Influencerii Mikayla Matthews și Jace Terry au vorbit deschis despre despărțirea lor în cel de-al patrulea sezon al reality-show-ului „Viețile secrete ale soțiilor mormone”. Recent, cuplul a glumit pe seama tensiunilor conjugale, reunindu-se pentru o postare amuzantă pe social media.
Câteva momente mai târziu, Jace, în vârstă de 30 de ani, trece prin cadru, provocând o reacție comică de consternare din partea soției sale. „Luați-vă un moment să asimilați”, continuă înregistrarea audio. „Divorțez.”
În ciuda postării amuzante, Mikayla – care are patru copii cu Jace, Beckham, 8 ani, Haven, 6 ani, Tommie, 4 ani, și Lottie, 8 luni – a explicat anterior că decizia de a se separa după opt ani de căsnicie nu a fost una la care ea și soțul ei au ajuns cu ușurință.
„Jace și cu mine am stat treji toată noaptea vorbind despre avantajele și dezavantajele separării”, a spus Mikayla, într-o confesiune din timpul episodului 9 din sezonul patru „Viețile secrete ale soțiilor mormone”. „Între toată drama de pe MomTok și presiunea pe care o simt pentru a-mi aduce căsnicia într-un loc mai bun, am ajuns cu siguranță la saturație. Amândoi am fost de acord să ne separăm.”
Dar Mikayla a subliniat, de asemenea, că separarea nu a fost menită să fie permanentă, spunându-i lui Jace: „Nu cred că este cu intenția de a fi separați pentru totdeauna.”
În ceea ce privește viitorul, Mikayla ia lucrurile pas cu pas. „Este încă ceva nou pentru mine și pentru el și navigăm cât de bine putem”, a declarat ea pentru People, în luna martie. „Din păcate, cred că este ceva care va lua mult mai mult timp. Simt că asta e tot ce pot spune despre asta acum.”