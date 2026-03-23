Kelly Osbourne și Sid Wilson s-ar fi despărțit după șapte luni de logodnă și un copil împreună

„Au încercat să o facă să funcționeze, în special de dragul copilului lor, dar în cele din urmă au decis că separarea este cea mai bună cale de urmat”, au împărtășit ei.
Kelly și logodnicul ei împart un fiu în vârstă de 3 ani, Sidney, născut în noiembrie 2022.
„Kelly a îndurat foarte multe în ultimul an”, a concluzionat sursa. „Cu toate acestea, ea rămâne curată și se concentrează acum pe ea însăși și pe rolul ei de mamă.”
Cum s-au cunoscut Kelly Osbourne și Sid Wilson
Fosta vedetă de reality show și Wilson s-au întâlnit pentru prima dată în 1999, prin intermediul tatălui lui Kelly. Totuși, au devenit un cuplu abia în ianuarie 2022.
După ce au devenit părinți, la sfârșitul anului 2022, Wilson a cerut-o în căsătorie pe Kelly în culise în timpul concertului de adio Black Sabbath al lui Ozzy de la Villa Park din Birmingham, la începutul lunii iulie 2025.
„Kelly, știi că te iubesc mai mult decât orice pe lume”, a spus Wilson în timpul cererii în căsătorie, se arată într-un videoclip pe care Kelly l-a distribuit pe Instagram.
„Du-te dracului, nu te căsătorești cu fiica mea”, a glumit Ozzy la acea vreme.