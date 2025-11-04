Ioana Ginghină nu mai are frică de divorț, după ce s-a căsătorit de trei ori: „Mâine îmi găsesc altul”

Ioana Ginghină e mai sigură pe ea ca niciodată. După ce a divorțat de Alexandru Papadapol și și-a refăcut viața alături de Cristi Pitulice, cu care s-a și căsătorit, actrița spune că dacă ar fi să divorțeze mâine, și-ar găsi alt bărbat rapid. Iată ce sfaturi le-a dat femeilor mature.

Ioana Ginghină, sfat pentru femeile de peste 40 de ani

Ioana Ginghină s-a redescoperit pe sine și se regăsește în fiecare zi, încercând lucruri noi și descoperindu-și feminitatea. Recent, ea a postat un filmuleț de când dansa lasciv pe tocuri, iar fanii au complimentat-o, cu toate că alții au luat-o peste picior.

Actrița a trecut prin două divorțuri și trei căsnicii. Ea a dezvăluit care este secretul succesului la bărbați și le-a dat femeilor un sfat important.

„Știu că sunt multe femei care, atunci când văd senzualitatea asta a mea afișată, se simt frustrate și zic: << Doamne, eu am 30 de ani, sunt frumoasă, sunt încă în putere și eu nu mi-am găsit nici un bărbat și pe asta au cerut-o trei de nevastă!>>

Ele nu au putut să găsească un bărbat și eu am găsit trei! Și, crede-mă că, dacă mâine divorțez, găsesc mai repede decât își imaginează ele altul! Îl găsesc și pe al patrulea!

Pentru că sunt extraordinar de bine ancorată în feminitate! Sunt acolo! Și știu foarte bine ce vreau și ce nu vreau, și sunt foarte bine eu cu mine. Eu sunt mândră de mine, ăsta e secretul!

Soluția ar fi pentru aceste femei să aibă încredere în ele, să se bucure, să râdă! Când ești un om fericit, îndrăgostit, nu vezi urâtul din jurul tău!”, a declarat Ioana Ginghină, în pentru click.ro.

Ioana Ginghină este căsătorită în prezent cu Cristian Pitulice, cu care s-a măritat la patru ani de la divorțul de Alexandru Papadopol.

Cum se înțelege cu fostul soț

Ioana Ginghină și Alexandru Papadopol au împreună o fată, pe nume Ruxandra. Actrița a vorbit despre faptul că fiica ei suferă foarte tare după ce a aflat din presă că tatăl ei urmează să se căsătorească.

„M-a chemat psihologa ei și mi-a zis că e foarte furioasă și că trebuie rezolvat. M-a întrebat dacă au mai fost și alte probleme. Acuma depinde de ei amândoi să își rezolve.

Acuma, să nu vorbești de rău persoana. Pe mine nu mă mai interesează. I-am zis că mă doare când o văd și stăteam în diagonală și o vedeam cum cade. Pentru mine Ruxi…

Mi-aș da viața pentru ea. E cumplit să îți vezi copilul cum suferă și nu poți să faci nimic. Acum nu puteam să fac nimic, îi ziceam doar că îi pare rău, că el așa a fost tot timpul, că sunt sigură că o iubește, din astea, știi, din cărți”, a spus actrița în urmă cu mai mult timp.

