Mikayla Nogueira și Cody Hawken divorțează după doi ani de căsnicie: „Am plâns mult”

Mikayla Nogueira a anunțat că ea și soțul ei, Cody Hawken, divorțează după doar doi ani de căsnicie. Influencerița a dezvăluit că despărțirea a fost amiabilă și că s-a petrecut anul trecut.

„Cody și cu mine ne iubim foarte mult”, le-a spus Mikayla admiratorilor ei într-un videoclip din 12 februarie. „Am face literalmente orice unul pentru celălalt.”

Cu toate acestea, cei doi au decis să pună capăt relației lor anul trecut. „Am petrecut ultimele luni procesând acest lucru”, a mărturisit ea. „Am plâns mult, am vorbit mult cu familia, prietenii, am făcut terapie, am făcut tot ce se poate imagina pentru a ajunge în punctul în care să pot realiza acest videoclip. Acum mă vindec.”

Cât despre motivele despărțirii, tânăra de 27 de ani a menționat că nu va „dezvălui niciun detaliu despre motivul” pentru care ea și Cody s-au separat, spunând că vrea să-l protejeze. „Cody merită asta”, a continuat Mikayla. „Amândoi vrem să ne vindecăm. Cody merită să fie fericit. La fel și eu.”

Cody Hawken s-a luptat cu dependența de droguri și alcool

Mikayla i-a asigurat, de asemenea, pe admiratorii ei că, în ciuda speculațiilor pe care le-ar putea auzi despre motivul pentru care ea și Cody divorțează, nimeni nu va ști motivul real, spunând: „Singurii care știu de ce Cody și cu mine am luat această decizie suntem Cody și cu mine”.

Și, în efortul ei de a-l proteja pe Cody – cu care a oficializat relația pe Instagram în 2021 –, Mikayla le-a cerut urmăritorilor ei să nu se concentreze pe problemele din trecutul lui Cody. Bărbatul s-a confruntat cu dependența de droguri și alcool și a petrecut 45 de zile într-un centru de reabilitare în 2025.

„Vă rog să nu menționați acest lucru în conversații”, a spus ea. „Sunt două lucruri separate. Este destul de greu să fii dependent și să te lupți să rămâi sobru. Voi ați susținut atât de mult relația și căsnicia mea și apreciez foarte mult acest lucru”, a adăugat Mikayla. „Cody și cu mine suntem amândoi îngroziți. Intrăm într-un capitol complet nou al vieții noastre – un capitol neașteptat – și îl acceptăm. Și chiar dacă este înfricoșător, este și emoționant.”

Influencerița i-a asigurat pe fanii ei că „va continua să apară în fiecare zi” și să creeze conținutul cu care i-a obișnuit.

