Elizabeth Omoregie, una dintre cele mai valoroase jucătoare de la CSM București, și-a oficializat relația cu Gabriela Moreschi, portarul echipei, printr-un mesaj emoționant de Valentine’s Day. Cele două și-au făcut o declarație emoționantă de iubire, împărtășind cu fanii lor mai multe imagini de cuplu.

Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi și-au oficializat relația

Elizabeth Omoregie și Gabriela Moreschi, două dintre cele mai îndrăgite handbaliste ale echipei CSM București, au oferit o surpriză emoționantă fanilor de Ziua Îndrăgostiților. Cele două sportive și-au declarat iubirea pe rețelele sociale printr-un mesaj plin de pasiune.

„Azi și în fiecare zi!”, a scris Elizabeth Omoregie pe Instagram, iar răspunsul Gabrielei a venit imediat: „Mai mult decât ieri și mai puțin decât mâine!.. te iubesc prințesă! Pentru totdeauna! Totul meu!”

Postarea lor, însoțită de fotografii în care radiază de fericire, a adunat rapid mii de aprecieri și comentarii de susținere din partea fanilor.

Povestea lor de iubire a fost făcută publică chiar într-un moment important pentru echipa de handbal CSM București, care pe 14 februarie 2026 a învins formația Ferencvárosi TC cu scorul de 35-30, într-un meci din Liga Campionilor desfășurat în deplasare. Cele două jucătoare au avut un aport semnificativ pe teren, contribuind la acest rezultat remarcabil.

Drumurile sportivelor se despart din vară

Din păcate, vara acestui an va aduce schimbări în carierele lor, deoarece drumurile lor sportive se vor despărți. Elizabeth Omoregie, în vârstă de 29 de ani, se pregătește să înceapă o nouă etapă în carieră, după ce a semnat un contract cu echipa maghiară Ferencváros.

În cei opt ani petrecuți în România, Omoregie a devenit una dintre cele mai valoroase jucătoare de handbal care au evoluat în țară, fiind o piesă importantă în angrenajul echipei CSM București, unde a ajuns în 2018 venind de la RK Krim Ljubljana. Născută la Atena, cu rădăcini bulgare și nigeriene, Elizabeth reprezintă în prezent naționala Sloveniei, țara unde a obținut cetățenia în anii petrecuți la Krim.

La rândul său, Gabriela Moreschi, în vârstă de 31 de ani, este o sportivă de elită și o piesă de bază în echipa națională a Braziliei. Cu dublă cetățenie braziliană și portugheză, Gabriela și-a construit o carieră internațională strălucită, evoluând în campionate din Franța și Germania. Alături de SG BBM Bietigheim, ea a câștigat Liga Europeană în sezonul 2021-2022. Din vara acestui an, Moreschi va părăsi CSM București pentru a se alătura echipei Metz Handball din Franța.

Elizabeth Omoregie, cerută în căsătorie de un bărbat

Elizabeth Omoregie a fost în centrul atenției presei mondene și în 2019, când a fost cerută în căsătorie de un bărbat cunoscut din showbiz, chiar de ziua ei de naștere, la împlinirea a 22 de ani.

Sportiva a împărtășit atunci cu fanii săi bucuria momentului, arătând inelul de logodnă. Astăzi, însă, ea trăiește un nou capitol al vieții alături de Gabriela, o relație care inspiră și sparge barierele prejudecăților.

Povestea lor de iubire, începută la CSM București, va continua, dar din două colțuri diferite ale Europei. Este o dovadă că iubirea nu cunoaște granițe și că, uneori, sufletele pereche își găsesc drumul unul către celălalt chiar și în cele mai neașteptate circumstanțe.

Sursă foto: Instagram

