Kelly Osbourne și Sid Wilson s-ar fi despărțit după șapte luni de logodnă și un copil împreună

Kelly Osbourne s-ar fi despărțit de logodnicul ei, Sid Wilson, la doar șapte luni după ce s-au logodit, pe fondul pierderii sale dramatice în greutate.

Kelly Osbourne și Sid Wilson s-ar fi despărțit

Kelly Osbourne, în vârstă de 41 de ani, și Sid Wilson, în vârstă de 49 de ani, ar fi rupt discret logodna în cursul lunii, potrivit Daily Mail.

„Kelly și Sid au decis să renunțe la logodnă”, a declarat luni o sursă apropiată celor doi, pentru Page Six.

„Kelly a avut probleme în urma pierderii tatălui ei”, a continuat sursa. „Doliul a fost incredibil de dificil, iar ea a făcut tot ce a putut pentru a face față.”

Tatăl lui Kelly, legenda heavy metal Ozzy Osbourne, a murit în urma unui atac de cord pe 22 iulie 2025, după ce a suferit de Parkinson. Avea 76 de ani.

„Se confruntau cu provocări în relația lor de ceva timp”

Sursa a adăugat că Wilson și Kelly „se confruntau cu provocări în relația lor de ceva timp” și că „lucrurile nu erau așa cum păreau”.

„Au încercat să o facă să funcționeze, în special de dragul copilului lor, dar în cele din urmă au decis că separarea este cea mai bună cale de urmat”, au împărtășit ei.

Kelly și logodnicul ei împart un fiu în vârstă de 3 ani, Sidney, născut în noiembrie 2022.

„Kelly a îndurat foarte multe în ultimul an”, a concluzionat sursa. „Cu toate acestea, ea rămâne curată și se concentrează acum pe ea însăși și pe rolul ei de mamă.”

Cum s-au cunoscut Kelly Osbourne și Sid Wilson

Fosta vedetă de reality show și Wilson s-au întâlnit pentru prima dată în 1999, prin intermediul tatălui lui Kelly. Totuși, au devenit un cuplu abia în ianuarie 2022.

După ce au devenit părinți, la sfârșitul anului 2022, Wilson a cerut-o în căsătorie pe Kelly în culise în timpul concertului de adio Black Sabbath al lui Ozzy de la Villa Park din Birmingham, la începutul lunii iulie 2025.

„Kelly, știi că te iubesc mai mult decât orice pe lume”, a spus Wilson în timpul cererii în căsătorie, se arată într-un videoclip pe care Kelly l-a distribuit pe Instagram.

„Du-te dracului, nu te căsătorești cu fiica mea”, a glumit Ozzy la acea vreme.

Foto: Profimedimages.ro

