceea ce spun”. Cum arată bijuteria

Cătălin Cazacu a explicat de ce i-a cerut inelul de logodnă Ramonei Olaru, după despărțire. Campionul național la motociclism și prezentatoarea TV s-au despărțit în prima parte a anului 2023, după aproximativ jumătate de an de logodnă.

Motivul pentru care Cătălin Cazacu i-a cerut inelul de logodnă Ramonei Olaru, după despărțire

Cătălin Cazacu (41 de ani) a explicat, în emisiunea „Un Show Păcătos” de la Antena Stars, de ce i-a cerut inelul de logodnă Ramonei Olaru (36 de ani), după despărțire. Motociclistul și prezentatoarea de la „Neatza cu Răzvan și Dani” au format un cuplu din 2021 până în 2023.

„Îmi asum ceea ce spun. Nu ne cerem adidașii înapoi și nu ne cerem cadourile. Inelul pe care eu ți l-am dat la un moment dat, a fost dat din inimă și consider că nu are ce să caute la tine. Dacă tu ești cu un nou iubit și ești de mână cu el și porți inelul meu pe mână, este foarte urât. Dacă nu porți inelul, o să îl duci la amanet, și la fel este urât. Dă-mi-l mie, pentru că pentru mine a însemnat foarte mult”, a declarat Cătălin Cazacu, la „Un Show Păcătos”, potrivit Spynews.ro.

Ce spune Cătălin Cazacu

Deși relația lor nu s-a sfârșit amiabil, Cazacu s-a abținut din a o critica pe Ramona. Fostul concurent de la „Exatlon” a explicat că nu este genul care să-și vorbească de rău fostele partenere. „Niciodată în viața mea nu am să spun niciun lucru urât despre nimeni care a făcut parte din viața mea”, a mai spus motociclistul.

Inelul de logodnă pe care Cazacu i l-a oferit Ramonei este din aur alb, cu rubin african și diamante, și l-a costat pe motociclist 2.000 de euro. Ramona pusese ochii pe inel încă din mai 2022. Aflată la un eveniment monden, Ramona a declarat la Antena Stars: „I-am zis care este cel mai frumos și care se potrivește cel mai bine pe degetul meu. (…) Mi-a plăcut cel roșu, cu rubin african și cu diamante”.

