Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Mikayla Matthews și Jace Terry din reality show-ul „Viețile secrete ale soțiilor mormone” au făcut o glumă despre divorț, după ce au confirmat că s-au separat.

Influencerii Mikayla Matthews și Jace Terry au vorbit deschis despre despărțirea lor în cel de-al patrulea sezon al reality-show-ului „Viețile secrete ale soțiilor mormone”. Recent, cuplul a glumit pe seama tensiunilor conjugale, reunindu-se pentru o postare amuzantă pe social media.

Mikayla Matthews a făcut playback pe declarațiile unei alte influencerițe, Mikayla Nogueira, despre divorț. „O să vreți să stați jos pentru acest videoclip”, face playback Matthews, în vârstă de 26 de ani, într-un videoclip publicat pe 22 martie. „Divorțez.”

Câteva momente mai târziu, Jace, în vârstă de 30 de ani, trece prin cadru, provocând o reacție comică de consternare din partea soției sale. „Luați-vă un moment să asimilați”, continuă înregistrarea audio. „Divorțez.”

Dar Mikayla nu s-a oprit aici, ci și-a etichetat fostul partener în descrierea postării, adăugând: „Îmi pare rău, Taco Bell este singura mea dragoste”.

Citește și: Kelly Osbourne și Sid Wilson s-ar fi despărțit după șapte luni de logodnă și un copil împreună

În ciuda postării amuzante, Mikayla – care are patru copii cu Jace, Beckham, 8 ani, Haven, 6 ani, Tommie, 4 ani, și Lottie, 8 luni – a explicat anterior că decizia de a se separa după opt ani de căsnicie nu a fost una la care ea și soțul ei au ajuns cu ușurință.

„Jace și cu mine am stat treji toată noaptea vorbind despre avantajele și dezavantajele separării”, a spus Mikayla, într-o confesiune din timpul episodului 9 din sezonul patru „Viețile secrete ale soțiilor mormone”. „Între toată drama de pe MomTok și presiunea pe care o simt pentru a-mi aduce căsnicia într-un loc mai bun, am ajuns cu siguranță la saturație. Amândoi am fost de acord să ne separăm.”

Dar Mikayla a subliniat, de asemenea, că separarea nu a fost menită să fie permanentă, spunându-i lui Jace: „Nu cred că este cu intenția de a fi separați pentru totdeauna.”

În ceea ce privește viitorul, Mikayla ia lucrurile pas cu pas. „Este încă ceva nou pentru mine și pentru el și navigăm cât de bine putem”, a declarat ea pentru People, în luna martie. „Din păcate, cred că este ceva care va lua mult mai mult timp. Simt că asta e tot ce pot spune despre asta acum.”

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News